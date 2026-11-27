Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 15:59

Noaptea strigoilor, sărbătorită în ajunul Sfântului Andrei, este asociată cu unele dintre cele mai cunoscute credințe despre spiritele morților și ființele supranaturale. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, se spunea că strigoii și moroii ies din morminte, se întâlnesc la răscruci și pot aduce boli sau nenorociri. Pentru a se apăra, oamenii ungeau ușile și ferestrele cu usturoi, în timp ce fetele nemăritate încercau să-și afle ursitul. Dincolo de tradiții, există și cazuri reale în care oameni au ajuns să creadă că persoane decedate s-au întors sub forma unor spirite răzbunătoare.

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