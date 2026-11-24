Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent propune o rețetă neobișnuită de dulceață, în care broccoliul este combinat cu suc de portocale, lămâie, bergamotă și cardamom. Preparatul se obține prin fierberea buchețelelor de broccoli într-un sirop de zahăr, iar ingredientele și pașii de pregătire sunt ușor de urmărit.
Broccoliul poate fi folosit și la prepararea unui desert, nu doar în mâncăruri sărate. Efrem Băndărică, călugăr la Mănăstirea Dervent din Dobrogea, a prezentat o rețetă de dulceață în care leguma este asociată cu mai multe ingrediente aromatice: portocală, lămâie, bergamotă și cardamom.
Preparatul are la bază buchețele de broccoli fierte într-un sirop de zahăr, după ce au fost opărite în prealabil. Pentru ca leguma să-și păstreze culoarea, forma și textura, pregătirea presupune câteva etape care trebuie respectate, în special în ceea ce privește timpul de fierbere.
Ingredientele necesare pentru dulceața de broccoli
Rețeta folosește broccoli curățat, zahăr și apă pentru sirop, iar sucurile de citrice și condimentele completează aroma desertului. Pentru cantitatea indicată sunt necesare:
1 kilogram de broccoli curățat;
700 de grame de zahăr;
150 ml de suc proaspăt de portocale;
100 ml de suc de lămâie;
coaja de la o bergamotă;
4-5 păstăi de cardamom sau o jumătate de linguriță de cardamom măcinat;
200 ml de apă, pentru sirop.
Cum se pregătește dulceața de broccoli
Prepararea începe cu desfacerea broccoliului în buchețele mici, pe cât posibil de dimensiuni apropiate. După ce sunt spălate bine, acestea se introduc în apă clocotită pentru aproximativ 1-2 minute.
Imediat după opărire, broccoliul se mută într-un vas cu apă foarte rece. Această etapă întrerupe fierberea și ajută la menținerea culorii legumei.
Separat, într-o cratiță încăpătoare, se pun cele 700 de grame de zahăr și 200 ml de apă. Amestecul se lasă la fiert până când se formează un sirop ușor legat.
Portocala, lămâia, bergamota și cardamomul dau aroma desertului
După pregătirea siropului, se adaugă sucul proaspăt de portocale și cel de lămâie, coaja fin rasă de bergamotă și cardamomul. Ingredientele aromatice trebuie încorporate în amestec, apoi lăsate câteva minute pentru ca aromele să se combine.
Recomandarea lui Efrem Băndărică este ca această etapă să nu fie grăbită, înainte de introducerea broccoliului în sirop.
Cât trebuie să fiarbă broccoliul pentru ca buchețelele să-și păstreze forma
După ce aromele s-au combinat, buchețelele de broccoli se adaugă în cratiță și se fierb la foc mic. Leguma trebuie să devină translucidă, însă fără să se dezintegreze sau să-și piardă forma.
Timpul de fierbere trebuie supravegheat cu atenție, deoarece menținerea prea îndelungată pe foc poate afecta textura broccoliului și poate face preparatul neplăcut la gust.
Consistența siropului se verifică folosind testul picăturii pe o farfurie rece. Dacă picătura se încheagă ușor, dulceața a ajuns la consistența potrivită și poate fi luată de pe foc.
La final, preparatul fierbinte se toarnă în borcane curate și sterilizate, care se închid cu capace noi. Pentru păstrarea în siguranță a dulceții este necesară și aplicarea unui proces corespunzător de conservare termică.