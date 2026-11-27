Noaptea strigoilor, de Sfântului Andrei. Tradiții și superstiții despre morții care se întorc printre vii
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Noaptea strigoilor, sărbătorită în ajunul Sfântului Andrei, este asociată cu unele dintre cele mai cunoscute credințe despre spiritele morților și ființele supranaturale. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, se spunea că strigoii și moroii ies din morminte, se întâlnesc la răscruci și pot aduce boli sau nenorociri. Pentru a se apăra, oamenii ungeau ușile și ferestrele cu usturoi, în timp ce fetele nemăritate încercau să-și afle ursitul. Dincolo de tradiții, există și cazuri reale în care oameni au ajuns să creadă că persoane decedate s-au întors sub forma unor spirite răzbunătoare.
De ce este considerată noaptea de 29 spre 30 noiembrie Noaptea strigoilor
Ajunul Sfântului Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, este cunoscut în calendarul popular și sub numele de Noaptea strigoilor sau Sântandrei. Potrivit tradiției, aceasta era considerată perioada de maximă activitate a spiritelor morților, care, în credințele populare, puteau reveni printre cei vii.
Se credea că strigoii se adună la hotare, la răspântii și în alte locuri considerate necurate, unde se luptă până la cântatul cocoșilor. Odată cu venirea dimineții, spiritele se întorc în morminte, iar ordinea este restabilită.
În folclorul românesc există mai multe categorii de strigoi. Strigoii vii erau considerați oameni care își puteau părăsi trupul în timpul somnului și puteau provoca rău celor din jur. Strigoii morți erau spiritele persoanelor decedate despre care se credea că nu și-au găsit liniștea și se întorc pentru a-i tulbura pe cei rămași în viață.
În unele regiuni, credințele despre strigoi se împletesc cu cele despre moroi. Termenii nu au avut peste tot aceeași semnificație, însă moroii erau descriși, în general, ca spirite ale morților care reveneau printre cei vii. În anumite povești populare, erau asociați cu sufletele copiilor morți înainte de vreme sau nebotezați, iar în altele apăreau ca ființe care îi chinuiau pe cei din familie și le secătuiau puterile.
O categorie aparte este cea a pricoliciilor, ființe despre care se spunea că se pot transforma în animale, în special în lupi sau câini. Toate aceste personaje fac parte dintr-un univers folcloric în care granița dintre lumea celor vii și cea a morților era considerată, în anumite nopți ale anului, mai ușor de trecut.
Usturoiul, principala apărare împotriva strigoilor și moroiilor
Una dintre cele mai răspândite tradiții de Sfântul Andrei este folosirea usturoiului pentru protejarea gospodăriei. Oamenii ungeau cu usturoi ușile, ferestrele, pragurile și hornurile, considerate posibile căi de intrare pentru spiritele rele. În unele zone, usturoiul era folosit și pentru protejarea animalelor din gospodărie.
Oamenii se ungeau uneori cu usturoi pe frunte, pe piept, pe spate și la încheieturi, pentru a se feri de presupusele atacuri ale strigoilor și moroiilor. În alte regiuni se foloseau sare și semințe de mac, cărora li se atribuiau puteri de protecție.
Un alt obicei era „păzitul usturoiului”. Tinerii se adunau în casa unei fete, unde căpățânile de usturoi erau păstrate pe masă și supravegheate pe parcursul nopții. Ritualul avea și o componentă de socializare: participanții cântau, dansau și petreceau împreună. Dimineața, usturoiul era împărțit și păstrat în gospodării, fiind considerat un obiect cu puteri protectoare.
Cum încercau fetele să-și afle ursitul
Noaptea de Sfântul Andrei nu era asociată doar cu frica de strigoi și moroi. În tradiția populară, era și un moment în care fetele nemăritate încercau să afle cine le va fi viitorul soț.
Unul dintre obiceiuri presupunea punerea busuiocului sub pernă, în speranța că ursitul va apărea în vis. În alte zone se foloseau turte foarte sărate, iar fata care le mânca înainte de culcare aștepta ca viitorul soț să-i ofere apă în vis.
