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Politica· 3 min citire

Trump, înfrânt la alegerile de la jumătatea mandatului. Cine sunt politicienii care au schimbat echilibrul de putere la Washington

Donald Trump/ Profimedia

Donald Trump/ Profimedia

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 nov. 2026, 16:01
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump a primit o lovitură puternică la alegerile de la jumătatea mandatului. Democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului și au câștigat în state în care republicanii dominau de zeci de ani. Printre învingători se numără mai multe personaje controversate pe care liderul de la Casa Albă le-a atacat personal. Un material marca Realitatea PLUS despre oamenii aleși să schimbe echilibrul politic de la Washington.

Democrații au scris istorie la alegerile din 3 noiembrie, din mijlocul mandatului lui Donald Trump. Cel mai cunoscut dintre câștigători este Abdul El-Sayed. Democratul din Michigan a devenit primul musulman ales în Senatul Statelor Unite. A candidat cu promisiuni privind accesul gratuit la servicii medicale și limitarea influenței banilor în politică. În timpul campaniei, a fost criticat dur și ironizat de vicepreședintele SUA și de Donald Trump din cauza etniei sale.

Meritați mai mult decât un șmecheraș care ar trebui să-și țină gura și să arate puțină recunoștință față de țara care i-a oferit totul

declara JD Vance, vicepreședintele SUA.

Numele lui este Abdullah-ceva, la, la, la. Abdullah, ba, ba, ba. Mohammed El-Sayed. Deci al doilea său nume este Mohammed,

afirma Trump.

Imediat după ce și-a câștigat locul în Senat, El-Sayed a ieșit cu replici ironice pentru Trump și JD Vance.

JD (Vance - n.r.) ... Habibi, există o dulce ironie în faptul că ești obligat prin Constituție să-mi administrezi jurământul în ianuarie.

Donald, uite, știu că ai probleme cu pronunțarea numelui meu. După ce JD mă va învesti în ianuarie, poți să-mi spui pur și simplu „senator”,

a declarat Abdul El-Sayed, politician democrat.

Democratul nu este lipsit însă de controverse. După aflarea rezultatelor, a fost filmat în timp ce ia la rost un jurnalist din Marea Britanie care încerca să îi pună întrebări.

Abdul El-Sayed: Ești înscris pe listele electorale din orașul Michigan? Ești înscris pe listele electorale?

Jurnalist: Nu.

Abdul El Sayed: Atunci de ce m-ar interesa să discut cu tine?

Cine ți-a dat voie să vii la mine? De ce m-ar interesa să discut cu tine?

Jurnalist: Sunt jurnalist.

Abdul El Sayed: Ești jurnalist în Marea Britanie. Știi câte voturi vreau să obțin în Marea Britanie? Zero.

Un alt democrat care a fost direct criticat de Trump este James Talarico, care a câștigat un loc în Senat, în Texas, după ce a promis reducerea taxelor, salarii mai mari, educație accesibilă și anularea datoriilor medicale.

Știți ce înseamnă să fii vegan? Veganii nu se descurcă prea bine în Texas,

a declarat Donald Trump.

Însă Trump nu s-a oprit doat la ironii pe seama lui Talarico. În campanie, liderul de la Casa Albă a cerut FCC, echivalentul CNA-ului din România, să blocheze difuzarea la televizor a interviurilor cu democratul. Motivul? Criticile directe aduse politicii impuse la granița cu Mexicul de Trump.

Sfânta Scriptură ne spune că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să-i urăști pe ceilalți oameni. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să-i abuzezi pe imigranți. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu și să-i asuprești pe cei săraci,

a declarat JAames Talarico, politician democrat.

Un alt nume controversat este Chris Pappas, primul bărbat declarat homosexual ales în Senatul american. Democratul din New Hampshire a promis reducerea prețurilor la medicamente. Discursul său după victorie a stârnit o serie de reacții contradictorii printre americani.

Sărbătorim o victorie pentru oricine, fie că este de stânga, de dreapta sau de centru, care se confruntă cu creșterea vertiginoasă a costului vieții, de la benzină la alimente și până la locuințe.

Vreau să-i mulțumesc celui de lângă mine, minunatul meu soț, Van.

a declarat Chris Pappas.

Și Jon Ossoff se numără printre marii câștigători ai alegerilor americane. Acesta a promis reducerea costurilor medicale, creșterea numărului de locuri de muncă și protejarea dreptului femeilor la avort. „Noul Obama”, așa cum este numit de susținătorii săi, a avut o ascensiune impresionantă în ultimul an și a ajuns în fruntea candidaților democrați cu șanse la Casa Albă.

Poporul american a condamnat depravarea, corupția și incompetența președintelui eșuat „rață șchioapă” (cu putere limitată - n.r.) Donald J. Trump,

a precizat Jon Ossoff, senator democrat.

Lista este completată de Adam Hamilton, pastorul uneia dintre cele mai mari biserici metodiste din America. A fost criticat dur de conservatori pentru că susține comunitatea LGBTQ+. În campanie, le-a promis votanților reducerea facturilor la energie, a costurilor locuințelor și a cheltuielilor medicale. Trump și vicepreședintele JD Vance au mers personal în Kansas pentru a-l susține pe adversarul său.

Victoria democraților este un semnal puternic de alarmă pentru Donald Trump. Liderul de la Casa Albă și-a pierdut scutul de republicani care îi susțineau constant alegerile și care îl apărau împotriva dosarelor penale care au fost deschise pe numele lui. Noii lideri democrați promit să conteste politicile administrației și fac demersuri pentru a redeschide ancheta despre legăturile dintre Trump şi criminalul sexual Jeffrey Epstein. Nu este exclus, spun experții, ca democrații să încerce să demareze inclusiv procedura de suspendare a lui Trump.

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