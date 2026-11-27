Publicat 27 nov. 2026, 12:55 Actualizat 27 nov. 2026, 12:58

Turnul Eiffel reprezintă un adevărat reper pentru omenire și un simbol al Franței, în general, dar mai ales pentru capitala Paris, în special. Însă, puțină lume știe că această construcție fabuloasă ar fi trebuit să fie demolată. Noi vă spunem motivul și ce a salvat-o, dar și curiozități mai puțin știute.

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