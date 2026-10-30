Prima prognoză economică a Guvernului Niculescu. Economia scade în 2026, revenire abia în 2027

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 oct. 2026, 08:41

Vești proaste pentru economia României! Prima prognoză economică a Guvernului condus de Luca Niculescu arată că țara noastră va încheia anul 2026 pe minus, cu o scădere economică estimată la 0,4%. Nici situația românilor nu arată mai bine. Consumul populației este în scădere, inflația rămâne ridicată, iar rata șomajului este așteptată să crească.

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