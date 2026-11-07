PNL și USR, negocieri intense: cum se pregătesc pentru alegerile din 2028

Sunt controverse uriașe după ce Radu Miruță a anunțat vineri, 6 noiembrie, pentru presa locală gorjeană, că PNL și USR vor să candideze împreună la alegerile parlamentare din 2028, relatează Realitatea PLUS. Potrivit sursei menționate, în același timp, apar mai multe atacuri chiar de la vârful celor două partide. Tot vineri, primarul Capitalei Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe membrii USR, pe care i-a numit "agitați". Replica useriștilor nu s-a lăsat așteptată, aceasta venind chiar de la Clotilde Armand, fostul edil al Sectorului 1. "Am văzut meduze cu mai multă coloană vertebrală. Poate mai multă modestie nu i-ar strica", a transmis Armand.
Radu Miruță susține că este nevoie de această alianță PNL-USR mai ales în cazul în care PSD s-ar alia cu AUR.
Acesta a declarat că cele două partide intenționează să formeze liste comune atât pentru candidaturile la primării, cât și pentru Parlament.
PNL și USR, între planurile de colaborare și diferențele de discurs
Anunțul lui Radu Miruță vine la scurt timp după ce Partidul Național Liberal (PNL) s-a aliniat discursului USR și s-a opus modificării legii partidelor politice propuse de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).
Între timp, Ilie Bolojan continuă să-și facă campanie în țară. Fostul premier a participat la o ședință organizată la sediul PNL din Buzău. Alături de el a fost prezent și primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Cei doi s-au întâlnit și cu primarul Constantin Toma.
Cum a reacționat Clotilde Armand la afirmațiile lui Ciprian Ciucu
În cadrul ședinței organizate la Buzău, Ciprian Ciucu i-a atacat dur pe membrii USR. Edilul i-a numit „agitați” și a spus că aceștia contestă orice, indiferent de situație, ajungând să se certe chiar și între ei. Primarul general a declarat că PNL este singurul partid „normal la cap” din România, potrivit Realitatea PLUS.
Clotilde Armand nu a ezitat să-i răspundă lui Ciprian Ciucu.
Mai mult decât atât, fostul premier Ilie Bolojan a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani i s-a propus să se alăture USR, însă a refuzat.