Tot în această perioadă se punea grâu la încolțit. Se credea că felul în care acesta crește până la Anul Nou poate prevesti cum va fi anul următor. Dacă firele erau dese și verzi, semnul era considerat unul bun.
Cazuri reale în care oamenii au crezut că morții s-au transformat în strigoi
Credințele despre strigoi și moroi nu au rămas doar în poveștile transmise din generație în generație. În România au existat cazuri în care oameni au recurs la ritualuri extreme, convinși că persoane decedate s-au întors pentru a le face rău.
Unul dintre cele mai cunoscute episoade s-a petrecut în 2004, în satul Marotinu de Sus, din județul Dolj. Șase localnici au dezgropat trupul lui Petre Toma, la câteva săptămâni după înmormântare, fiind convinși că acesta devenise strigoi. Potrivit relatărilor din presa vremii, rudele susțineau că membrii familiei se îmbolnăviseră și că bărbatul mort apărea în timpul nopții.
Cei șase au scos inima defunctului, au ars-o, iar cenușa au amestecat-o cu apă și au băut-o. Fiica bărbatului a sesizat autoritățile, iar participanții la ritual au fost condamnați în 2005 pentru profanare de morminte. Cazul a devenit cunoscut și în afara României.
Un alt episod a fost înregistrat în 2019, în județul Vâlcea. Rudele unei femei decedate au decis să o deshumeze, susținând că aceasta se transformase în strigoi și îi bântuia. Potrivit relatărilor despre anchetă, după deshumare, în zona inimii femeii a fost înfipt un obiect ascuțit. În dosar au fost cercetate mai multe persoane, inclusiv un preot acuzat că ar fi permis intervenția. În februarie 2024, instanța a stabilit condamnări pentru persoanele implicate în profanarea mormântului, în timp ce preotul a fost achitat.
Un episod asemănător, dar mult mai vechi, a fost consemnat în 1924, în satul Săulești, din județul Hunedoara. Potrivit documentelor păstrate la Arhivele Naționale și relatărilor publicate ulterior, un grup de săteni a dezgropat trupul unui adolescent pe care îl considera strigoi. I-au scos inima și au ars-o, convinși că astfel vor opri nenorocirile care se abăteau asupra comunității. Zeci de oameni ar fi asistat la ritual, iar cazul a ajuns în atenția autorităților, care au anchetat profanarea mormântului.
În alte regiuni, credințele despre moroi erau legate mai ales de copiii morți nebotezați. Potrivit consemnărilor etnografice păstrate de Centrul de Cercetare și Consultare în Domeniul Culturii Tradiționale, se spunea că aceștia se arătau noaptea, plângeau la fereastra casei părinților și cereau să fie îmbrăcați sau botezați. Unele povești le atribuiau și obiceiul de a bate în geamuri ori de a tulbura somnul celor din gospodărie. Pentru a-i liniști, în anumite comunități se practica inclusiv un botez simbolic după moarte.
Aceste episoade documentează existența unor credințe și practici păstrate în anumite comunități, nu existența strigoilor sau a moroiilor. Relatările despre presupuse apariții și transformări supranaturale nu au fost confirmate prin dovezi științifice.
Ce semnificație are Noaptea strigoilor astăzi
În prezent, Noaptea strigoilor este cunoscută mai ales prin tradițiile și superstițiile asociate Sfântului Andrei. Pentru unii, obiceiurile au rămas o parte a patrimoniului folcloric, în timp ce alții le privesc ca pe povești cu atmosferă misterioasă, transmise de la o generație la alta.
Dincolo de usturoiul pus la ferestre și de ritualurile pentru aflarea ursitului, această noapte păstrează o imagine a lumii tradiționale în care oamenii încercau să explice necunoscutul prin credințe și practici magice. Legendele despre strigoi și moroi continuă să fascineze, însă cazurile în care superstițiile au dus la profanarea mormintelor arată și consecințele grave pe care le pot avea astfel de convingeri.
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