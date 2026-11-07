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Daniel Zamfir, atac la fosta conducere a Ministerului Economiei: „Au umplut ministerul cu <<termite>>”

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat7 nov. 2026, 07:22
Actualizat7 nov. 2026, 07:41

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a acuzat fosta conducere USR a ministerului că s-a ocupat de numiri și schimbări de personal, în loc să sprijine antreprenorii și industria de apărare. În exclusivitate la Realitatea Plus, Zamfir a afirmat că rezultatul a fost o execuție bugetară foarte slabă, pentru că oamenii vechi, cu experiență, din minister au fost „exilați” în departamente fără legătură cu meseria lor.

Zamfir: personal schimbat în consiliile de administrație, execuție bugetară de 23%

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a acuzat fosta conducere, în frunte cu Irineu Darău, că ar fi fost mult mai interesată să-și aducă propriii oameni în funcții importante decât de eficientizarea și îmbunătățirea activității.

Scoteau oameni, dădeau oameni afară, îi aduceau din primăriile de la Timișoara, de la Sectorul 2, umpleau Ministerul Economiei cu >, iar oamenii din minister, oamenii vechi, au fost pur și simplu exilați în diverse departamente care nu aveau nicio legătură cu meseria lor. (…)

Rezultatul? 23% din toată execuția bugetară a ministerului. (...) Trebuia să pregătim industria de apărare pentru contractele SAFE. Știți că n-au dat niciun leu din 300 de milioane cât erau alocați pentru industria de apărare. (…) Înțelegeți care era grija lor? Că de-aia le spun termite. Că sunt termite. Pentru că singurul lucru pe care l-au făcut a fost acesta, să-și pună oamenii.

a declarat Daniel Zamfir, ministrul Economiei.

Țintele pentru digitalizarea au fost ratate, indemnizațiile s-au triplat

Daniel Zamfir a adus în discuție și fondurile europene pentru digitalizare, subliniind că și această zonă a fost, potrivit lui, neglijată.

Păi 28% a fost bugetul cheltuit din PNRR, atenție, deci bani europeni, pe digitalizare. Deci nici măcar digitalizarea, care se presupune că ar fi profesia fostului ministru” (Darău este de profesie informatician și antreprenor/consultant în domeniul software și management - n.r.), dar nici pe aia n-au făcut-o.

În schimb, în consiliile de administrație, dom'le, o frăsuială cum n-ați mai văzut. În ziua în care eu eram audiat în Parlamentul României, s-a întrunit un consiliu de administrație, unde administrator special o puseseră pe doamna Miron, adusă de la Banca României (…) au avut o ședință-fulger a consiliului de administrație și au mărit indemnizațiile de la 4.800 sau 4.200 de lei la 14.800 de lei.

a mai afirmat Zamfir, în exclusivitate la Realitatea Plus.

Zamfir a mai precizat că va prezenta toate cifrele privind situația din minister și a explicat că nu o face pentru a se plânge de o moștenire grea: „Dar oamenii trebuie să știe adevărul”. El a mai afirmat că, în timpul mandatului USR la minister, „37 de mii de firme au dat faliment”, iar pentru promovarea turismului s-a cheltuit „16% din buget”.

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