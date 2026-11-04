Cine sunt noii aleși din SUA: începutul bătăliei pentru 2028. Valul democrat lovește în forță tabăra lui Trump
Alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite au provocat un adevărat cutremur politic. Democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, iar Donald Trump a primit una dintre cele mai dure lovituri electorale ale celui de-al doilea mandat. Scrutinul din 3 noiembrie a adus și o serie de premiere istorice: primul senator musulman, primul senator bărbat care și-a declarat public orientarea homosexuală, prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite și ascensiunea unor politicieni care au reușit să învingă candidați susținuți direct de liderul de la Casa Albă.
Cutremur politic în SUA. Alegeri cu premiere istorice
Una dintre cele mai importante victorii a fost obținută în Georgia, unde democrata Keisha Lance Bottoms a devenit prima femeie de culoare aleasă guvernator în istoria Statelor Unite. Fost primar al orașului Atlanta între 2018 și 2022, ea s-a aflat inclusiv pe lista persoanelor luate în calcul de Joe Biden pentru funcția de vicepreședinte în 2020. Ulterior, a ocupat o funcție în administrația democrată.
Bottoms l-a învins pe omul de afaceri republican Rick Jackson, susținut de Donald Trump. Campania sa a fost construită în jurul extinderii programului de asigurări medicale Medicaid, dar a vizat și reducerea poverii fiscale pentru proprietarii de locuințe și suplimentarea fondurilor pentru educație. Victoria sa pune capăt controlului republican asupra funcției de guvernator al Georgiei, exercitat din 2003.
În Florida, republicanii au reușit însă să își păstreze puterea. Byron Donalds, unul dintre aliații politici ai lui Donald Trump, a devenit primul guvernator de culoare al statului. Fost congresman republican, Donalds a beneficiat de sprijinul direct al președintelui american încă de la începutul campaniei. A promis reforme fiscale, reguli noi pentru dezvoltarea centrelor de date și continuarea politicilor promovate de administrația Trump.
Adversarul său a fost David Jolly, fost congresman republican care a trecut în tabăra democraților în 2025. Jolly a încercat să atragă electoratul moderat, prezentându-se drept o alternativă pragmatică la politica promovată de Trump, însă strategia nu a fost suficientă pentru a câștiga alegerile.
Republicanii pierd teren, democrații scriu istorie
O altă surpriză majoră a venit din Texas, unul dintre cele mai importante bastioane republicane. Gina Hinojosa, avocată în vârstă de 52 de ani și membră a legislativului statal, l-a învins pe Greg Abbott, guvernatorul republican care a condus Texasul timp de aproape 12 ani. Hinojosa devine prima femeie de origine hispanică aleasă guvernator în Texas și prima democrată care câștigă această funcție după Ann Richards, în 1990. Campania electorală a fost dominată de confruntări pe teme precum avortul, problemele culturale, costul vieții și dezvoltarea centrelor de date. Victoria sa reprezintă o schimbare majoră într-un stat considerat de decenii un teritoriu politic favorabil republicanilor.
În New Mexico, Deb Haaland a devenit prima femeie amerindiană aleasă guvernator în istoria Statelor Unite. Membră a comunității Laguna Pueblo, Haaland a ocupat anterior funcția de secretar de interne în administrația Joe Biden, fiind prima persoană de origine amerindiană care a condus un departament al Cabinetului federal. Campania sa a atras nume importante ale Partidului Democrat. Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, fostul secretar al transporturilor Pete Buttigieg și senatorul Cory Booker au mers în New Mexico pentru a o susține. Participarea acestora a alimentat speculațiile privind pregătirea unor candidaturi democrate la alegerile prezidențiale din 2028.
În Ohio, Amy Acton, medic și fost director al Departamentului de Sănătate al statului, a devenit prima femeie aleasă guvernator. Democrata l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy, fost candidat la nominalizarea prezidențială republicană și apropiat al lui Donald Trump. Campania a fost marcată de un scandal provocat de o reclamă electorală în care apărea mama înstrăinată a lui Acton, lansând acuzații împotriva propriei fiice. În plan economic, Acton a promis reducerea impozitelor pe proprietate pentru persoanele cu venituri medii și pentru vârstnici. A susținut și blocarea temporară a dezvoltării unor noi centre de date, dacă acestea nu își acoperă integral costurile cu utilitățile.
