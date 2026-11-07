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Politica· 2 min citire

PNL și USR, negocieri intense: cum se pregătesc pentru alegerile din 2028

PNL vs USR/ Colaj foto

PNL vs USR/ Colaj foto

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Scris deDana Bărăgan
Publicat7 nov. 2026, 16:41
Actualizat7 nov. 2026, 16:53
SursăRealitatea PLUS

Sunt controverse uriașe după ce Radu Miruță a anunțat vineri, 6 noiembrie, pentru presa locală gorjeană, că PNL și USR vor să candideze împreună la alegerile parlamentare din 2028, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei menționate, în același timp, apar mai multe atacuri chiar de la vârful celor două partide. Tot vineri, primarul Capitalei Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe membrii USR, pe care i-a numit "agitați". Replica useriștilor nu s-a lăsat așteptată, aceasta venind chiar de la Clotilde Armand, fostul edil al Sectorului 1. "Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica", a transmis Armand.

Radu Miruță susține că este nevoie de această alianță PNL-USR mai ales în cazul în care PSD s-ar alia cu AUR.

Fiecare își face o analiză: unde sunt județele în care lucrurile astea ar funcționa de la sine,

a transmis prim-vicepreședintele USR.

Acesta a declarat că cele două partide intenționează să formeze liste comune atât pentru candidaturile la primării, cât și pentru Parlament.

PNL și USR, între planurile de colaborare și diferențele de discurs

Anunțul lui Radu Miruță vine la scurt timp după ce Partidul Național Liberal (PNL) s-a aliniat discursului USR și s-a opus modificării legii partidelor politice propuse de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Între timp, Ilie Bolojan continuă să-și facă campanie în țară. Fostul premier a participat la o ședință organizată la sediul PNL din Buzău. Alături de el a fost prezent și primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Cei doi s-au întâlnit și cu primarul Constantin Toma.

Cum a reacționat Clotilde Armand la afirmațiile lui Ciprian Ciucu

În cadrul ședinței organizate la Buzău, Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe membrii USR. Edilul i-a numit „agitați” și a spus că aceștia contestă orice, indiferent de situație, ajungând să se certe chiar și între ei. Primarul general a declarat că PNL este singurul partid „normal la cap” din România, potrivit Realitatea PLUS.

Clotilde Armand nu a ezitat să-i răspundă lui Ciprian Ciucu.

Dacă „normalitatea” înseamnă să guvernezi cu PSD oricând și cu orice preț, înțeleg de ce principiile altora i se par o agitație suspectă. Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica,

a transmis fost primăriță de la Sectorul 1.

Mai mult decât atât, fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani i s-a propus să se alăture USR, însă a refuzat.

În 2020, unul din liderii USR m-a abordat pe acest subiect. Am rămas într-o relație bună cu acest domn. L-am refuzat

afirma Bolojan.
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