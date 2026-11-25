Miss Univers 2026 intră în istorie. Pentru prima dată, o mamă câștigă celebrul concurs de frumusețe
Foto: Profimedia
Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a fost încoronată Miss Univers 2026, devenind prima mamă și prima femeie căsătorită care câștigă competiția. România a fost reprezentată de Sabina Parmac, care nu a ajuns în Top 30.
Titlul Miss Univers 2026 a ajuns în Puerto Rico, după ce Jennifer Barreto a câștigat finala desfășurată marți seară, la Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot din San Juan. Reprezentanta țării-gazdă a fost desemnată câștigătoare a celei de-a 75-a ediții a concursului internațional de frumusețe, potrivit revistei americane People.
În vârstă de 27 de ani, Jennifer Barreto are o pregătire profesională în psihologie și asistență socială. Potrivit publicației El Nuevo, ea este și mama unei fetițe pe nume Penelope. Victoria sa marchează o premieră în istoria competiției: Barreto este prima mamă și prima femeie căsătorită care obține titlul Miss Univers.
Coroana i-a fost înmânată de Fátima Bosch, reprezentanta Mexicului, câștigătoarea ediției din 2025. Noua Miss Univers a primit astfel și cea mai recentă creație a organizației, realizată în colaborare cu designerul George Wittels și Maison d'OR.
Bijuteria poartă numele „The Radiance of an Eternal Legacy” („Strălucirea unei moșteniri eterne”) și este realizată din aur alb de 18 carate, în care sunt montate 3.150 de diamante.
Cine s-a clasat în primele cinci locuri
Alături de Jennifer Barreto, alte patru reprezentante au ajuns în Top 5 al competiției. Pe listă s-au aflat concurentele din Republica Dominicană, Venezuela, Filipine și Noua Zeelandă.
La ediția din acest an au participat 117 femei din peste 110 țări și teritorii. Printre reprezentante s-au numărat și concurente din zone care nu mai ajunseseră până acum în finala competiției, precum Saint Martin și Uganda.
România a fost reprezentată de Sabina Parmac, însă aceasta nu a reușit să se califice în Top 30.
Evenimentul a fost prezentat de Mario Lopez și R'Bonney Gabriel, câștigătoarea titlului Miss Univers în 2022. Cei doi au dezvăluit câteva detalii despre participantele din acest an: 22 dintre ele aveau studii de masterat, cinci obținuseră titlul de doctor, iar zece erau mame.
Costa Rica va găzdui următoarea ediție Miss Univers
Finala de la San Juan a fost precedată de mai multe etape în care concurentele au trebuit să își demonstreze calitățile. Programul a inclus interviurile tradiționale desfășurate cu ușile închise, prezentarea costumelor naționale și etapa preliminară.
Tot în timpul galei a fost anunțată țara care va organiza următoarea ediție a concursului. Cea de-a 76-a competiție Miss Univers se va desfășura în Costa Rica, în 2027.
Controverse înaintea finalei din Puerto Rico
Pregătirile pentru ediția din 2026 nu au fost lipsite de probleme. În perioada premergătoare concursului au apărut informații potrivit cărora unele reprezentante ale țărilor africane nu au putut participa din cauza restricțiilor privind obținerea vizelor de călătorie.
Pe internet au circulat și înregistrări în care mai multe concurente s-au împiedicat în timp ce defilau pe o pasarelă improvizată. Un alt incident a vizat-o pe Miss Franța 2026, care a fost transportată cu un scaun cu rotile în afara unui hotel, după ce s-a accidentat în timpul repetițiilor.
Aceste episoade au readus în atenție problemele care au însoțit și ediția precedentă a competiției. Miss Univers 2025 a fost marcată de dispute între reprezentanții organizației și câteva concurente, plecări neașteptate ale unor membri ai juriului și accidentări în rândul participantelor.
Scandalurile care au marcat ediția din 2025
Încoronarea mexicancei Fátima Bosch, în 2025, a avut loc pe fondul mai multor controverse în care a fost implicată chiar Organizația Miss Univers. Unul dintre cele mai discutate episoade a fost o transmisiune în direct care a devenit virală pe internet.
În imaginile respective, Nawat Itsaragrisil, un oficial al concursului, o certa pe Fátima Bosch, susținând că aceasta ar fi refuzat să participe la o sesiune foto. Fotografiile urmau să fie distribuite ulterior de concurente pe rețelele de socializare.
O altă situație gravă s-a petrecut în timpul etapei preliminare, când reprezentanta Jamaicăi, Gabrielle Henry, a căzut de pe scenă și nu a mai putut continua competiția. Organizatorii au anunțat ulterior că aceasta suferise un traumatism craniocerebral.
Ulterior, Gabrielle Henry a intentat un proces împotriva Organizației Miss Univers.
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