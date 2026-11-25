Publicat 25 nov. 2026, 09:50 Actualizat 25 nov. 2026, 09:52

Luna decembrie 2026 este marcată de sărbători importante pentru credincioșii ortodocși, de continuarea Postului Nașterii Domnului și de pregătirile pentru Crăciun. Printre cele mai cunoscute zile din calendar se numără Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, Sfânta Filofteia, pe 7 decembrie, Sfântul Spiridon, pe 12 decembrie, și Nașterea Domnului, pe 25 decembrie.

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