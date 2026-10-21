Abia au votat Guvernul Niculescu, iar liberalii iau în calcul demiterea lui! Planurile lui Ilie Bolojan și condiția decisivă

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 oct. 2026, 11:17

Liberalii au trecut în opoziție după învestirea Guvernului Luca Niculescu, însă iau deja în calcul posibilitatea unei moțiuni de cenzură împotriva noului Executiv. Ilie Bolojan a anunțat că, după adoptarea bugetului pentru anul 2027, PNL va analiza activitatea Cabinetului și va decide dacă se impune inițierea unui demers pentru demiterea acestuia. Deși au votat instalarea Guvernului Niculescu, liberalii vor să își păstreze influența asupra principalelor decizii economice, în special asupra măsurilor de reducere a deficitului bugetar, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre declaratii luca niculescupolitica interna