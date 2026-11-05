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Anca Alexandrescu: ”Domnul Simion este prieten cu domnul Ciolacu. Nu se întreabă nimeni de ce n-a avut niciun fel de comentariu despre opulența botezului?”

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 nov. 2026, 21:40
Actualizat5 nov. 2026, 21:41
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu i-a criticat pe George Simion și Victor Ponta, lansând acuzații privind relațiile dintre cei doi și posibile înțelegeri politice. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS a vorbit și despre organizarea protestului susținătorilor lui Călin Georgescu, dar și despre presupusele negocieri dintre liderul AUR și Marcel Ciolacu.

Jurnalista Realitatea PLUS a comentat mesajul lui George Simion, pe care l-a considerat misogin și batjocoritor la adresa femeilor. Anca Alexandrescu a precizat că nu a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar a susținut că alegătoarele ar putea sancționa un asemenea comportament la vot.

Dar ce aveți? Eu nu vă jignesc, nu folosesc manele. Am văzut acum că și o mare companie folosește. Dar vedeți că spun absolut toți specialiștii că este un mesaj misogin, cu tentă sexuală, batjocoritor la adresa femeilor. Eu nu l-am reclamat pe George Simion la CNCD, dar sunt convinsă că femeile cu capul pe umeri și cu bun simț, care respectă alte femei, îl vor sancționa la vot, dacă va mai fi vreodată cazul să-l voteze.

a declarat Anca Alexandrescu

Replica adresată lui Victor Ponta după postarea despre Donald Trump

Anca Alexandrescu a vorbit și despre reacția lui Victor Ponta la un fragment din editorialul său, în care avertizase că o eventuală înfrângere a lui Donald Trump ar avea consecințe grave. Jurnalista a ironizat postarea fostului premier și a susținut că atât acesta, cât și George Simion ar fi deranjați de pozițiile sale.

Acum înțeleg că domnul Ponta n-a putut să doarmă azi noapte de grija mea. Dimineață primul lucru pe care l-a făcut a fost să posteze o bucată din editorialul meu. Toată lumea spune ”domnule, nu ne mai uităm la Realitatea, nu ne mai uităm la Alexandreasca” dar toată lumea vorbește despre asta. Domnul Ponta, dimineață a pus o bucată din editorialul meu în care spuneam că dacă o va pierde Donald Trump, va fi foarte rău. Și a zis că de vină este văduva neagră, că din cauza mea a pierdut alegerile Trump. Și că bine a făcut și el că s-a rupt de mine, că mai are o șansă. Domnule Ponta, dincolo de faptul că înțeleg că vă dau fiori și dumneavoastră și domnului Simion, profesional, ca să fie foarte clar, nu vă ridicați la nivelul meu niciunul dintre voi. Am înțeles că de fapt din vina domnului Simion s-a întâmplat că el i-a purtat noroc lui Donald Trump, că doar a fost acolo, s-a și lăudat. I-a purtat noroc, ce să vezi.

a spus Anca Alexandrescu

Acuzații privind autorizațiile pentru protestul susținătorilor lui Călin Georgescu

Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost organizarea protestului anunțat la București de apropiații lui George Simion. Aceasta a susținut că solicitările pentru autorizarea manifestației din Parcul Izvor au fost respinse și a făcut distincția între organizatorii apropiați liderului AUR și cei care au obținut aprobarea pentru un protest în Piața Universității.

Oricum nu-l mai bagă nimeni în seamă pe nicăieri. Am văzut că se străduiește că vine cineva din Polonia participă la protestul împotriva puterii, pentru domnul Georgescu. Dar, ce faceți că nu aveți autorizație? Și nu autâd nimic pe tema asta. De ce nu spuneți lucrul ăsta? De ce nu spuneți că nu s-a dat autorizația de la primărie? De două ori au încercat apropiații domnului Simion și s-a respins autorizația pentru parcul Izvor. Pentru că pentru Piața Victoriei domnul Lasca a primit pentru data de 14 și adevărații frăținători ai domnului Georgescu, chiar dacă sunt o mână de oameni inimoși, cu mult bun simț, oameni încercați, cu greutăți, credeți-mă, ei au primit autorizație pentru 12 noiembrie la Piața Universității.

