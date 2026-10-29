Radu Oprea trimite Corpul de Control la Direcția de Achiziții Arme a Ministerului Apărării
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Noul ministru al Apărării, Radu Oprea, de la PSD, își trimite Corpul de Control la Direcția de Achiziții Armament a MApn, după scandalul licitațiilor din programul SAFE, în urma cărora gigantul german Rheinmetall este aproape unic câștigător.
Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a dispus trimiterea Corpului de Control la Direcția Generală pentru Armamente (DGArm), structura din cadrul ministerului care gestionează procedurile pentru achizițiile de tehnică militară. Anunțul a fost făcut de oficial într-o emisiune televizată, iar informația a fost publicată în premieră de Gândul.
„Am trimis Corpul de Control la DGArm, structura specializată din cadrul MApN care se ocupă de achiziții”, a declarat ministrul la Antena 3 CNN. Acesta a explicat că necesarul de echipamente este stabilit de structurile militare beneficiare, în timp ce Direcția Generală pentru Armamente pregătește documentația tehnică și derulează procedurile de achiziție publică.
Verificările au loc în contextul contractelor de înzestrare finanțate prin programul european SAFE, prin care România beneficiază de un împrumut de 16,68 miliarde de euro. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, controlul vizează inclusiv plățile efectuate în cadrul programului și sumele care ar fi ajuns la companiile implicate în contractele de apărare.
Plăți de sute de milioane de euro către Rheinmetall
Grupul german Rheinmetall se numără printre companiile implicate în proiectele de înzestrare militară ale României. Conform surselor citate de Gândul, aproximativ 650 de milioane de euro ar fi fost deja transferate către grup sau către companii din cadrul acestuia.
Aceleași informații indică plăți totale de aproximativ 6,6 miliarde de lei dintr-o sumă estimată la 14 miliarde de lei, asociată primei etape de finanțare. Din totalul plăților, circa 3,5 miliarde de lei ar fi revenit unor companii din grupul Rheinmetall, potrivit surselor publicației.
Aceste valori sunt informații atribuite surselor Gândul și nu reprezintă, prin ele însele, o concluzie oficială a controlului ministerial. Rezultatele verificărilor urmează să stabilească dacă procedurile și plățile au respectat regulile aplicabile.
Rheinmetall a fost menționat și în contextul preluării Șantierului Naval Mangalia, pentru care grupul german ar fi câștigat licitația la un preț de 138 de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial.
România a primit prima tranșă din împrumutul SAFE
Comisia Europeană a confirmat că România a primit, la 26 august 2026, o primă plată de 2,5 miliarde de euro în cadrul programului SAFE. Suma reprezintă 15% din împrumutul total aprobat pentru țara noastră.
Înainte de încasarea acestei prefinanțări, statul român efectuase deja plăți în avans pentru unele contracte de înzestrare. Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, anunțase în august că avansurile achitate se ridicau la aproximativ 540 de milioane de euro și vizau mai multe contracte, inclusiv unele încheiate cu Rheinmetall.
Un element important este că SAFE nu funcționează ca un program de granturi nerambursabile. Finanțarea este acordată sub forma unui împrumut, care va trebui rambursat de România în condițiile stabilite la nivel european.
Prin urmare, modul în care sunt negociate și executate contractele, valoarea avansurilor și îndeplinirea obligațiilor asumate de furnizori reprezintă aspecte relevante pentru gestionarea banilor publici și a datoriei statului.
Direcția Generală pentru Armamente, în centrul verificărilor
Direcția Generală pentru Armamente are un rol important în programele de modernizare a Armatei României. Structura gestionează documentația și procedurile aferente achizițiilor de echipamente militare, pe baza cerințelor formulate de categoriile de forțe și de celelalte structuri beneficiare.
Instituția este condusă de generalul-maior dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, care a preluat funcția în iulie 2025. Anterior, acesta a ocupat poziția de locțiitor al șefului direcției, începând din 2020, și a activat în structuri tehnice și de cercetare militară, inclusiv în Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare.
Direcția Generală pentru Armamente a fost implicată în contracte importante de înzestrare, inclusiv în acorduri cu Rheinmetall pentru echipamente destinate Armatei României. Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, pe 29 mai 2026, MApN a anunțat semnarea, prin această structură, a unor contracte privind mașini de luptă ale infanteriei, sisteme de apărare antiaeriană și echipamente navale.
Generalul Ion-Cornel Pleșa a participat și la activități oficiale legate de cooperarea militară internațională. La 30 septembrie 2026, acesta a semnat, în numele Ministerului Apărării, o scrisoare de intenție privind cooperarea dintre România și Polonia în cadrul SAFE.
Ce trebuie să clarifice controlul Ministerului Apărării
Trimiterea Corpului de Control la DGArm deschide o etapă de verificare a activității uneia dintre structurile esențiale pentru achizițiile militare. În centrul atenției se află modul în care sunt administrate procedurile de contractare și sunt efectuate plățile aferente programelor de înzestrare.
Datele referitoare la sumele plătite către furnizori, inclusiv către companii din grupul Rheinmetall, au fost prezentate de sursele Gândul și necesită raportare la documentele contractuale și la rezultatele verificărilor oficiale. Până la publicarea concluziilor Corpului de Control, informațiile privind eventualele nereguli nu pot fi considerate confirmate.
Programul SAFE are o miză strategică pentru capacitatea de apărare a României, dar și una financiară, întrucât împrumutul va trebui rambursat. În acest context, transparența procedurilor și respectarea obligațiilor contractuale sunt esențiale pentru evaluarea modului în care sunt utilizate resursele alocate înzestrării armatei.
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