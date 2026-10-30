Jaf record în lumea crypto: 6,3 miliarde de dolari, furați de hackeri. Cine sunt principalii suspecți
Platformă Binance/ Profimedia
Platforma Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, a fost vizată de un atac cibernetic în urma căruia hackerii ar fi sustras active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari. Potrivit firmelor americane de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis, atacul ar fi fost orchestrat de hackeri din Coreea de Nord și ar putea reprezenta cel mai mare jaf cu criptomonede înregistrat vreodată, transmite Reuters.
Atacatorii au vizat portofelele Binance de pe 10 blockchain-uri și au transferat cea mai mare parte a fondurilor în aproximativ 20 de minute, potrivit unei declarații TRM Labs, conform Reuters.
Binance a anunțat că a colaborat cu partenerii săi pentru blocarea activelor afectate, reușind să localizeze până acum aproximativ 3 miliarde de dolari. Platforma nu a oferit detalii despre situația celor 3,3 miliarde de dolari rămași. Yi He, cofondatoarea companiei, a declarat că Binance va acoperi toate pierderile provocate de atac.
Reprezentanții bursei au precizat că depozitele utilizatorilor nu au fost afectate și că serviciile de retragere ar urma să fie reluate în următoarele 48 de ore.
Cine sunt hackerii suspectați de atacul asupra Binance?
Firma TRM Labs susține că mai multe caracteristici ale atacului corespund unor jafuri cibernetice atribuite anterior Coreei de Nord. Printre acestea se numără și atacul din 2025 asupra platformei de criptomonede Bybit, pe care Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite l-a atribuit regimului de la Phenian.
Misiunea Coreei de Nord de la Geneva și ambasada țării din China nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de Reuters.
Firma Chainalysis și alți experți din industria criptomonedelor consideră că incidentul ar putea deveni cel mai mare jaf de active digitale din istorie.
Prețul Bitcoin și al Ethereum a scăzut după atacul asupra Binance
Piețele financiare au reacționat imediat la informațiile despre atac, în timpul tranzacțiilor din Asia, vineri, 30 octombrie. Astfel, Bitcoin a scăzut cu peste 3%, atingând cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni, de 76.368 de dolari. Ethereum a pierdut, de asemenea, peste 3%, coborând la 2.178 de dolari, cel mai scăzut nivel din ultimele două luni.
BNB, criptomoneda lansată inițial sub numele Binance Coin și utilizată inclusiv pentru plata comisioanelor pe platformă, a înregistrat o scădere de 5% în ultimele 24 de ore, ajungând la 709,70 dolari, potrivit agregatorului de date CoinGecko.
Reacțiile negative s-au extins și pe piața bursieră. Acțiunile platformei Coinbase Global au scăzut cu 4,8%, în timp ce titlurile Strategy, companie cunoscută pentru investițiile în Bitcoin, au pierdut aproape 6% în tranzacțiile extinse din Statele Unite.
Cum au reușit hackerii să pătrundă în sistemele Binance?
Primele verificări efectuate de companie indică faptul că breșa de securitate ar fi putut porni de la un laptop compromis, aparținând unuia dintre inginerii Binance.
Potrivit reprezentanților platformei, atacatorii ar fi obținut astfel acces la unul dintre sistemele companiei și ar fi reușit să autorizeze retrageri nepermise.
Dincolo de valoarea potențialelor pierderi, breșa de securitate ar putea avea consecințe mai ample asupra industriei criptomonedelor. Sectorul se confrunta deja cu presiuni generate de dobânzile ridicate din Statele Unite și de reducerea cererii din partea investitorilor în fonduri tranzacționate la bursă.
Tim Sun, cercetător principal la HashKey Group, companie cu sediul în Hong Kong, consideră că incidentul ar putea reduce și mai mult apetitul investitorilor pentru activele digitale. Acesta a avertizat că investitorii ar putea reevalua siguranța fondurilor păstrate pe platformele centralizate, dar și riscurile legate de solvabilitate, lichiditate și încrederea în intermediarii financiari.
