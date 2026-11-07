Adrian Cican, primarul municipiului Orșova, îl susține pe Alin Tișe în disputa din PNL: „Primarii nu sunt sclavi pe plantație!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 nov. 2026, 19:13

Primarul municipiului Orșova, Adrian Cican, își exprimă public susținerea față de demersul liberalului Alin Tișe, în contextul nemulțumirilor legate de reprezentarea primarilor în conducerea Partidului Național Liberal (PNL). Într-un mesaj publicat sâmbătă, 7 noiembrie, pe Facebook, edilul critică modul în care sunt luate deciziile în interiorul unor organizații județene ale partidului și cere mai mult respect, dialog și reprezentare pentru aleșii locali.

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