Voucherele de vacanță ar putea crește substanțial. Anunțul ministrului Economiei pentru angajați
Daniel Zamfir, ministrul Economiei/ Sursa foto: Profimedia.ro
Voucherele de vacanță ar putea avea o valoare mult mai mare, după ce ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat că susține majorarea substanțială a acestui beneficiu. Oficialul consideră că reducerea sumelor acordate angajaților a afectat puternic industria turismului și a discutat deja cu premierul și ministrul Finanțelor despre necesitatea unei schimbări.
Daniel Zamfir a declarat vineri, 30 octombrie, într-o conferință de presă organizată la sediul Ministerului Economiei, că majorarea voucherelor de vacanță reprezintă una dintre prioritățile sale. Ministrul susține că sumele acordate în prezent nu mai reprezintă un stimulent suficient pentru angajați, iar efectele se resimt direct în încasările hotelurilor, pensiunilor și ale altor operatori din turism.
Voucherele de vacanță ar putea crește substanțial. Ce spune ministrul Economiei
Ministrul Economiei a explicat că a discutat deja cu reprezentanții industriei turistice despre problemele provocate de reducerea voucherelor de vacanță. În urma acestor întâlniri, Daniel Zamfir a ajuns la concluzia că este necesară o creștere semnificativă a valorii beneficiilor acordate angajaților, pentru a încuraja turismul intern. Propunerea a fost adusă și în atenția premierului și a ministrului Finanțelor.
Oficialul consideră că voucherele nu ar trebui privite doar ca un avantaj financiar pentru salariați, ci și ca o formă de sprijin pentru economia românească. Banii folosiți pentru vacanțele în țară ajung la hoteluri, pensiuni, restaurante și alți operatori care oferă servicii turistice. Ministrul susține că acest mecanism poate stimula activitatea economică în mai multe domenii, motiv pentru care dorește ca valoarea voucherelor să fie majorată.
Reducerea voucherelor de vacanță, o lovitură pentru hoteluri și pensiuni
Daniel Zamfir a criticat diminuarea valorii voucherelor de vacanță, susținând că această măsură a avut consecințe importante asupra sectorului HoReCa. Potrivit ministrului, mulți dintre angajații care obișnuiau să folosească acest beneficiu au renunțat să îl mai utilizeze după reducerea sumelor. Situația s-ar fi reflectat inclusiv în încasările generate de activitatea turistică.
Problemele din sectorul turistic au devenit vizibile și în datele privind scăderea decontărilor pentru voucherele de vacanță. În primele cinci luni ale anului 2026, sumele decontate către unitățile turistice au scăzut cu peste 61% față de aceeași perioadă din 2025, de la peste 557 de milioane de lei la aproximativ 214 milioane de lei. Reducerea a afectat încasările operatorilor care depind de turiștii români și de vacanțele achitate prin acest sistem.
Ce valoare au voucherele de vacanță în 2026 și cine le poate primi
În prezent, legislația prevede acordarea unor vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei pe an pentru angajații eligibili din instituțiile publice. Beneficiul este destinat salariaților care au un salariu de bază lunar net de cel mult 6.000 de lei, conform regulilor aplicabile în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026. Voucherele sunt acordate pe suport electronic și pot fi utilizate pentru achitarea serviciilor turistice din România.
În comparație cu anul 2025, când plafonul salarial pentru acordarea voucherelor era de 8.000 de lei net, în 2026 numărul persoanelor eligibile a fost restrâns. Totodată, angajații nu mai sunt obligați să achite din fonduri proprii o sumă suplimentară egală cu valoarea voucherului, așa cum prevedea mecanismul anterior. Deocamdată, Daniel Zamfir nu a precizat la ce valoare ar trebui majorate voucherele de vacanță și nici de când ar putea fi aplicată o asemenea măsură. O eventuală creștere a sumelor acordate angajaților ar necesita modificarea cadrului legal actual.
Turismul balnear, printre prioritățile ministrului Economiei
Pe lângă majorarea voucherelor de vacanță, Daniel Zamfir a anunțat că își propune să susțină investițiile în industria turismului, cu o atenție deosebită acordată stațiunilor balneare. Ministrul consideră că România dispune de un potențial important în acest domeniu, însă dezvoltarea lui depinde de investiții și de măsuri care să atragă mai mulți turiști. Oficialul a subliniat că industria turistică reprezintă una dintre prioritățile mandatului său și că dorește să sprijine modernizarea și dezvoltarea infrastructurii din stațiunile balneare. În opinia sa, aceste investiții ar putea contribui la valorificarea resurselor naturale ale României și la creșterea atractivității destinațiilor turistice din țară.
Daniel Zamfir pleacă la Londra pentru promovarea turismului românesc
Ministrul Economiei a anunțat și o deplasare la Londra, programată pentru luni, 2 noiembrie, unde urmează să participe la o întâlnire cu miniștri ai turismului din Uniunea Europeană. Daniel Zamfir a explicat că își dorește ca România să devină mai cunoscută pe plan internațional și să atragă un număr mai mare de vizitatori străini. Participarea la această întâlnire face parte din obiectivul anunțat de ministru de a crește vizibilitatea României ca destinație turistică. Oficialul susține că dezvoltarea turismului intern, atragerea vizitatorilor din străinătate și investițiile în stațiunile balneare trebuie să se numere printre direcțiile importante ale Ministerului Economiei.
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