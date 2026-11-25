Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 nov. 2026, 23:14

Ziua de joi, 26 noiembrie 2026, vine cu schimbări importante în plan astral, odată cu tranzitul lui Marte, care influențează diferit toate cele 12 zodii. Energia, ambiția și dorința de afirmare cresc, însă pot apărea și tensiuni în relații, la locul de muncă sau în chestiunile financiare. Unii nativi sunt încurajați să înceapă proiecte noi, în timp ce alții au nevoie de mai multă răbdare, odihnă și echilibru. Luna completează tabloul astral și aduce în prim-plan familia, comunicarea, responsabilitățile profesionale și viața sentimentală. Iată ce rezervă astrele fiecărei zodii!

Distribuie articolul

Mai multe articole despre horoscopastrezodii