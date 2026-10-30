Ilie Bolojan nu exclude votul PNL alături de AUR. Ce spune despre demiterea Guvernului Niculescu

Publicat 30 oct. 2026, 13:16 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan admite posibilitatea ca PNL și AUR să voteze aceleași proiecte în Parlament, inclusiv o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu. Fostul premier nu exclude nici ca liberalii să susțină inițiative ale partidului condus de George Simion, dacă acestea sunt considerate bune. Declarațiile vin după o perioadă în care liderul liberal a respins categoric ideea unei colaborări politice cu AUR.

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