Bolojan anunță că PNL ia în calcul un acord cu Niculescu, dar rămâne în opoziție. Condițiile pentru susținerea Guvernului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 15:16

PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără să participe la guvernare, potrivit mesajului transmis de Ilie Bolojan. Liberalii ar putea susține anumite politici ale Guvernului în următoarele șase luni, în condiții care vizează disciplina fiscală, protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor europene.

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