Doi soți din Cluj, arestați preventiv într-un dosar de viol asupra unui minor. Abuzurile ar fi durat aproape doi ani

Un bărbat și soția sa au fost arestați preventiv într-un dosar de viol și agresiune sexuală asupra unui minor, în județul Cluj. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi abuzat în mod repetat o rudă minoră, care avea 13 ani la începutul faptelor, în perioada noiembrie 2024 - septembrie 2026. Anchetatorii susțin că femeia ar fi știut despre abuzuri și și-ar fi sprijinit soțul.
Abuzuri repetate în Cluj-Napoca și Florești
Potrivit informațiilor transmise de Parchet, faptele investigate s-ar fi petrecut în mai multe locuri din Cluj-Napoca și Florești, pe parcursul a aproape doi ani.
Procurorii susțin că bărbatul ar fi recurs în mod repetat la acte sexuale asupra victimei, profitând de vârsta acesteia, de relația de familie dintre ei și de poziția de autoritate pe care o avea în raport cu minorul. Anchetatorii arată că presupusele abuzuri ar fi fost comise prin constrângere psihică și prin exploatarea vulnerabilității victimei.
Conform anchetei, soția bărbatului ar fi contribuit la desfășurarea faptelor, încurajându-și partenerul și consolidându-i hotărârea de a continua comportamentul infracțional.
Parchetul avertizează că gravitatea și caracterul repetat al actelor investigate ar fi putut afecta în mod serios dezvoltarea fizică și psihologică a minorului, precum și modul în care acesta înțelege relațiile afective și comportamentul sexual.
De ce au cerut procurorii arestarea preventivă
Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a celor doi inculpați, apreciind că măsura este justificată în raport cu gravitatea acuzațiilor și cu circumstanțele în care s-ar fi desfășurat faptele.
În argumentarea propunerii, anchetatorii au evidențiat vârsta victimei la momentul primelor presupuse abuzuri, vulnerabilitatea acesteia și relația familială cu persoanele cercetate. Un element considerat deosebit de grav este faptul că persoanele acuzate ar fi avut responsabilitatea de a-i oferi minorului protecție, însă, potrivit procurorilor, ar fi contribuit la producerea sau facilitarea abuzurilor.
Totodată, procurorii au apreciat că eliberarea celor doi ar putea reprezenta un pericol concret pentru ordinea publică, având în vedere durata presupusei activități infracționale, gravitatea faptelor și situația vulnerabilă a victimei.
Instanța a dispus arestarea preventivă a soților.
Ce acuzații li se aduc celor doi soți
Bărbatul este cercetat pentru viol săvârșit asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor și rele tratamente aplicate minorului.
În cazul soției sale, acuzațiile vizează complicitate la viol asupra unui minor, complicitate la agresiune sexuală asupra unui minor și rele tratamente aplicate minorului.
Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele și a rolului pe care fiecare dintre cei doi l-ar fi avut.