PNL și USR, negocieri intense: cum se pregătesc pentru alegerile din 2028

Publicat 7 nov. 2026, 16:41 Actualizat 7 nov. 2026, 16:53 Sursă Realitatea PLUS

Sunt controverse uriașe după ce Radu Miruță a anunțat vineri, 6 noiembrie, pentru presa locală gorjeană, că PNL și USR vor să candideze împreună la alegerile parlamentare din 2028, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei menționate, în același timp, apar mai multe atacuri chiar de la vârful celor două partide. Tot vineri, primarul Capitalei Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe membrii USR, pe care i-a numit "agitați". Replica useriștilor nu s-a lăsat așteptată, aceasta venind chiar de la Clotilde Armand, fostul edil al Sectorului 1. "Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica", a transmis Armand.

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