Apropiații domnului Simion nu au primit încă autorizație, le-a fost respinsă, înțeleg că au repus astăzi pentru autorizare, dar nu aud să spună nimic, nimic, e liniște. Oare de ce nu primesc autorizație? Oare de ce domnul Simion continuă să cheme pe oameni la București în condițiile în care nu există nicio autorizație? Am înțeles, s-a pus în aceeași zi la patul Parlamentului și congresul femeilor AUR și forumul aleșilor locali și întâlnirea cu diaspora, grupuri bilaterale și așa mai departe

a mai spus Anca Alexandrescu

Relațiile dintre George Simion, Victor Ponta și oamenii de afaceri

În intervenția sa, Anca Alexandrescu a adus în discuție apropiereadintre George Simion, Victor Ponta și mai multe persoane din mediul de afaceri. Realizatoarea Realitatea PLUS a afirmat că aceste conexiuni reprezintă unul dintre motivele pentru care va continua să-l critice pe liderul AUR.

Acuma eu am văzut mai nou această încrengătură între domnul Ponta, domnul Simion, băieții aceia de la Camera de Comerț, domnul Hrebenciuc, cu domnul Daraban, cu domnul Gruia Stoica, toți niște super băieți. Domnul Daraban am vărcat că are ceva problemă și fratele dânsului, ceva firma aia a lor, chemată pe la DNA cu probleme, evaziuni, cu diverse povești de genul acesta. Adică domnul Simion se învârte într-un cerc extraordinar de bun. Ăsta este și motivul pentru care n-am să mă opresc din a spune despre ceea ce face domnul Simion și despre cine este domnul Simion.

a spus Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu îl întreabă pe George Simion despre relația cu Marcel Ciolacu

Jurnalista a susținut că George Simion ar trebui să-și asume public relația de prietenie cu Marcel Ciolacu. În același context, ea a comparat atitudinea liderului AUR cu propria poziție față de fostul premier și a invocat presupuse negocieri politice desfășurate la domiciliul acestuia.

Dar vreau să-l întreb domnul Simion, domnule Simion, e frumos în calitate de prieten, bine, el nu prea are prieteni, că pe toți îi minte și îi păcălește mai devreme sau mai târziu, tuturor le face la fel. Nu-i frumos în calitate de prieteni să nu spui tu un cuvânt despre botezul PSD la Timișoara. Nimic, nimic, zero. Adică nu se întreabă nimeni de ce domnul Simion n-a avut niciun fel de comentariu la adresa opulenței acelui eveniment? Nimic, zero. Păi vă spun eu de ce. Pentru că dl. Simion este prieten cu domnul Ciolacu și nu văd nicio rușine în asta. Adică eu mi-am asumat public prietenia cu domnul Ciolacu. Am și apărat-o pe doamna Sorina Docuz, în calitate de femeie și de mamă în primul rând, și când a fost cazul să-l critic, l-am criticat, când a fost cazul să-l laud, l-am lăudat, adică nu văd nicio rușine în asta, domnule Simion. De ce nu vă asumați că aveți o relație de prietenie cu domnul Ciolacu? Cum la fel de bine ar fi cazul să ieșiți să spuneți că ați purtat negocieri chiar acasă la domnul Ciolacu, atunci când a fost cu guvernul Vestea și la toate întâlnirile cu Sorin Grindeanu ați cerut special să participe Marcel Ciolacu.

