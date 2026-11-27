Turnul Eiffel reprezintă un adevărat reper pentru omenire și un simbol al Franței, în general, dar mai ales pentru capitala Paris, în special. Însă, puțină lume știe că această construcție fabuloasă ar fi trebuit să fie demolată. Noi vă spunem motivul și ce a salvat-o, dar și curiozități mai puțin știute.
Cine l-a construit și de ce
Turnul Eiffel a fost construit în capitala Franței, Paris, între 1887 și 1889, de compania inginerului francez Gustave Eiffel (alături de inginerii Maurice Koechlin și Émile Nouguier și arhitectul Stephen Sauvestre), drept piesă centrală și poartă de intrare pentru Expoziția Universală din 1889, care marca centenarul Revoluției Franceze. Evenimentul avea ca scop să demonstreze puterea industrială și inginerească a Franței la 100 de ani de la 1789.
Turnul a fost terminat în doar doi ani de zile, un timp record pentru perioada respectivă, înregistrându-se un singur deces, al unui muncitor care lucra la ansamblarea liftului, pe atunci acţionat de un sistem hidraulic.
Cât cântărește și cât de înalt este
Turnul Eiffel are o înălțime de 330 de metri (echivalentul a circa 81 de etaje), după ce în martie 2022 i-a fost montată o nouă antenă radio.
Are o greutate totală de 10.100 de tone în total, incluzând ascensoarele, magazinele, restaurantele și antenele. Vara se poate dilata termic cu până la 15 centimetri.
Greutatea structurii metalice este de aproximativ 7.300 de tone de fier forjat, asamblate din 18.038 de piese și 2,5 milioane de nituri.
Câte trepte are
Turnul Eiffel are 674 de trepte accesibile vizitatorilor până la al doilea etaj, iar până în vârf existau inițial 1.710 trepte.
Până la etajul 1 și etajul 2, vizitatorii pot urca pe scări până la al doilea nivel, aproximativ 674 de trepte de la sol, în timp ce accesul de la etajul 2 la ultimul nivel se face exclusiv cu liftul, deoarece vechea scară spirală dintre etajele 2 și 3 a fost demontată în 1983.
De ce trebuia demolat
Turnul Eiffel a fost ridicat pentru Expoziția Universală din anul 1889, iar contractul prevedea o perioadă de exploatare de 20 de ani (până în 1909), după care putea fi demontat, deoarece autorizația și concesiunea terenului acordate lui Gustave Eiffel erau temporare, iar mulți artiști și intelectuali parizieni oricum îl considerau inestetic și inutil.
De altfel, mulți scriitori, arhitecți și artiști (reuniți în „Comitetul celor 300”) au protestat împotriva structurii din fier, considerând-o o construcție industrială „monstruoasă” care strica estetica Parisului.
Însă, înălțimea turnului s-a dovedit esențială pentru experimentele de radiocomunicații și transmisii la distanță. Astfel, armata franceză a susținut păstrarea turnului pentru comunicații radio și interceptări/spionaj, transformându-l dintr-o simplă curiozitate arhitecturală într-o infrastructură strategică.
Mai mult, începuse să fie vizitat de foarte mulți turiști și, deci, devenise o importantă sursă de venit pentru comunitate.
Prețul biletelor și programul (în euro)
Etajul 2 – cu liftul: 23,50 € (adulți) | 11,80 € (tineri 12–24 ani) | 6,00 € (copii 4–11 ani și persoane cu dizabilități + 1 însoțitor);
Etajul 2 – pe scări: 14,80 € (adulți) | 7,40 € (tineri 12–24 ani) | 3,80 € (copii 4–11 ani și persoane cu dizabilități + 1 însoțitor);
Vârf – cu liftul: 36,70 € (adulți) | 18,40 € (tineri 12–24 ani) | 9,20 € (copii 4–11 ani și persoane cu dizabilități + 1 însoțitor).
Implicarea României în construcție, adevăr sau legendă?
De-a lungul timpului, s-a vehiculat în România ideea potrivit căreia turnul Eiffel a fost construit cu oţel românesc de la Reşiţa. Mai mult, scrie Adevărul, niturile necesare ansamblării ar fi fost turnate la Govăjdia, lângă Hunedoara.
Totul a pornit de la unii ingineri români care au sugerat faptul că Franţa nu avea siderurgie în aceea perioadă în timp ce în România minereul de fier era extras de la Teliuc şi prelucrat apoi la Reşiţa. Însă, nimic din toate acestea nu a fost confirmat, pana acum, documentar sau ştiinţific în Europa. Alți ingineri chiar infirmă această teorie.
Turnul Eiffel a fost realizat din fier pudlat, cu oțel produs în Franța, în principal în uzinele companiei Eiffel și furnizori francezi din estul Franței, precum Pompey).