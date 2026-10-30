Prima prognoză economică a Guvernului Niculescu. Economia scade în 2026, revenire abia în 2027
Situație economică România
Vești proaste pentru economia României! Prima prognoză economică a Guvernului condus de Luca Niculescu arată că țara noastră va încheia anul 2026 pe minus, cu o scădere economică estimată la 0,4%. Nici situația românilor nu arată mai bine. Consumul populației este în scădere, inflația rămâne ridicată, iar rata șomajului este așteptată să crească.
Potrivit noilor estimări, o schimbare ar urma să apară abia în 2027, când autoritățile se așteaptă ca economia să crească din nou, iar prețurile să se majoreze într-un ritm mai lent. Cifrele apar în prima prognoză realizată după instalarea noului Executiv, într-un moment în care Guvernul pregătește și rectificarea bugetară pentru finalul anului.
Economia României intră pe minus în 2026. Prima prognoză a Guvernului Niculescu
Prima prognoză economică din mandatul premierului Luca Niculescu arată că România va încheia anul 2026 cu o scădere a economiei de 0,4%. Estimările au fost pregătite în octombrie de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în contextul rectificării bugetare. Este una dintre cele mai importante cifre din document, pentru că arată că economia nu reușește să crească în acest an.
Pentru 2027, autoritățile estimează însă o schimbare de direcție, cu o creștere economică de 1,7%. Astfel, după un an în care economia ar urma să se contracte, Guvernul mizează pe o revenire în următoarele 12 luni. Noile calcule vin în timp ce Executivul încearcă să stabilească resursele disponibile pentru cheltuielile statului și pentru anul viitor.
Românii cumpără tot mai puțin. Consumul populației scade cu 1,6% în 2026
Nici consumul populației nu arată bine în prima prognoză economică a Guvernului Niculescu. Potrivit estimărilor, românii vor cumpăra mai puține produse și servicii în 2026, iar consumul populației este așteptat să scadă cu 1,6%. Este una dintre problemele importante evidențiate de noile date economice, alături de contracția economiei și de inflația ridicată.
Pentru anul viitor, Guvernul estimează că situația se va îmbunătăți, iar consumul va reveni pe creștere, cu un avans de 1,9%. Așadar, după scăderea din acest an, autoritățile se așteaptă ca românii să înceapă să cheltuiască din nou mai mult în 2027. Această revenire este inclusă în estimările pe care se bazează noul Executiv atunci când privește evoluția economiei pentru anul următor.
Inflația rămâne ridicată. Ce se întâmplă cu prețurile până la sfârșitul anului
Prețurile continuă să fie o problemă pentru români, iar cifrele din noua prognoză economică arată că inflația va rămâne ridicată pe parcursul anului 2026. Guvernul estimează o inflație medie anuală de 8,4%, în timp ce rata inflației la sfârșitul anului este prognozată la 6,4%. Pentru 2027, autoritățile se așteaptă ca ritmul scumpirilor să încetinească, iar rata inflației să ajungă la 3,4% în luna decembrie. Astfel, deși anul acesta este marcat de prețuri ridicate, prognoza indică o îmbunătățire pentru anul viitor. Până atunci, inflația rămâne unul dintre principalii indicatori care arată dificultățile economice cu care se confruntă România, alături de consumul mai mic și de scăderea activității economice.
Șomajul crește în România. Ce arată prognoza pentru 2026 și 2027
Prima prognoză economică a Guvernului Niculescu aduce vești îngrijorătoare și pentru piața muncii. Rata șomajului este estimată să ajungă la 6,6% în 2026, ceea ce arată că numărul persoanelor fără loc de muncă ar urma să crească în acest an. În același timp, economia este așteptată să se contracte, iar consumul populației să scadă.
Pentru 2027, autoritățile prognozează o ușoară îmbunătățire, rata șomajului urmând să coboare la 6,2%. Prin urmare, și în privința locurilor de muncă, Guvernul mizează pe o revenire abia anul viitor. Estimările arată două perioade diferite: un final de 2026 cu o presiune mai mare asupra pieței muncii și un 2027 în care numărul persoanelor fără serviciu ar urma să înceapă să se reducă.
Guvernul Niculescu mizează pe revenirea economiei în 2027. Cum arată estimările pentru anul viitor
După cifrele slabe estimate pentru 2026, Guvernul Niculescu își pune speranțele în anul 2027. Noua prognoză arată o creștere economică de 1,7%, după contracția de 0,4% așteptată în acest an. Și consumul populației ar urma să își revină, cu un avans de 1,9%, în timp ce rata șomajului este estimată să scadă de la 6,6% la 6,2%. În privința inflației, autoritățile prognozează o reducere a ratei anuale până la 3,4% la sfârșitul lui 2027. Acestea sunt principalele cifre din prima prognoză economică a noului Executiv, care stă și la baza pregătirii rectificării bugetare pentru 2026.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News