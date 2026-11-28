Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 nov. 2026, 11:57

Loredana Groza a reușit din nou să stârnească valuri de reacții pe rețelele sociale. Artista a publicat o serie de fotografii provocatoare realizate la cea mai recentă ședință foto, iar imaginile au devenit rapid virale. Îmbrăcată într-un costum de baie și pozând într-o ipostază senzuală, vedeta a atras mii de aprecieri, dar și zeci de comentarii care au împărțit fanii în tabere complet opuse.

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