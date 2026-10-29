Avertismentul ministrului de Externe Dan Neculăescu: „Va fi o iarnă foarte grea pentru Ucraina”. Rolul Europei în negocieri

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, se așteaptă la intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei în timpul iernii și se declară îngrijorat de pierderile de vieți omenești din țara vecină. Oficialul român consideră, totodată, că pacea din Ucraina trebuie să fie „justă și durabilă” și susține că Europa ar trebui să aibă un rol la masa negocierilor.
Dan Neculăescu a declarat, joi, 29 octombrie, că Ucraina se pregătește pentru o iarnă dificilă, în care atacurile rusești ar putea deveni mai frecvente. Ministrul de Externe a subliniat, în context, că România își dorește încheierea războiului, însă nu cu orice preț, ci printr-un acord de pace just și durabil.
"Europa ar trebui să participe la negocierile de pace"
Ministrul de Externe consideră că Europa ar trebui să aibă un loc la masa negocierilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Totuși, în opinia sa, Statele Unite sunt în acest moment cel mai bine poziționate pentru a media discuțiile dintre cele două părți.
Ce spune ministrul despre încheierea rapidă a războiului?
Pe de altă parte, Dan Neculăescu s-a arătat „un pic rezervat” în privința perspectivelor unei încheieri rapide a conflictului. El și-a motivat poziția prin faptul că, până în prezent, Rusia nu ar fi demonstrat că își dorește cu adevărat pacea.
Cine este Dan Neculescu, noul ministru de Externe?
Sebastian-Dănuț Neculăescu (51 de ani), cunoscut public drept Dan Neculăescu, este noul ministru al Afacerilor Externe în Guvernul condus de premierul Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie 2026.
Diplomat de carieră, cu o experiență de 24 de ani în Ministerul Afacerilor Externe, acesta a ocupat funcții importante în diplomația românească, inclusiv pe cea de reprezentant permanent al României la NATO.
De-a lungul carierei, a lucrat în domeniul securității internaționale, al controlului armamentelor și al parteneriatelor strategice, iar în 2017 a fost consilier de stat pentru afaceri externe în aparatul de lucru al fostului premier Sorin Grindeanu.