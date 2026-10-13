Bolojan anunță că PNL ia în calcul un acord cu Niculescu, dar rămâne în opoziție. Condițiile pentru susținerea Guvernului

PNL ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, fără să participe la guvernare, potrivit mesajului transmis de Ilie Bolojan. Liberalii ar putea susține anumite politici ale Guvernului în următoarele șase luni, în condiții care vizează disciplina fiscală, protejarea investițiilor și respectarea angajamentelor europene.
Ilie Bolojan precizează că documentul avut în vedere nu va fi un acord de coaliție. PNL va rămâne în opoziție, iar sprijinul pentru Guvernul Niculescu va depinde de respectarea principiilor și obiectivelor asumate.
„Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, afirmă Bolojan.
Ce condiții pune PNL pentru susținerea Guvernului Niculescu
Potrivit mesajului, liberalii vor susține politicile Guvernului atunci când acestea servesc interesului României și respectă câteva principii fundamentale precum atingerea țintei de deficit și păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase și protejarea investițiilor, folosirea responsabilă a banului public și respectarea angajamentelor europene.
Bolojan subliniază că sprijinul politic nu presupune intrarea PNL la guvernare sau negocierea unor funcții.
„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor”, precizează acesta.
PNL ar putea vota bugetul de stat pentru 2027
Liberalii sunt pregătiți să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027, însă condiționează acest sprijin de prezentarea unui buget realist, construit pe venituri care pot fi încasate.
În mesajul său, Bolojan cere continuarea consolidării fiscale și protejarea investițiilor. Totodată, avertizează asupra creșterii cheltuielilor fără acoperire în venituri.
„Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investițiile și să evite creșterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză și mai gravă”, afirmă Bolojan.
Fără moțiune de cenzură în primele șase luni, dacă acordul este respectat
O altă prevedere a acordului avut în vedere privește moțiunile de cenzură. Potrivit lui Bolojan, PNL nu va iniția și nu va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu în primele șase luni, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin document.
„În primele șase luni, PNL nu va iniția și nu va vota nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele asumate prin acord”, se arată în mesaj.
Bolojan precizează că liberalii vor critica greșelile Guvernului, dar vor susține măsurile pe care le consideră necesare pentru România.
„Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”, transmite acesta.