În California, Xavier Becerra, fost secretar al sănătății în administrația Biden, a devenit primul guvernator latino-american ales prin vot în istoria statului. Fost congresman și procuror general al Californiei, Becerra îi succede democratului Gavin Newsom. Becerra l-a învins pe republicanul Steve Hilton, comentator politic conservator. Strategia democratului a fost să îl asocieze permanent pe adversarul său cu Donald Trump, transformând scrutinul într-un vot împotriva politicilor Casei Albe. Victoria sa menține California sub controlul Partidului Democrat.
Prima femeie de culoare ajunge guvernator în Georgia
În Tennessee, Marsha Blackburn, una dintre cele mai loiale susținătoare ale lui Donald Trump, a devenit prima femeie aleasă guvernator al statului. După o lungă carieră în Congresul american, Blackburn părăsește Senatul pentru a conduce Tennessee. Pe parcursul campaniei, aceasta și-a construit mesajul în jurul susținerii agendei conservatoare a președintelui american.
În Wisconsin, democratul David Crowley a devenit primul guvernator de culoare din istoria statului. Fost conducător al administrației comitatului Milwaukee, Crowley a beneficiat de susținerea guvernatorului democrat Tony Evers, care a decis să nu mai candideze pentru un al treilea mandat.
Victoria este cu atât mai importantă cu cât Wisconsin a fost unul dintre cele mai disputate state la alegerile prezidențiale din 2024. Donald Trump câștigase atunci cu un avans de numai 0,9 puncte procentuale, cea mai mică diferență înregistrată într-un stat la acel scrutin.
În Nevada, Aaron Ford, procurorul general democrat al statului, a devenit primul guvernator de culoare din istoria statului. Ford și-a construit profilul politic prin confruntările juridice cu administrația Trump. În calitate de procuror general, a contestat în instanță măsuri privind tarifele comerciale, finanțarea federală și alte decizii ale Casei Albe.
Nevada va avea un rol strategic în alegerile prezidențiale din 2028. Partidul Democrat a decis să plaseze statul pe poziția a doua în calendarul viitoarelor alegeri primare, ceea ce îi oferă noului guvernator o influență politică importantă.
Noii lideri ai Americii, premiere fără precedent
Schimbările istorice au continuat și în Senatul Statelor Unite, unde victoria democraților a fost însoțită de ascensiunea unor politicieni din comunități care nu mai avuseseră reprezentanți în această cameră a Congresului. În Michigan, Abdul El-Sayed a devenit primul musulman ales senator în istoria Statelor Unite. Democratul de origine egipteană, în vârstă de 42 de ani, este medic și fost oficial în domeniul sănătății publice. A condus Departamentul de Sănătate din Detroit și a ocupat funcții administrative în comitatul Wayne. Fiul unui imigrant egiptean, El-Sayed a studiat la Universitatea din Michigan, a obținut un doctorat la Oxford, în calitate de bursier Rhodes, și a absolvit medicina la Universitatea Columbia. Reprezentant al aripii progresiste democrate, acesta a câștigat mai întâi alegerile primare împotriva congresmenei Haley Stevens, iar apoi l-a învins pe republicanul Mike Rogers.
Campania a fost marcată de atacuri legate de religia și originile sale. Republicanii au lansat acuzații privind presupuse simpatii pentru interese asociate terorismului islamist, acuzații pe care El-Sayed le-a respins. În noaptea alegerilor, acesta a condamnat dur campania adversarilor, pe care a descris-o drept una dintre cele mai urâte pe care le-a văzut.
În Minnesota, Peggy Flanagan a devenit prima femeie amerindiană aleasă în Senatul Statelor Unite. Fostă viceguvernatoare a statului, Flanagan aparține comunității Ojibwe și este membră a White Earth Nation. Ea provine din aripa progresistă a Partidului Democrat și a fost susținută de două figuri importante ale acesteia: Bernie Sanders și Elizabeth Warren.
