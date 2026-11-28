O nuntă organizată cu fast impresionant în statul indian Bihar s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce sute de mii de persoane au luat cu asalt zona de servire a mesei. Evenimentul, care trebuia să fie unul de poveste, a degenerat în haos, îmbrânceli și bătăi între invitați. Imaginile au stârnit și un val de critici pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au acuzat caracterul populist al evenimentului.
Tatăl miresei, un influent politician local, asupra căruia planează zeci de acuzații penale, nu a făcut economie la cheltuieli: flori aduse din China, peste 500 de bucătari și invitați VIP aduși cu elicopterele.
Însă amploarea evenimentului a depășit orice așteptări. Aproximativ 400.000 de persoane au participat la petrecere, iar rezervele de hrană s-au dovedit insuficiente. Deși au fost pregătite peste 150 de feluri de mâncare și cantități uriașe de carne, la standurile de servire s-au format rapid cozi uriașe.
În scurt timp, atmosfera festivă a fost înlocuită de scene de panică și dezordine. Invitații s-au îmbrâncit și s-au bătut pentru a pune mâna pe o porție de mâncare, în timp ce infrastructura locală a cedat sub presiunea mulțimii.
Comentatorii au susținut că politicianul care a organizat nunta a profitat de sărăcia din zonă pentru a atrage mulțimi impresionante și pentru a-și construi o imagine de lider generos. Mulți au descris scenele în care mii de oameni se înghesuie pentru o porție de mâncare drept degradante și umilitoare, acuzându-i pe organizatori că au profitat cu bună știință de localnicii vulnerabili. Criticii consideră că spectacolul opulenței a contrastat puternic cu nivelul de trai al multor participanți, transformând ceea ce trebuia să fie o celebrare într-un simbol al inegalităților sociale din regiune.