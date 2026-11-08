Trump, înfrânt la alegerile de la jumătatea mandatului. Cine sunt politicienii care au schimbat echilibrul de putere la Washington

Donald Trump a primit o lovitură puternică la alegerile de la jumătatea mandatului. Democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului și au câștigat în state în care republicanii dominau de zeci de ani. Printre învingători se numără mai multe personaje controversate pe care liderul de la Casa Albă le-a atacat personal. Un material marca Realitatea PLUS despre oamenii aleși să schimbe echilibrul politic de la Washington.
Imediat după ce și-a câștigat locul în Senat, El-Sayed a ieșit cu replici ironice pentru Trump și JD Vance.
Democratul nu este lipsit însă de controverse. După aflarea rezultatelor, a fost filmat în timp ce ia la rost un jurnalist din Marea Britanie care încerca să îi pună întrebări.
Abdul El-Sayed: Ești înscris pe listele electorale din orașul Michigan? Ești înscris pe listele electorale?
Jurnalist: Nu.
Abdul El Sayed: Atunci de ce m-ar interesa să discut cu tine?
Cine ți-a dat voie să vii la mine? De ce m-ar interesa să discut cu tine?
Jurnalist: Sunt jurnalist.
Abdul El Sayed: Ești jurnalist în Marea Britanie. Știi câte voturi vreau să obțin în Marea Britanie? Zero.
Un alt democrat care a fost direct criticat de Trump este James Talarico, care a câștigat un loc în Senat, în Texas, după ce a promis reducerea taxelor, salarii mai mari, educație accesibilă și anularea datoriilor medicale.
Însă Trump nu s-a oprit doat la ironii pe seama lui Talarico. În campanie, liderul de la Casa Albă a cerut FCC, echivalentul CNA-ului din România, să blocheze difuzarea la televizor a interviurilor cu democratul. Motivul? Criticile directe aduse politicii impuse la granița cu Mexicul de Trump.
Un alt nume controversat este Chris Pappas, primul bărbat declarat homosexual ales în Senatul american. Democratul din New Hampshire a promis reducerea prețurilor la medicamente. Discursul său după victorie a stârnit o serie de reacții contradictorii printre americani.
Și Jon Ossoff se numără printre marii câștigători ai alegerilor americane. Acesta a promis reducerea costurilor medicale, creșterea numărului de locuri de muncă și protejarea dreptului femeilor la avort. „Noul Obama”, așa cum este numit de susținătorii săi, a avut o ascensiune impresionantă în ultimul an și a ajuns în fruntea candidaților democrați cu șanse la Casa Albă.
Lista este completată de Adam Hamilton, pastorul uneia dintre cele mai mari biserici metodiste din America. A fost criticat dur de conservatori pentru că susține comunitatea LGBTQ+. În campanie, le-a promis votanților reducerea facturilor la energie, a costurilor locuințelor și a cheltuielilor medicale. Trump și vicepreședintele JD Vance au mers personal în Kansas pentru a-l susține pe adversarul său.
Victoria democraților este un semnal puternic de alarmă pentru Donald Trump. Liderul de la Casa Albă și-a pierdut scutul de republicani care îi susțineau constant alegerile și care îl apărau împotriva dosarelor penale care au fost deschise pe numele lui. Noii lideri democrați promit să conteste politicile administrației și fac demersuri pentru a redeschide ancheta despre legăturile dintre Trump şi criminalul sexual Jeffrey Epstein. Nu este exclus, spun experții, ca democrații să încerce să demareze inclusiv procedura de suspendare a lui Trump.