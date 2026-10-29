Sindicatele cer 14 garanții pentru angajați înaintea reformei administrative. Scrisoare către Guvern

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 29 oct. 2026, 12:30

Sindicatele din administrație îi cer premierului Luca Niculescu să explice ce se va întâmpla cu angajații primăriilor și ai instituțiilor publice care ar putea fi desființate sau comasate. Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), condusă de Bogdan Șchiop, a trimis o adresă Guvernului și mai multor ministere, în care cere 14 garanții pentru protejarea salariaților.

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