Unul dintre cele mai impresionante evenimente astronomice ale finalului de an se pregătește să lumineze cerul în luna decembrie. Ploaia de meteori Geminide revine în 2026, oferindu-le pasionaților de astronomie, dar și celor curioși, ocazia de a urmări un adevărat spectacol de lumini. Fenomenul nu necesită telescop sau echipamente speciale, deoarece stelele căzătoare pot fi observate direct, cu ochiul liber, dacă cerul este senin.
Geminidele vor fi active în perioada 4-17 decembrie 2026, însă momentul cel mai așteptat este noaptea de 13 spre 14 decembrie, când activitatea meteorică va ajunge la intensitate maximă. În condiții ideale de vizibilitate, observatorii ar putea vedea între 120 și 150 de meteori într-o singură oră.
Ce sunt Geminidele și de ce apare acest fenomen astronomic
Geminidele se numără printre cele mai spectaculoase și mai intense ploi de meteori care pot fi urmărite anual de pe Pământ. Denumirea lor este inspirată de constelația Gemenii, regiunea de pe cer din care par să își înceapă traiectoria dârele luminoase.
În realitate, meteorii pot traversa diferite porțiuni ale bolții cerești, astfel că privitorii nu trebuie să își concentreze atenția exclusiv asupra constelației respective.
Spre deosebire de numeroase alte fenomene de acest tip, Geminidele au o origine neobișnuită. Particulele care provoacă spectacolul luminos provin din apropierea asteroidului 3200 Phaethon, și nu din resturile unei comete.
Atunci când planeta noastră trece prin regiunea spațiului în care se găsesc aceste particule, fragmentele pătrund în atmosfera terestră cu viteză foarte mare. În urma interacțiunii cu atmosfera, acestea se încălzesc și produc flash-uri luminoase, cunoscute popular sub numele de „stele căzătoare”.
Cum pot fi observate stelele căzătoare fără telescop
Cei care vor să urmărească ploaia de meteori Geminide nu trebuie să investească în instrumente astronomice. Fenomenul poate fi admirat fără echipamente speciale, însă alegerea locului de observație este foarte importantă.
Pentru o experiență cât mai bună, specialiștii recomandă deplasarea într-o zonă întunecată, departe de marile orașe, de reclamele luminoase și de iluminatul stradal. Un spațiu deschis, din care poate fi observată o porțiune cât mai mare a cerului, oferă șanse mai bune de a surprinde meteorii.
Un alt detaliu important este adaptarea ochilor la întuneric. Acest proces poate dura aproximativ 20-30 de minute, motiv pentru care este indicat ca privitorii să evite utilizarea telefonului mobil sau expunerea la surse puternice de lumină.
Observațiile pot începe și înainte de miezul nopții. Începând cu aproximativ ora 22:00, constelația Gemenii ajunge într-o poziție favorabilă pentru urmărirea fenomenului, iar activitatea poate continua pe parcursul nopții.
Luna va permite condiții bune de observare a Geminidelor în 2026
Un avantaj important pentru cei care vor să admire spectacolul astronomic din decembrie este luminozitatea redusă a Lunii în noaptea de maxim.
Satelitul natural al Pământului va fi iluminat în proporție de aproximativ 15%, astfel că lumina acestuia nu ar trebui să împiedice semnificativ observarea meteorilor mai puțin strălucitori.
Astfel, dacă vremea va fi favorabilă, fără nori care să acopere cerul, noaptea de 13 spre 14 decembrie ar putea oferi unele dintre cele mai bune momente pentru admirarea Geminidelor.
Cei care vor să surprindă cât mai multe stele căzătoare sunt sfătuiți să aibă răbdare și să aleagă un loc cu poluare luminoasă redusă. Nu este nevoie de telescop, ci doar de cer senin, întuneric și suficient timp pentru a urmări unul dintre cele mai frumoase fenomene astronomice ale anului.