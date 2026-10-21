Abia au votat Guvernul Niculescu, iar liberalii iau în calcul demiterea lui! Planurile lui Ilie Bolojan și condiția decisivă

Liberalii au trecut în opoziție după învestirea Guvernului Luca Niculescu, însă iau deja în calcul posibilitatea unei moțiuni de cenzură împotriva noului Executiv. Ilie Bolojan a anunțat că, după adoptarea bugetului pentru anul 2027, PNL va analiza activitatea Cabinetului și va decide dacă se impune inițierea unui demers pentru demiterea acestuia. Deși au votat instalarea Guvernului Niculescu, liberalii vor să își păstreze influența asupra principalelor decizii economice, în special asupra măsurilor de reducere a deficitului bugetar, conform Realitatea PLUS.
În același timp, AUR și-a exprimat disponibilitatea de a vota o eventuală moțiune de cenzură împotriva noului Guvern. Scenariul este luat în calcul în contextul acordului politic încheiat între Ilie Bolojan și Luca Niculescu, prin care PNL s-a angajat să nu inițieze sau să susțină un asemenea demers în perioada de stabilitate convenită. După expirarea acestei înțelegeri, liberalii își rezervă dreptul de a reevalua relația cu Executivul.
Ilie Bolojan ia în calcul o moțiune de cenzură. Bugetul pentru 2027, primul test pentru Luca Niculescu
Viitorul Guvernului Niculescu ar putea depinde în mare măsură de modul în care va fi construit și adoptat bugetul de stat pentru anul viitor. Ilie Bolojan a indicat că PNL va face o analiză după adoptarea documentului, urmând să stabilească dacă există motive pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Decizia va fi legată de respectarea angajamentelor economice asumate de noul Cabinet, în condițiile în care liberalii susțin continuarea politicilor de reducere a deficitului bugetar.
Potrivit condițiilor prezentate anterior de conducerea PNL pentru susținerea Guvernului Niculescu, liberalii vor să fie respectate țintele de deficit, să fie menținută disciplina fiscală și să fie protejate investițiile. Formațiunea nu dorește ca noul Executiv să adopte măsuri care ar duce la creșterea cheltuielilor fără o acoperire corespunzătoare în venituri.
În aceste condiții, adoptarea bugetului pentru 2027 se anunță unul dintre momentele importante pentru relația dintre PNL și noul premier. Liberalii vor analiza dacă proiectul respectă principiile economice pe care le-au susținut în perioada guvernării Bolojan, iar rezultatul acestei evaluări ar putea influența poziția partidului față de continuarea mandatului lui Luca Niculescu.
PNL vrea să impună condiții Guvernului și din opoziție. Ce măsuri resping liberalii
Deși nu mai face parte din Executiv, PNL încearcă să își păstreze un cuvânt de spus în privința politicilor economice și fiscale ale Guvernului. Liberalii au stabilit mai multe condiții pe care le consideră esențiale pentru susținerea măsurilor propuse de Luca Niculescu, începând cu reducerea deficitului bugetar și continuând cu modul în care vor fi gestionate cheltuielile statului.
Conducerea PNL dorește ca noul Cabinet să mențină direcția de consolidare fiscală promovată în mandatul lui Ilie Bolojan și să evite adoptarea unor măsuri cu care partidul nu este de acord. Astfel, deși nu mai participă la guvernare, liberalii încearcă să condiționeze sprijinul parlamentar de respectarea unor obiective economice clare. Acordul politic încheiat cu premierul Luca Niculescu permite susținerea punctuală a unor măsuri guvernamentale, fără ca PNL să revină într-o coaliție. În același timp, documentul limitează pentru o perioadă posibilitatea inițierii unei moțiuni de cenzură, dar nu exclude o asemenea acțiune ulterior, în funcție de evoluția situației politice și economice.
Liberalii vor să colaboreze cu USR în opoziție. AUR ar vota o moțiune de cenzură
Pe lângă condițiile impuse Guvernului, conducerea PNL analizează și posibilitatea unei colaborări mai strânse cu alte partide de dreapta aflate în opoziție, printre care USR. Potrivit surselor Realitatea PLUS, liberalii își doresc să coordoneze anumite acțiuni parlamentare cu aceste formațiuni, fără ca acest lucru să presupună neapărat un acord politic permanent.
O asemenea colaborare ar putea include depunerea unor proiecte legislative comune, formularea de amendamente la inițiativele Guvernului și contestarea la Curtea Constituțională a unor măsuri pe care partidele le consideră neconforme cu legea fundamentală. În ceea ce privește posibilitatea demiterii Guvernului, AUR a transmis deja că ar putea vota o eventuală moțiune de cenzură. Cu toate acestea, nu există deocamdată o decizie anunțată de PNL privind inițierea unui asemenea demers. Astfel, după ce a contribuit prin voturile sale la instalarea Cabinetului Luca Niculescu, PNL se pregătește să exercite presiune politică asupra Executivului din opoziție, iar bugetul pentru 2027 va reprezenta un moment important în stabilirea relației dintre liberali și noul Guvern.