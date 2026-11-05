Anca Alexandrescu: ”Domnul Simion este prieten cu domnul Ciolacu. Nu se întreabă nimeni de ce n-a avut niciun fel de comentariu despre opulența botezului?”

„Dar sunt nenumărate dovezi și mărturii, inclusiv domnul Paul Stănescu, care lăuda alianța, o posibilă alianță cu AUR, este autorul acestei chestiuni. Vă aduceți aminte? Chiar și primarul Buzăului, domnul Toma, a povestit că domnul Paul Stănescu le-a cerut să dea voturi la Simion. A spus-o domnul Simion însuși, cel care a organizat celebrul botez de la Timișoara.
Deci toată lumea cunoaște lucrul acesta. La fel s-a întâmplat și în anul 2025, când se pare, și e din ce în ce mai clar pentru foarte multă lume, că ați pierdut alegerile intenționat, iar Ponta a avut rolul de a nu intra Crin Antonescu în turul doi și de a-l băga pe Nicușor Dan, adică fix aceleași roluri care nu a ieșit. După ce l-au interzis pe domnul Georgescu, dumneavoastră, împreunăă cu gașca asta care a fost tot timpul în preajma statului paralel, cu Kovesi, cu Coldea, cu Maior. Pentru că și pe domnul Ponta tot această gașcă l-a creat. Și la un anumit moment aceste personaje sunt folosite.
Domnul Simion a plecat din aceeași gașcă sorosită cu domnul Nicușor Dan, unul a fost lăsat pe o parte, celălalt pe partea cealaltă. E clar, adică oamenii care gândesc cu capul lor și sunt inteligenți înțeleg din ce în ce mai bine. Acum, sigur că da, domnul Simion, v-am spus de mai multe ori, a încercat, a făcut tot posibilul în favoarea unei tabere din PSD care a pierdut puterea și care își dorea revină la butoane să-l luxeze pe domnul Grindeanu și să-l țină în continuare pe Ilie Bolojan prim-ministru interimar, în așa fel încât să preia niște băieți PSD-ul. Nu i-a ieșit domnului Ponta nici cu PSD-ul, pentru că domnul Ciolacu l-a pus pe listă la PSD. Să nu uităm asta, dacă este parlamentar, este parlamentar datorită domnului Ciolacu, care l-a băgat cu forcepsul pe listele de la Dâmbovița, deși nimeni nu și-l dorea acolo.”