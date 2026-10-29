Realitatea.NET
Politica· 2 min citire

Avertismentul ministrului de Externe Dan Neculăescu: „Va fi o iarnă foarte grea pentru Ucraina”. Rolul Europei în negocieri

Dan Neculăescu/ Facebook

Dan Neculăescu/ Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat29 oct. 2026, 23:20
Actualizat29 oct. 2026, 23:29

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, se așteaptă la intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei în timpul iernii și se declară îngrijorat de pierderile de vieți omenești din țara vecină. Oficialul român consideră, totodată, că pacea din Ucraina trebuie să fie „justă și durabilă” și susține că Europa ar trebui să aibă un rol la masa negocierilor.

Dan Neculăescu a declarat, joi, 29 octombrie, că Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă, în care atacurile rusești ar putea deveni mai frecvente. Ministrul de Externe a subliniat, în context, că România își dorește încheierea războiului, însă nu cu orice preț, ci printr-un acord de pace just și durabil.

Va fi o iarnă foarte grea pentru Ucraina. Va fi o iarnă în care atacurile ruse vor continua, se vor multiplica. Mă aștept la o perioadă dificilă din perspectiva conflictului, la tot mai multe vieți omenești pierdute, din păcate, la o situație destul de grea. Pentru noi este foarte important o pace, care însă să fie justă și durabilă. Așadar, în acest moment sunt îngrijorat de ceea ce probabil se va întâmpla în Ucraina în perioada iernii

a declarat joi seara, 29 octombrie, ministrul de Externe, într-un interviu la TVR.

"Europa ar trebui să participe la negocierile de pace"

Ministrul de Externe consideră că Europa ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Totuși, în opinia sa, Statele Unite sunt în acest moment cel mai bine poziționate pentru a media discuțiile dintre cele două părți.

Trebuie să știm ce se întâmplă, trebuie să fim conectați, în special cu partenerul nostru strategic, dar și cu ceilalți aliați. Faptul că Europa își dorește un rol nu este un lucru rău, cred că este un lucru important. Vom vedea însă dacă va avea un rol la masă. Noi spunem că ar trebui să aibă un rol. Noi credem că SUA este cea mai în măsură în acest moment să medieze această pace

a afirmat ministrul Neculăescu, în interviul menționat.

Ce spune ministrul despre încheierea rapidă a războiului?

Pe de altă parte, Dan Neculăescu s-a arătat „un pic rezervat” în privința perspectivelor unei încheieri rapide a conflictului. El și-a motivat poziția prin faptul că, până în prezent, Rusia nu ar fi demonstrat că își dorește cu adevărat pacea.

Au fost mai multe oferte pe care poate le-am trecut cu vederea de-a lungul timpului, la care însă Rusia nu a răspuns

a precizat el.

Cine este Dan Neculescu, noul ministru de Externe?

Sebastian-Dănuț Neculăescu (51 de ani), cunoscut public drept Dan Neculăescu, este noul ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de premierul Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie 2026.

Diplomat de carieră, cu o experiență de 24 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, acesta a ocupat funcții importante în diplomația românească, inclusiv pe cea de reprezentant permanent al României la NATO.

De-a lungul carierei, a lucrat în domeniul securității internaționale, al controlului armamentelor și al parteneriatelor strategice, iar în 2017 a fost consilier de stat pentru afaceri externe în aparatul de lucru al fostului premier Sorin Grindeanu.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe