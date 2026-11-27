O femeie din Marea Britanie, care a ajuns la venerabila vârstă de 105 ani, a dezvăluit care este unul dintre obiceiurile despre care crede că au ajutat-o să trăiască atât de mult. Dora Horsfall spune că nu a renunțat niciodată la somnul de după-amiază, un ritual pe care îl respectă de zeci de ani. Înconjurată de o familie numeroasă și cu simțul umorului intact, britanica și-a sărbătorit recent ziua de naștere într-o atmosferă emoționantă.
Dora Horsfall s-a născut pe 2 noiembrie 1921 și a împlinit 105 ani în prezența celor dragi. Petrecerea a fost organizată la căminul de bătrâni Flowers Manor din Chippenham, comitatul Wiltshire, unde femeia locuiește din anul 2022, potrivit BBC.
Cu această ocazie, rudele sale au vorbit despre personalitatea sa veselă, dar și despre unul dintre obiceiurile pe care le-a păstrat de-a lungul vieții.
Somnul de după-amiază, unul dintre secretele longevității sale
Nepoata sa, Mandy Cheeseman, spune că Dora este o persoană specială, care a reușit să-și păstreze optimismul și buna dispoziție chiar și la această vârstă înaintată.
Potrivit acesteia, unul dintre ritualurile respectate cu strictețe de sărbătorită este odihna de după-amiază. Dora nu a renunțat la acest obicei nici măcar atunci când avea grijă de familie și era mult mai tânără.
„Cred că acesta ar putea fi motivul pentru care s-a păstrat atât de bine: doarme în fiecare zi după-amiaza, chiar și atunci când eram noi mici”, a povestit Mandy.
Nepoata a descris-o pe bunica sa drept un „suflet frumos”, care adoră să doarmă și care continuă să aducă zâmbete pe chipurile celor din jur.
Întrebată ce a bucurat-o cel mai mult cu ocazia aniversării, Dora a spus că nimic nu se compară cu timpul petrecut alături de familie.
O aniversare specială, alături de cei dragi
Ziua de naștere a fost marcată printr-un eveniment organizat în cinstea femeii de 105 ani. Programul a inclus și un moment muzical susținut de violonista Sue Lord, care a interpretat mai multe melodii, printre care și cunoscuta piesă „Danny Boy”.
Ulterior, invitații s-au reunit la un ceai de după-amiază, într-o atmosferă caldă și plină de emoție.
După ce familia și apropiații i-au cântat „La mulți ani”, Dora le-a mulțumit tuturor pentru prezență și a spus că a avut parte de o petrecere „foarte frumoasă”.
O viață cu multe încercări și experiențe
Povestea Dorei Horsfall a început la Londra, unde s-a născut și a copilărit alături de fratele ei, Jack. Cei doi au fost trimiși la o școală-internat din vestul capitalei britanice, instituție destinată copiilor orfani, abandonați sau proveniți din familii cu posibilități materiale reduse.
Când Dora avea 13 ani, familia s-a stabilit în Salisbury. Mai târziu, aceasta a decis să revină la Londra, unde l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț.
Dora și Reg s-au căsătorit pe 23 decembrie 1941, în Croydon. După nuntă, cei doi s-au întors la Salisbury, unde femeia a avut mai multe slujbe.
Printre ocupațiile sale s-au numărat cea de taxatoare într-un autobuz și munca într-o fabrică în care erau produse avioanele Spitfire, folosite de forțele britanice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.
Ulterior, Dora și soțul ei au ales să se mute în Spania, unde au locuit împreună până la moartea bărbatului.
Are o familie numeroasă și patru stră-strănepoți
La 105 ani, Dora se bucură de o familie extinsă. Are două fiice, șapte nepoți, nouă strănepoți și patru stră-strănepoți, iar apropierea de cei dragi rămâne unul dintre cele mai importante lucruri din viața sa.
Mandy Cheeseman vorbește cu multă admirație despre bunica ei, pe care o consideră una dintre cele mai importante persoane din viața sa.
Nepoata o numește „persoana ei preferată” și o descrie ca fiind o femeie „magică”, de la care are foarte multe de învățat.
„Mi-aș dori să fiu măcar pe jumătate femeia care este ea”, a mărturisit Mandy.
Aceasta a mai povestit că Dora are un simț al umorului aparte și un râs molipsitor, care îi binedispune pe cei din jur.
De altfel, britanica nu pierde nicio ocazie să glumească atunci când este întrebată despre vârsta sa. Răspunsul pe care îl oferă de obicei îi amuză pe membrii familiei: „Am aceeași vârstă ca degetul meu mic și sunt puțin mai în vârstă decât dinții mei.”
Astfel, dincolo de somnul de după-amiază, pe care l-a păstrat ca parte a rutinei sale, Dora Horsfall pare să fi găsit o altă modalitate de a trece cu zâmbetul pe buze prin aproape 11 decenii de viață: să se bucure de familie, de oamenii apropiați și de fiecare moment petrecut împreună.