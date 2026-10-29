Alexandru Stoica, la Realitatea Plus: „Ministerul Dezvoltării vrea 6 miliarde de lei la rectificarea bugetară. Avem 2,3 miliarde de lei în facturi neplătite prin Anghel Saligny”

Publicat 29 oct. 2026, 16:36 Actualizat 29 oct. 2026, 16:37 Sursă Realitatea PLUS

Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că ministerul pe care îl conduce are nevoie de aproximativ 6 miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru a acoperi restanțele la plata lucrărilor de investiții și pentru a închide anul 2026. Potrivit acestuia, numai prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” există facturi neachitate în valoare de 2,3 miliarde de lei, la care se adaugă alte miliarde de lei pentru lucrări executate, dar pentru care facturile nu au fost încă emise.

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