Întrebarea mea este de ce nu vă asumați lucrul acesta? De ce vă e rușine să vă asumați relația de prietenie?? Pentru că ar înțelege toată lumea că de fapt a fost un scenariu pus la cale încă din anul 2024, când dumneavoastră ați candidat la alegerile prezidențiale. Dumneavoastră ați avut un rol, Victor Ponta alt rol. Dumneavoastră ați avut rolul la primele alegeri în 2024, când și eu v-am votat, să-l băgați pe Ciolacu, să mergeți în turul doi cu Marcel Ciolacu. Am arătat aici, ați povestit și Becali cum l-a sunat Hrebenciuc, cum l-a rugat Ghiță să facă tot ce se poate, să dea voturi, să-l bage pe Simion în turul doi cu Ciolacu. A, că n-a fost să fie și că domnul Georgescu v-a tras preșul de sub picioare, ghinion

a declarat Anca Alexandrescu

Acuzații despre rolurile atribuite lui Simion și Ponta în alegerile prezidențiale

Anca Alexandrescu a continuat cu referiri la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025, susținând că mai multe persoane ar fi avut roluri stabilite în anumite scenarii politice. În declarațiile sale, aceasta i-a menționat pe Victor Ponta, George Simion, Marcel Ciolacu, Crin Antonescu și Nicușor Dan.

Dar sunt nenumărate dovezi și mărturii, inclusiv domnul Paul Stănescu, care lăuda alianța, o posibilă alianță cu AUR, este autorul acestei chestiuni. Vă aduceți aminte? Chiar și primarul Buzăului, domnul Toma, a povestit că domnul Paul Stănescu le-a cerut să dea voturi la Simion. A spus-o domnul Simion însuși, cel care a organizat celebrul botez de la Timișoara.

Deci toată lumea cunoaște lucrul acesta. La fel s-a întâmplat și în anul 2025, când se pare, și e din ce în ce mai clar pentru foarte multă lume, că ați pierdut alegerile intenționat, iar Ponta a avut rolul de a nu intra Crin Antonescu în turul doi și de a-l băga pe Nicușor Dan, adică fix aceleași roluri care nu a ieșit. După ce l-au interzis pe domnul Georgescu, dumneavoastră, împreunăă cu gașca asta care a fost tot timpul în preajma statului paralel, cu Kovesi, cu Coldea, cu Maior. Pentru că și pe domnul Ponta tot această gașcă l-a creat. Și la un anumit moment aceste personaje sunt folosite.

Domnul Simion a plecat din aceeași gașcă sorosită cu domnul Nicușor Dan, unul a fost lăsat pe o parte, celălalt pe partea cealaltă. E clar, adică oamenii care gândesc cu capul lor și sunt inteligenți înțeleg din ce în ce mai bine. Acum, sigur că da, domnul Simion, v-am spus de mai multe ori, a încercat, a făcut tot posibilul în favoarea unei tabere din PSD care a pierdut puterea și care își dorea revină la butoane să-l luxeze pe domnul Grindeanu și să-l țină în continuare pe Ilie Bolojan prim-ministru interimar, în așa fel încât să preia niște băieți PSD-ul. Nu i-a ieșit domnului Ponta nici cu PSD-ul, pentru că domnul Ciolacu l-a pus pe listă la PSD. Să nu uităm asta, dacă este parlamentar, este parlamentar datorită domnului Ciolacu, care l-a băgat cu forcepsul pe listele de la Dâmbovița, deși nimeni nu și-l dorea acolo.

a mai declarat Anca Alexandrescu

„Toate aceste jocuri, toate aceste mizerii, mai devreme sau mai târziu ies la suprafață”

În încheierea intervenției, Anca Alexandrescu a revenit asupra relației dintre Victor Ponta și George Simion, susținând că disputele și împăcările dintre cei doi ar face parte dintr-un tipar pe care publicul ar trebui să-l analizeze.

Toate aceste jocuri, toate aceste mizerii, mai devreme sau mai târziu ies la suprafață. Sigur că mulți, foarte mulți oameni sunt păcăliți de acest personaj, ajutat, bineînțeles, de acești oameni din umbră. Nu mai poate Ponta moare de grija lui Simion. Adică voi totuși nu vă puneți întrebări în legătură cu lucrurile acestea? ba se ceartă, ba se împacă, că au și o relație cu năbădăi de-a lungul timpului

a punctat Anca Alexandrescu
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