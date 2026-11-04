Cine sunt noii aleși din SUA: începutul bătăliei pentru 2028. Valul democrat lovește în forță tabăra lui Trump

Publicat 5 nov. 2026, 00:03 Actualizat 5 nov. 2026, 00:06 Sursă Realitatea PLUS

Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite au provocat un adevărat cutremur politic. Democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, iar Donald Trump a primit una dintre cele mai dure lovituri electorale ale celui de-al doilea mandat. Scrutinul din 3 noiembrie a adus și o serie de premiere istorice: primul senator musulman, primul senator bărbat care și-a declarat public orientarea homosexuală, prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite și ascensiunea unor politicieni care au reușit să învingă candidați susținuți direct de liderul de la Casa Albă.

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