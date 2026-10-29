Avertismentul ministrului de Externe Dan Neculăescu: „Va fi o iarnă foarte grea pentru Ucraina”. Rolul Europei în negocieri

Publicat 29 oct. 2026, 23:20 Actualizat 29 oct. 2026, 23:29

Ministrul de Externe, Dan Neculăescu, se așteaptă la intensificarea atacurilor Rusiei asupra Ucrainei în timpul iernii și se declară îngrijorat de pierderile de vieți omenești din țara vecină. Oficialul român consideră, totodată, că pacea din Ucraina trebuie să fie „justă și durabilă” și susține că Europa ar trebui să aibă un rol la masa negocierilor.

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