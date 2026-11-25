Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 23:35

Sabina Parmac a prezentat creația „Călătoria Infinitului”, un omagiu adus sculptorului Constantin Brâncuși și celor 150 de ani de la nașterea acestuia. Ținuta a primit atât mesaje de apreciere, cât și critici dure pentru felul în care au fost transpuse artistic operele celebrului sculptor.

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