Scris de Georgiana Balaban Publicat: 26 nov. 2026, 16:53

Unul dintre cele mai impresionante evenimente astronomice ale finalului de an se pregătește să lumineze cerul în luna decembrie. Ploaia de meteori Geminide revine în 2026, oferindu-le pasionaților de astronomie, dar și celor curioși, ocazia de a urmări un adevărat spectacol de lumini. Fenomenul nu necesită telescop sau echipamente speciale, deoarece stelele căzătoare pot fi observate direct, cu ochiul liber, dacă cerul este senin.

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