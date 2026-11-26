Suntem în Postul Crăciunului, iar în această perioadă foarte mulți români înlocuiesc produsele de origine animală cu cele de origine vegetală și caută rețete gustoase, simple și ușor de preparat. Chiar dacă țin post, pofta de dulce nu dispare, iar deserturile de casă pot fi la fel de delicioase și fără ouă, lapte sau unt. O alegere potrivită este negresa de post cu gem de prune și apă minerală, o prăjitură pufoasă, fragedă și aromată, care se prepară rapid, din ingrediente accesibile. Secretul texturii sale constă în combinația de gem de prune și apă minerală carbogazoasă, care oferă blatului umiditate și un aspect apetisant.
Ingrediente pentru negresă de post cu gem și apă minerală
Din ingredientele de mai jos vei obține aproximativ 15 porții, perfecte pentru întreaga familie.
Pentru blat:
Pentru glazura de cacao (opțional):
Cum se prepară negresa de post cu gem de prune
Primul pas este pregătirea ingredientelor și încălzirea cuptorului la 175 de grade Celsius. Dacă folosești un cuptor electric, selectează funcția de încălzire sus-jos, fără ventilație.
Într-un bol încăpător, amestecă făina cu pudra de cacao, praful de copt și sarea. Separat, pune apa minerală carbogazoasă, zahărul, uleiul și gemul de prune. Adaugă esența de rom și vanilia, apoi amestecă până când ingredientele se omogenizează.
Încorporează treptat ingredientele uscate în compoziția lichidă și amestecă ușor, până când obții un aluat omogen. Evită amestecarea excesivă, pentru ca negresa să își păstreze textura fragedă. Dacă preferi deserturile cu o notă crocantă, poți adăuga în compoziție nucă mărunțită sau alune.
Toarnă aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelează ușor suprafața. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius și lasă prăjitura să se coacă până când trece testul scobitorii. Timpul de coacere poate varia în funcție de dimensiunea tăvii și de cuptor.
După coacere, scoate negresa din cuptor și las-o să se răcească înainte de a adăuga glazura.
Cum se prepară glazura de cacao pentru negresa de post
Pentru glazură, amestecă zahărul pudră cu pudra de cacao într-un bol. Adaugă treptat cele 5-6 linguri de apă fierbinte și omogenizează până când obții o compoziție fină, fără cocoloașe.
La final, încorporează esența de rom și, dacă dorești o glazură mai lucioasă, adaugă o lingură de ulei. Întinde glazura uniform peste prăjitura complet răcită și las-o să se întărească înainte de porționare.
Trucuri pentru o negresă de post pufoasă și gustoasă
Pentru un rezultat cât mai bun, ține cont de câteva recomandări simple:
Folosește apă minerală carbogazoasă proaspăt deschisă, pentru a beneficia de efectul bulelor de dioxid de carbon.
Alege un gem de prune bine legat, care să ofere compoziției consistența potrivită.
Nu amesteca excesiv aluatul după ce ai încorporat făina.
Adaugă nucă mărunțită pentru un plus de aromă și textură.
Lasă prăjitura să se răcească înainte de glazurare, pentru ca aceasta să se așeze uniform.