Scris de Emanuel Focșan Publicat: 28 nov. 2026, 09:53

O nuntă organizată cu fast impresionant în statul indian Bihar s-a transformat într-un adevărat coșmar, după ce sute de mii de persoane au luat cu asalt zona de servire a mesei. Evenimentul, care trebuia să fie unul de poveste, a degenerat în haos, îmbrânceli și bătăi între invitați. Imaginile au stârnit și un val de critici pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au acuzat caracterul populist al evenimentului.

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