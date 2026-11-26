Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 21:26

Suntem în Postul Crăciunului, iar în această perioadă foarte mulți români înlocuiesc produsele de origine animală cu cele de origine vegetală și caută rețete gustoase, simple și ușor de preparat. Chiar dacă țin post, pofta de dulce nu dispare, iar deserturile de casă pot fi la fel de delicioase și fără ouă, lapte sau unt. O alegere potrivită este negresa de post cu gem de prune și apă minerală, o prăjitură pufoasă, fragedă și aromată, care se prepară rapid, din ingrediente accesibile. Secretul texturii sale constă în combinația de gem de prune și apă minerală carbogazoasă, care oferă blatului umiditate și un aspect apetisant.

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