Voucherele de vacanță ar putea crește substanțial. Anunțul ministrului Economiei pentru angajați

Publicat 30 oct. 2026, 11:41 Actualizat 30 oct. 2026, 11:47

Voucherele de vacanță ar putea avea o valoare mult mai mare, după ce ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a anunțat că susține majorarea substanțială a acestui beneficiu. Oficialul consideră că reducerea sumelor acordate angajaților a afectat puternic industria turismului și a discutat deja cu premierul și ministrul Finanțelor despre necesitatea unei schimbări.

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