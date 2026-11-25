Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 19:55

Jennifer Barreto, reprezentanta Puerto Rico, a fost încoronată Miss Univers 2026, devenind prima mamă și prima femeie căsătorită care câștigă competiția. România a fost reprezentată de Sabina Parmac, care nu a ajuns în Top 30.

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