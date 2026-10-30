Jaf record în lumea crypto: 6,3 miliarde de dolari, furați de hackeri. Cine sunt principalii suspecți

Publicat 30 oct. 2026, 08:03 Actualizat 30 oct. 2026, 08:32

Platforma Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a fost vizată de un atac cibernetic în urma căruia hackerii ar fi sustras active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari. Potrivit firmelor americane de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis, atacul ar fi fost orchestrat de hackeri din Coreea de Nord și ar putea reprezenta cel mai mare jaf cu criptomonede înregistrat vreodată, transmite Reuters.

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