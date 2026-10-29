Radu Oprea trimite Corpul de Control la Direcția de Achiziții Arme a Ministerului Apărării

Scris de Iulian Budusan Publicat: 29 oct. 2026, 23:08

Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, de la PSD, își trimite Corpul de Control la Direcția de Achiziții Armament a MApn, după scandalul licitațiilor din programul SAFE, în urma cărora gigantul german Rheinmetall este aproape unic câștigător.

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