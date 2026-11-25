Costumul României de la Miss Univers, inspirat de Brâncuși, a împărțit internetul. Unii l-au lăudat, alții l-au numit „sinistru”
Costumul României de la Miss Univers. Foto: Instagram
Sabina Parmac a prezentat creația „Călătoria Infinitului”, un omagiu adus sculptorului Constantin Brâncuși și celor 150 de ani de la nașterea acestuia. Ținuta a primit atât mesaje de apreciere, cât și critici dure pentru felul în care au fost transpuse artistic operele celebrului sculptor.
Apariția Sabinei Parmac la proba costumului național din cadrul Miss Universe 2026 a devenit unul dintre subiectele intens comentate în mediul online. Reprezentanta României a urcat pe scenă într-o creație inspirată de sculpturile lui Constantin Brâncuși, însă reacțiile publicului au fost împărțite. Dacă unii au apreciat ideea de a promova patrimoniul cultural românesc în fața unei audiențe internaționale, alții au criticat modul în care a fost pus în practică proiectul vestimentar.
„Călătoria Infinitului”, un omagiu adus celor 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși
Conceptul prezentat de Sabina Parmac a avut ca punct de plecare împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanta României, creația a reunit trimiteri la unele dintre cele mai cunoscute opere ale sculptorului: „Coloana fără Sfârșit”, „Poarta Sărutului”, „Masa Tăcerii” și „Măiastra”.
Intenția artistică nu a convins însă pe toată lumea. O parte dintre comentariile apărute în mediul online au vizat tocmai diferența dintre mesajul pe care designerii au vrut să îl transmită și aspectul final al costumului.
Critici dure pentru reinterpretarea operelor lui Brâncuși
Un cunoscut comentator de modă și lifestyle a publicat o analiză critică a apariției, susținând că rezultatul nu reușește să redea în mod convingător omagiul anunțat. Acesta a ironizat felul în care a fost reinterpretată „Coloana fără Sfârșit” și a contestat proporțiile și integrarea elementelor decorative.
Observațiile sale au vizat și accesoriul purtat pe cap, mantia imprimată cu motive inspirate din creațiile sculptorului, dar și machiajul ales pentru prezentarea de pe scena concursului.
Comentatorul a recunoscut că ideea de a omagia o personalitate importantă pentru cultura românească este una bună, însă a avut o reacție foarte dură față de execuția costumului.
„O intenție bună de a aduce un omagiu unei personalități legate de identitatea ta și care a devenit universală. Dar un rezultat sinistru”, a scris acesta.
Românii care au apreciat ținuta au felicitat-o pe reprezentanta țării
Pe lângă criticile primite, apariția Sabinei Parmac a adunat și numeroase mesaje de susținere. Mai mulți utilizatori au considerat că alegerea de a aduce opera lui Constantin Brâncuși în prim-planul unui concurs internațional de frumusețe este inspirată și au apreciat promovarea patrimoniului românesc.
Printre reacțiile pozitive publicate la postarea concurentei s-au numărat comentarii precum „Foarte original și frumos”, „Toate operele lui Brâncuși pe scena lumii” și „Mândră că România este reprezentată astfel”.
Astfel, costumul „Călătoria Infinitului” a devenit una dintre cele mai comentate apariții ale României din ultimii ani la Miss Universe. Chiar dacă părerile privind aspectul ținutei au fost împărțite, aceasta a atras atenția asupra creației lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX.
Jennifer Barreto a câștigat Miss Universe 2026 în fața a 115 concurente
În timp ce ținuta României provoca dezbateri în mediul online, competiția Miss Universe 2026 s-a încheiat cu victoria reprezentantei din Puerto Rico. Jennifer Barreto, în vârstă de 27 de ani, asistentă socială, a primit coroana în cadrul finalei organizate marți seară la San Juan, chiar în țara pe care a reprezentat-o.
Tânăra s-a impus în fața a 115 finaliste și a fost încoronată de câștigătoarea ediției precedente, reprezentanta Mexicului, Fátima Bosch. Locurile doi și trei au fost ocupate de Melissa Núñez, din Republica Dominicană, respectiv Clara Vegas, din Venezuela.
Prin această victorie, Puerto Rico a ajuns la șase titluri Miss Universe, fiind depășit în palmares doar de Statele Unite și Venezuela.
Răspunsul despre inteligența artificială a convins juriul
După probele de costum de baie și rochie de seară, cele cinci finaliste au ajuns în etapa întrebărilor adresate de juriu. Jennifer Barreto a fost întrebată ce valoare umană ar trebui păstrată cu orice preț, în contextul dezvoltării inteligenței artificiale.
Răspunsul său, oferit în limba spaniolă, a pus accentul pe responsabilitatea folosirii noilor tehnologii și pe consecvența dintre principii și comportament.
„Cel mai bun lucru este să o folosim în mod responsabil. Dacă inteligența artificială ne pune valorile în pericol, atunci ele nu au fost niciodată valori. Valorile se regăsesc în consecvența dintre ceea ce spunem și ceea ce facem, mai ales atunci când susținerea acestor lucruri devine dificilă”, a declarat noua Miss Universe 2026, potrivit CNN.
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