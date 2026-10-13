Doi soți din Cluj, arestați preventiv într-un dosar de viol asupra unui minor. Abuzurile ar fi durat aproape doi ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 21:09

Un bărbat și soția sa au fost arestați preventiv într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor, în județul Cluj. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi abuzat în mod repetat o rudă minoră, care avea 13 ani la începutul faptelor, în perioada noiembrie 2024 - septembrie 2026. Anchetatorii susțin că femeia ar fi știut despre abuzuri și și-ar fi sprijinit soțul.

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