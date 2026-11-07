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ExclusivPolitica· 1 min citire
Daniel Zamfir, atac la fosta conducere a Ministerului Economiei: „Au umplut ministerul cu <<termite>>”
Publicat7 nov. 2026, 07:22
Actualizat7 nov. 2026, 07:41
Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a acuzat fosta conducere USR a ministerului că s-a ocupat de numiri și schimbări de personal, în loc să sprijine antreprenorii și industria de apărare. În exclusivitate la Realitatea Plus, Zamfir a afirmat că rezultatul a fost o execuție bugetară foarte slabă, pentru că oamenii vechi, cu experiență, din minister au fost „exilați” în departamente fără legătură cu meseria lor.
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