Binance are 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel global și deținea active în custodie în valoare de aproximativ 162,8 miliarde de dolari, potrivit raportului anual al companiei pentru 2025.
Binance are un fond special pentru protejarea activelor utilizatorilor
Binance administrează un fond de securitate destinat utilizatorilor, cunoscut sub numele de Secure Asset Fund for Users (SAFU). Potrivit informațiilor publicate pe site-ul companiei, rezerva este păstrată integral în Bitcoin și are rolul de a proteja activele clienților în cazul unor incidente de securitate.
Specialiștii din industrie avertizează însă că atacurile informatice devin tot mai greu de prevenit, inclusiv din cauza evoluției inteligenței artificiale.
Bernardo Brites, directorul general al companiei Trace Finance, care dezvoltă infrastructură pentru plăți și stablecoin-uri, a declarat că inteligența artificială poate identifica vulnerabilitățile sistemelor mai repede decât pot fi acestea remediate.
În opinia sa, investitorii ar putea evita tot mai mult platformele de dimensiuni mici și medii, pe care le consideră mai vulnerabile în cazul unor atacuri de amploare.
Tether, Circle și Ripple au blocat sute de milioane de dolari
Mai multe companii din industria criptomonedelor au intervenit pentru a bloca activele asociate incidentului. Emitentul de stablecoin-uri Tether a anunțat că a înghețat active în valoare de aproape 1,57 miliarde de dolari, legate de atac. La rândul său, Circle a blocat peste 800 de milioane de dolari.
World Liberty Financial, companie din domeniul criptomonedelor asociată președintelui american Donald Trump și familiei sale, a transmis joi că a colaborat cu firma de custodie BitGo pentru blocarea unor fonduri furate în atacul asupra Binance.
Yi He a precizat că au fost blocate stablecoin-uri în valoare de 27 de milioane de dolari și tokenuri World Liberty în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari. De asemenea, compania Ripple a blocat fonduri în valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari, potrivit declarațiilor cofondatoarei Binance.
Jack McDonald, vicepreședinte senior pentru stablecoin-uri în cadrul Ripple, a declarat că firma monitorizează îndeaproape informațiile despre o posibilă breșă de securitate care vizează Binance și colaborează cu părțile implicate pentru blocarea fondurilor afectate.
Atacul asupra Binance se adaugă unui șir de jafuri cu criptomonede
Incidentul vine într-un context în care atacurile informatice asupra platformelor de criptomonede continuă să provoace pierderi importante.
Miguel Morel, directorul general al firmei de analiză blockchain Arkham, a declarat că datele disponibile indică faptul că active în valoare de miliarde de dolari ar fi fost furate de pe Binance de un atacator a cărui identitate nu este cunoscută.
Potrivit cercetătorilor TRM Labs, în cursul anului trecut au fost furate criptomonede în valoare de 2,9 miliarde de dolari, în aproape 150 de atacuri.
În septembrie, platforma de tranzacționare a criptomonedelor Bitget a anunțat că active digitale în valoare de aproximativ 350 de milioane de dolari au fost furate din sistemele sale, un nou episod care a evidențiat vulnerabilitățile industriei.
Autoritățile au avertizat în repetate rânduri că grupările de criminalitate organizată folosesc tot mai mult criptomonedele pentru a transfera bani peste granițe, în afara sistemului financiar tradițional.
Binance.US, o platformă de tranzacționare separată de Binance, a precizat că nu a fost afectată de incident. Coinbase a transmis, de asemenea, că sistemele sale nu au fost compromise și că monitorizează situația.
Într-un incident separat, operatorul pieței de predicții Polymarket a suspendat temporar tranzacționarea joi, în urma unei probleme de securitate care a implicat un furnizor extern. Ulterior, platforma a reluat activitatea și a anunțat că va despăgubi integral utilizatorii afectați.
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