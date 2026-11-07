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Elena Udrea crede în șansele lui Alin Tișe la șefia PNL: "Eu cred că va câștiga"

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Scris deDana Bărăgan
Publicat7 nov. 2026, 22:02
Actualizat7 nov. 2026, 22:17
SursăRealitatea PLUS

„Alin Tișe va câștiga șefia PNL în fața lui Ilie Bolojan”, a declarat Elena Udrea sâmbătă seara, 7 noiembrie, în exclusivitatea la emisiunea "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS, cu Ion Cristoiu. Totodată, fostul ministru al Turismului a spus că Ilie Bolojan vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2030. „Ilie Bolojan are nevoie de USR pentru alegerile din 2030”, a precizat Udrea.

Domnul Bolojan, cred că în calculul dânsului, își creează o bază cât mai mare de susținere pentru prezidențialele din 2030. Dar, aici, din mișcarea asta se sacrifică PNL, pentru că am văzut că au votat paritate 1 la 1.

PNL să accepte astăzi - când e un partid mai mare decât USR - să accepte 1 la 1, asta este sabotarea intereselor aleșilor PNL de către domnul Bolojan.

Deci eu cred că discursul pe care l-am văzut la Alin Tișe și până la anunțarea candidaturii, dar și acum, la declarația de anunțare, este unul care este justificat, este bazat pe realitățile din din PNL acum.

Nu mai contează - am vorbit cu mulți primari din PNL, peneliști, foști pedeliști - care au zis că nu i-a întrebat nimeni. Nu ne-a întrebat nimeni dacă să ieșim de la guvernare. S-a luat o decizie de către forurile superioare, unde domnul Bolojan și a adus useriști ca să poată să conducă cum dorește dânsul, și partidul, însemnând baza, forța partidului, aleșii locali, aleșii parlamentari n-au avut niciun cuvânt de spus.

Alin Tișe bine și răspunde acestei frustrări și spune: partidul acesta trebuie să-și regăsească identitatea liberală și nu să ia spre progresism, cum o ia acum.

Eu cred că Alin Tișe vine cu un proiect corect pentru PNL și cu un discurs decent. Am văzut că nu l-a atacat neapărat pe Bolojan decât din perspectiva faptului că duce partidul într-o direcție greșită. Și mă aștept să aibă succes. Eu cred că va câștiga în fața lui Bolojan,

a declarat Elena Udrea sâmbătă seara, 7 noiembrie, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
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