Flanagan s-a remarcat prin opoziția fermă față de politicile de imigrație ale administrației Trump. În campanie, a promis desființarea Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite, una dintre principalele ținte ale criticilor progresiștilor.
În New Hampshire, Chris Pappas a devenit primul bărbat care și-a declarat public orientarea homosexuală și a fost ales în Senatul american. Democratul, aflat anterior la al patrulea mandat în Camera Reprezentanților, a câștigat un loc pe care republicanii îl considerau una dintre cele mai importante oportunități electorale.
Pappas l-a învins pe republicanul John Sununu, într-o campanie în care adversarul său a beneficiat de sprijinul unor personalități influente din tabăra conservatoare. După anunțarea rezultatului, Pappas a criticat atacurile electorale și finanțarea masivă a campaniei împotriva sa.
În Carolina de Sud, Annie Andrews a devenit prima femeie aleasă senator din acest stat. Democrata a învins-o pe republicana Darline Graham, numită anterior în funcție după moartea fratelui său, senatorul Lindsey Graham, în iulie. Numirea lui Darline Graham a fost susținută de Donald Trump și a provocat controverse, deoarece aceasta era relativ necunoscută pe scena politică. În scurta sa carieră, candidata republicană a încercat să se prezinte drept mai conservatoare decât fratele său și să se alinieze politicilor președintelui american.
Trump primește o lovitură dură la alegerile din SUA
Annie Andrews a mizat pe o imagine moderată și independentă, concentrându-se pe costul vieții, accesul la servicii și combaterea corupției. Victoria sa pune capăt unei perioade de aproape trei decenii în care republicanii au controlat acest loc în Senat.
Și în Camera Reprezentanților, scrutinul a adus schimbări importante, inclusiv intrarea în Congres a unor politicieni foarte tineri și a unor reprezentanți ai aripii progresiste democrate.
În Colorado, Melat Kiros a devenit prima femeie de culoare din acest stat aleasă în Congres. Avocată în vârstă de numai 29 de ani, Kiros se identifică drept socialistă democrată și a câștigat alegerile în primul district electoral al statului. Victoria o plasează printre cei mai tineri membri ai Camerei Reprezentanților și printre reprezentanții generației Z care încep să își consolideze influența în politica federală americană.
În New Jersey, Adam Hamawy a devenit primul musulman ales în Congres din acest stat. Hamawy este un critic vehement al politicilor Israelului și un susținător al aripii progresiste democrate. Printre principalele sale propuneri se numără introducerea unui sistem universal de asigurări medicale, cunoscut drept Medicare for All, anularea datoriilor medicale și ștergerea datoriilor rezultate din împrumuturile pentru studii.
În New York, Claire Valdez este prima femeie de origine amerindiană din stat aleasă în Congres. Ea s-a aflat la primul mandat în legislativul statal înaintea scrutinului. Valdez a beneficiat de susținerea primarului orașului New York, Zohran Mamdani, una dintre cele mai influente figuri ale noii generații progresiste. Victoria sa confirmă consolidarea acestei aripi în interiorul Partidului Democrat.
În Michigan, Jeremy Moss a devenit primul politician care și-a declarat public orientarea homosexuală și a fost ales în Camera Reprezentanților din acest stat. Fost senator în legislativul local, el preia locul lăsat vacant de democrata Haley Stevens, care a renunțat la mandatul din Camera Reprezentanților pentru a candida la Senat. Stevens a pierdut însă alegerile primare democrate în fața lui Abdul El-Sayed.
În Nebraska, Denise Powell a devenit prima persoană de origine hispanică aleasă în Congres din acest stat. Victoria sa este importantă și din punct de vedere politic, deoarece Nebraska nu mai trimisese un democrat în Camera Reprezentanților de aproximativ un deceniu.
Retragerea republicanului Don Bacon a transformat districtul din zona Omaha într-unul dintre cele mai disputate câmpuri de luptă electorală. Bacon era unul dintre puținii republicani câștigători în 2024 într-un district în care candidata democrată la președinție, Kamala Harris, obținuse majoritatea voturilor.
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