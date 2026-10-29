Alexandru Stoica, la Realitatea Plus: „Ministerul Dezvoltării vrea 6 miliarde de lei la rectificarea bugetară. Avem 2,3 miliarde de lei în facturi neplătite prin Anghel Saligny”

Noul ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că ministerul pe care îl conduce are nevoie de aproximativ 6 miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru a acoperi restanțele la plata lucrărilor de investiții și pentru a închide anul 2026. Potrivit acestuia, numai prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” există facturi neachitate în valoare de 2,3 miliarde de lei, la care se adaugă alte miliarde de lei pentru lucrări executate, dar pentru care facturile nu au fost încă emise.
Nu s-a stabilit încă. Noi ne dorim să primim aproximativ 6 miliarde de lei, pentru a putea închide anul 2026. Ne dorim acești bani pentru a putea regla lucrurile și a reveni la normal”, a declarat Alexandru Stoica, la Realitatea Plus.
Ministrul a explicat că necesarul de finanțare pentru Programul „Anghel Saligny” este mai mare decât valoarea facturilor deja înregistrate. Estimările ministerului indică alte 2,3–2,5 miliarde de lei pentru lucrări executate, dar pentru care documentele de plată nu au fost încă emise.
Pe lângă aceste restanțe, Ministerul Dezvoltării trebuie să asigure finanțarea și pentru proiectele derulate prin Compania Națională de Investiții, pentru care este nevoie de aproximativ 700 de milioane de lei. Alexandru Stoica a menționat, de asemenea, programele de investiții și consolidare, inclusiv cele destinate școlilor sigure și sănătoase și spitalelor.
Ministrul a subliniat că finanțarea acestor proiecte este importantă nu doar pentru autoritățile locale, ci și pentru economie, prin efectele investițiilor publice.
Alexandru Stoica vrea comasarea voluntară a localităților cu până la 1.500 de locuitori
În aceeași intervenție la Realitatea Plus, ministrul Dezvoltării a anunțat că intenționează să continue planul de comasare voluntară a unor unități administrativ-teritoriale, în cadrul reformei administrației publice. Propunerea vizează 429 de localități cu până la 1.500 de locuitori, iar autoritățile vor încerca să convingă administrațiile locale și cetățenii să susțină procesul.
Alexandru Stoica a precizat că unificarea localităților ar urma să se facă numai cu acordul comunităților, prin referendumuri locale inițiate în baza hotărârilor consiliilor locale. Ministrul a anunțat că va discuta cu primarii și cu reprezentanții Asociației Comunelor din România pentru a stabili condițiile și stimulentele care ar putea încuraja această reformă.
Potrivit acestuia, comasarea nu ar trebui să însemne doar reorganizarea administrativă, ci și investiții care să îmbunătățească viața locuitorilor, prin extinderea rețelelor de apă și canalizare, a infrastructurii de gaze și a drumurilor de legătură.
Acesta a respins acuzațiile potrivit cărora reforma ar urmări în special comasarea localităților conduse de primari ai Partidului Național Liberal și a susținut că numărul localităților conduse de primari PSD care ar putea intra în acest proces ar putea fi mai mare.
Ce se întâmplă cu angajații din primăriile localităților comasate
Unul dintre aspectele care urmează să fie analizate în pregătirea reformei este situația angajaților din administrațiile locale. Întrebat despre riscul ca personalul din primăriile localităților comasate să își piardă locurile de muncă, Alexandru Stoica a declarat că vor fi evaluate soluții pentru redistribuirea angajaților și pentru eventuale măsuri compensatorii.
Ministrul a arătat că unele persoane ar putea continua să lucreze în administrația rezultată în urma unificării, iar situația angajaților aflați aproape de pensionare ar putea necesita măsuri speciale.
Ministrul intenționează să stabilească împreună cu Asociația Comunelor din România oferta de stimulente pentru comunitățile care ar accepta comasarea voluntară. Programul de investiții ar urma să fie pregătit în perioada următoare, iar referendumul local ar putea fi organizat inclusiv în 2027.
Ministrul Dezvoltării va discuta cu sindicatele despre administrația publică locală
Alexandru Stoica a abordat și solicitările sindicatelor privind consultările referitoare la legea salarizării. Ministrul a declarat că este dispus să discute cu reprezentanții angajaților din administrația publică locală, în limitele atribuțiilor ministerului, inclusiv în colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
Acesta a precizat însă că elaborarea legii salarizării intră în responsabilitatea Ministerului Muncii, unde sunt centralizate datele necesare pentru stabilirea viitorului cadru de remunerare.
În privința reformei administrației și a investițiilor locale, ministrul a mai spus că intenționează să discute direct cu primarii și cetățenii din diferite județe, pentru a identifica nevoile fiecărei comunități și pentru a adapta programele de investiții la situația din teritoriu.