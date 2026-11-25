Calendar ortodox decembrie 2026. Toate sărbătorile cu cruce roșie și zilele de post
colaj foto: Realitatea.net / Profimedia
Luna decembrie 2026 este marcată de sărbători importante pentru credincioșii ortodocși, de continuarea Postului Nașterii Domnului și de pregătirile pentru Crăciun. Printre cele mai cunoscute zile din calendar se numără Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, Sfânta Filofteia, pe 7 decembrie, Sfântul Spiridon, pe 12 decembrie, și Nașterea Domnului, pe 25 decembrie.
Postul Crăciunului continuă până în Ajun, pe 24 decembrie, iar în această perioadă sunt prevăzute mai multe zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn. Calendarul ortodox pentru decembrie 2026 cuprinde și sărbători dedicate unor sfinți români, între care Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Dosoftei și Sfântul Petru Movilă.
Iată care sunt sărbătorile cu cruce roșie, zilele de post, dezlegările și sfinții pomeniți în fiecare zi a lunii.
Sărbătorile cu cruce roșie din decembrie
În decembrie 2026 sunt marcate 13 zile cu cruce roșie în calendarul consultat. Printre acestea se află sărbători importante pentru Biserica Ortodoxă, dar și zile în care sunt cinstiți sfinți români sau cu o contribuție importantă în istoria creștinismului.
Lista sărbătorilor cu cruce roșie este următoarea:
6 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni;
7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș;
13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei;
25 decembrie, vineri – Nașterea Domnului sau Crăciunul;
26 decembrie, sâmbătă – Soborul Maicii Domnului, a doua zi de Crăciun;
27 decembrie, duminică – Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.
Dintre acestea, Sfântul Nicolae este una dintre cele mai populare sărbători ale lunii. În fiecare an, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii își pregătesc ghetuțele, în așteptarea darurilor. Pe 7 decembrie este cinstită Sfânta Filofteia, ale cărei moaște se află la Curtea de Argeș.
Crăciunul, sărbătorit pe 25 decembrie, este unul dintre cele mai importante praznice creștine și marchează Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Sărbătoarea este urmată de Soborul Maicii Domnului, pe 26 decembrie, și de pomenirea Sfântului Ștefan, pe 27 decembrie.
Zilele de post și dezlegările
În prima parte a lunii decembrie continuă Postul Nașterii Domnului, început pe 15 noiembrie și încheiat pe 24 decembrie. Este unul dintre cele patru mari posturi de peste an și reprezintă o perioadă de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Crăciunului.
În decembrie, credincioșii au mai multe zile cu dezlegare la pește. Potrivit calendarului bisericesc publicat de Basilica, acestea sunt 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.
În celelalte zile ale postului se respectă rânduiala specifică fiecărei zile. În general, marțea și joia există dezlegare la untdelemn și vin, în timp ce miercurea și vinerea sunt zile de post mai aspru. În ultimele zile înainte de Crăciun, postul devine mai strict.
24 decembrie, Ajunul Crăciunului, este ultima zi de post. În tradiția ortodoxă, aceasta este o zi de post aspru, cunoscută și ca zi de post negru. După sărbătoarea Nașterii Domnului, postul se încheie, iar în zilele următoare nu se mai ține post.
Calendarul zi cu zi
Calendarul ortodox pentru luna decembrie 2026 cuprinde următoarele sărbători și pomeniri:
1 decembrie, marți – Sfântul Proroc Naum și Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv. Este zi de post, cu dezlegare la vin și untdelemn.
2 decembrie, miercuri – Sfântul Cuvios Paisie și Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântul Proroc Avacum și Sfânta Muceniță Miropia. Zi de post.
3 decembrie, joi – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica. Dezlegare la vin și untdelemn.
4 decembrie, vineri – Sfânta Mare Muceniță Varvara. Zi de post.
5 decembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit. Dezlegare la pește.
6 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni. Dezlegare la pește.
7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș. Dezlegare la pește.
8 decembrie, marți – Sfântul Cuvios Patapie. Dezlegare la vin și untdelemn.
9 decembrie, miercuri – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana și Sfânta Prorociță Ana. Zi de post.
10 decembrie, joi – Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf. Dezlegare la vin și untdelemn.
11 decembrie, vineri – Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul și Sfântul Luca cel Nou. Zi de post.
12 decembrie, sâmbătă – Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni. Dezlegare la pește.
13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Dezlegare la pește.
14 decembrie, luni – Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie. Zi de post.
15 decembrie, marți – Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Sfânta Muceniță Antia și Sfânta Suzana. Dezlegare la vin și untdelemn.
16 decembrie, miercuri – Sfântul Proroc Agheu. Zi de post.
17 decembrie, joi – Sfântul Proroc Daniel. Dezlegare la vin și untdelemn.
18 decembrie, vineri – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Zi de post.
19 decembrie, sâmbătă – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești și Sfânta Cuvioasă Aglaia. Dezlegare la pește.
20 decembrie, duminică – Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul. Dezlegare la pește.
21 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia și Sfântul Mucenic Temistocle. Zi de post.
22 decembrie, marți – Sfântul Ierarh Petru Movilă. Zi de post.
23 decembrie, miercuri – Sfinții Zece Mucenici din Creta. Zi de post.
24 decembrie, joi – Ajunul Crăciunului, Post negru.
25 decembrie, vineri – Nașterea Domnului, Crăciunul. Nu se ține post.
26 decembrie, sâmbătă – Soborul Maicii Domnului. Nu se ține post.
27 decembrie, duminică – Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Nu se ține post.
28 decembrie, luni – Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia.
29 decembrie, marți – Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod.
30 decembrie, miercuri – Sfânta Muceniță Anisia.
31 decembrie, joi – Odovania praznicului Nașterii Domnului, Sfânta Cuvioasă Melania Romana.
Ce nume se sărbătoresc în decembrie
Luna decembrie aduce mai multe zile în care își serbează onomastica persoanele care poartă numele sfinților pomeniți în calendar.
Cea mai cunoscută sărbătoare onomastică este cea de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie. Își serbează atunci numele persoanele care se numesc Nicolae, Nicoleta, Nicu, Niculae, Niculiță și alte forme derivate.
Pe 25 decembrie, de Crăciun, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Cristian, Cristina, Cristiana, Cristinel, Emanuel sau Emanuela. Pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, sunt sărbătoriți Ștefan, Ștefania, Ștefana, Ștefănel, Fane și Fănel.
Calendarul ortodox din decembrie 2026 se încheie cu Odovania praznicului Nașterii Domnului, pe 31 decembrie. Credincioșii intră astfel în noul an după perioada sărbătorilor de Crăciun, care începe cu Nașterea Domnului și continuă cu Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ștefan.
Sursa: creștinortodox.ro
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