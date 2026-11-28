Loredana Groza a reușit din nou să stârnească valuri de reacții pe rețelele sociale. Artista a publicat o serie de fotografii provocatoare realizate la cea mai recentă ședință foto, iar imaginile au devenit rapid virale. Îmbrăcată într-un costum de baie și pozând într-o ipostază senzuală, vedeta a atras mii de aprecieri, dar și zeci de comentarii care au împărțit fanii în tabere complet opuse.
„Pillow talk”, a fost descrierea scurtă aleasă de Loredana pentru imaginile care au atras imediat atenția urmăritorilor.
GALERIE FOTO
Admiratorii au lăudat-o: „Absolut superbă”
Mulți dintre fanii artistei au reacționat cu mesaje de admirație și complimente, impresionanți de forma fizică pe care Loredana o afișează.
„You're absolutely gorgeous”, „Cea mai frumoasă”, „Bombă sexy”, „Wow!”, „Frumoasă”, „Mama mia, super!” și „Superbă la vârsta ta” sunt doar câteva dintre mesajele postate de urmăritori.
Un alt admirator a glumit spunând că fotografia a devenit instantaneu „noul meu wallpaper pe ecran”.
Critici și ironii: „Nu mai aveți 20 de ani”
Nu au lipsit însă nici comentariile critice. Unii utilizatori au considerat că imaginile sunt prea provocatoare, în timp ce alții au ironizat apariția vedetei.
„Doamna Loredana, nu mai aveți 20 de ani”, a scris unul dintre urmăritori.
Un alt utilizator a comentat: „La o anumită vârstă, decența ar trebui să fie o virtute, nu o opțiune. Mai ales în Sfântul Post al Crăciunului, când ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu, nu să căutăm atenție prin indecență”.
Printre mesajele amuzante s-au numărat și: „Mai ușor, doamnă, că se rup articulațiile, vă iau cârceii”, „E reclamă la șosete?” sau „Sper că nu dormiți cu șosete”.
Dezbatere aprinsă despre operațiile estetice și filtre
Cel mai comentat schimb de replici a pornit de la întrebarea unui internaut: „Ce a vrut să ne transmită autorul?”.
Răspunsurile au venit imediat și au generat o adevărată dezbatere în secțiunea de comentarii. Un utilizator a ironizat fotografiile spunând că mesajul ar fi „să nu ne pierdem niciodată speranța în operații estetice, Photoshop și AI”.
Replica fanilor nu a întârziat să apară. Un susținător al artistei a transmis că imaginile demonstrează faptul că „poți arăta bine la orice vârstă” și că rezultatele se datorează unui stil de viață sănătos și orelor petrecute în sala de sport.
De cealaltă parte, alți comentatori au susținut că „pozele nu reflectă realitatea” și că aspectul final este rezultatul unei combinații de sport, estetică, machiaj și editare foto.
Nu este pentru prima dată când Loredana își surprinde urmăritorii cu imagini îndrăznețe. De-a lungul anilor, artista a demonstrat că știe să atragă atenția și să genereze conversații intense în mediul online, indiferent dacă reacțiile sunt de admirație sau de critică.