Ilie Bolojan nu exclude votul PNL alături de AUR. Ce spune despre demiterea Guvernului Niculescu

Ilie Bolojan admite posibilitatea ca PNL și AUR să voteze aceleași proiecte în Parlament, inclusiv o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu. Fostul premier nu exclude nici ca liberalii să susțină inițiative ale partidului condus de George Simion, dacă acestea sunt considerate bune. Declarațiile vin după o perioadă în care liderul liberal a respins categoric ideea unei colaborări politice cu AUR.
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre relația cu AUR și despre posibilitatea unor voturi comune în Parlament, în contextul trecerii liberalilor în opoziție. Întrebat dacă partidul său ar putea susține o moțiune de cenzură alături de formațiunea condusă de George Simion, fostul premier a explicat că nu intenționează să pregătească sau să semneze un asemenea document împreună cu AUR. Cu toate acestea, Bolojan consideră că voturile acordate unei inițiative parlamentare nu trebuie să depindă exclusiv de partidul care a propus-o.
Ilie Bolojan admite voturi comune cu AUR. Ce spune despre o moțiune de cenzură
Liderul liberal a explicat că PNL nu ia în calcul inițierea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR, însă acest lucru nu înseamnă că cele două formațiuni nu ar putea vota în același fel. Potrivit fostului premier, o moțiune depusă de liberali ar putea primi sprijinul altor partide parlamentare, inclusiv al formațiunii conduse de George Simion. În același timp, Bolojan a admis că și PNL ar putea susține proiecte inițiate de AUR, dacă acestea sunt considerate utile.
Declarația marchează o distincție între colaborarea politică propriu-zisă și susținerea punctuală a unor inițiative în Parlament. Bolojan a insistat că liberalii nu vor pregăti și nu vor semna o moțiune împreună cu AUR, dar nici nu pot împiedica parlamentarii altor formațiuni să voteze un document depus de PNL. De asemenea, fostul premier nu exclude ca liberalii să voteze proiecte propuse de AUR, în funcție de conținutul acestora.
Bolojan, acuzații la adresa PSD. Cum ar fi beneficiat social-democrații de voturile AUR
În același context, Ilie Bolojan a criticat Partidul Social Democrat, susținând că social-democrații au beneficiat în repetate rânduri de sprijinul parlamentar al AUR. Fostul premier a afirmat că inițiativele promovate de PSD, care nu au avut susținerea fostei coaliții de guvernare, au trecut prin Parlament cu voturile formațiunii conduse de George Simion. Bolojan a arătat că nu dorește să demonizeze partidele parlamentare sau să le judece exclusiv prin prisma etichetelor politice. Declarația vine în contextul în care liderul liberal a criticat anterior apropierea dintre PSD și AUR, în special în perioada în care cele două formațiuni au colaborat pentru demiterea Guvernului pe care îl conducea. În primăvara acestui an, Bolojan a acuzat PSD că a încălcat înțelegerile politice și că a colaborat cu AUR pentru a înlătura Executivul. Guvernul său a fost demis pe 5 mai 2026, în urma unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR, care a primit 281 de voturi în Parlament.
PNL ar putea susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu
Poziția exprimată de Ilie Bolojan apare la scurt timp după ce liberalii au votat învestirea Guvernului Luca Niculescu, deși au decis să treacă în opoziție. Susținerea noului Executiv a fost condiționată de respectarea unor angajamente economice și bugetare, în special a obiectivelor privind reducerea deficitului și menținerea investițiilor.
Anterior, Bolojan a anunțat că PNL ia în calcul o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, dacă Executivul nu își respectă angajamentele. Liderul liberal a precizat că partidul său nu intenționează să depună un asemenea document atât timp cât sunt respectate țintele de deficit bugetar asumate de România. În schimb, dacă Guvernul se îndepărtează de aceste obiective sau adoptă măsuri pe care liberalii le consideră contrare unei bune guvernări, PNL își rezervă dreptul de a cere demiterea Cabinetului.
De la respingerea colaborării cu AUR la posibilitatea unor voturi comune
Relația dintre PNL și AUR a fost marcată de numeroase confruntări politice, iar Ilie Bolojan s-a numărat printre liderii care au criticat constant formațiunea condusă de George Simion. În trecut, fostul premier a respins ideea unei colaborări politice cu AUR și a criticat apropierea acestui partid de PSD. Acum, din postura de lider al unei formațiuni aflate în opoziție, admite că pot exista situații în care parlamentarii celor două partide să susțină aceleași inițiative.
Posibilitatea unor voturi comune a mai fost discutată după instalarea Guvernului Niculescu, când Bolojan a explicat că PNL ar putea susține o moțiune depusă de alte partide, dacă motivele invocate sunt justificate. Noua declarație confirmă această poziție, dar păstrează o limită clară: liberalii nu intenționează să pregătească împreună cu AUR o moțiune de cenzură.