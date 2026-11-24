Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 23:27

Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent propune o rețetă neobișnuită de dulceață, în care broccoliul este combinat cu suc de portocale, lămâie, bergamotă și cardamom. Preparatul se obține prin fierberea buchețelelor de broccoli într-un sirop de zahăr, iar ingredientele și pașii de pregătire sunt ușor de urmărit.

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