Publicat 27 nov. 2026, 16:27 Actualizat 27 nov. 2026, 16:28

O femeie din Marea Britanie, care a ajuns la venerabila vârstă de 105 ani, a dezvăluit care este unul dintre obiceiurile despre care crede că au ajutat-o să trăiască atât de mult. Dora Horsfall spune că nu a renunțat niciodată la somnul de după-amiază, un ritual pe care îl respectă de zeci de ani. Înconjurată de o familie numeroasă și cu simțul umorului intact, britanica și-a sărbătorit recent ziua de naștere într-o atmosferă emoționantă.

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