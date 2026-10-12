Adolescent de 16 ani, arestat preventiv pentru viol. Victima, o fată de 17 ani, se afla în același centru social cu el

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a violat o fată de 17 ani într-un centru de servicii sociale din județul Călărași. Atât suspectul, cât și victima se aflau în grija statului, fiind găzduiți în aceeași unitate aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).
Cum s-ar fi produs agresiunea în centrul social
Potrivit informațiilor strânse de anchetatori, incidentul ar fi avut loc pe 28 septembrie 2026, în jurul orei 19:00, în incinta centrului social din județul Călărași.
Procurorii susțin că băiatul, în vârstă de 16 ani, ar fi recurs la acte de natură sexuală împotriva voinței fetei, în vârstă de 17 ani. Ulterior, acesta ar fi întreținut un act sexual prin constrângere fizică, faptele fiind cercetate sub aspectul infracțiunii de viol asupra unui minor.
Anchetatorii au precizat că în dosar există probe care susțin acuzațiile formulate. Stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs agresiunea urmează să fie făcută pe parcursul procedurilor judiciare.
Conducerea centrului a alertat Poliția
Potrivit unor surse judiciare citate de News.ro, ancheta a început după ce directorul centrului de servicii sociale a informat autoritățile despre cele întâmplate.
Fata ar fi povestit despre abuz la scurt timp după producerea incidentului, iar conducerea unității a sesizat Poliția. În urma verificărilor, oamenii legii au strâns probe și au continuat cercetările pentru clarificarea situației.
Cazul implică doi minori aflați în sistemul de protecție socială, iar presupusa agresiune s-ar fi petrecut chiar în spațiul în care aceștia erau găzduiți.
Adolescentul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile
Pe 8 octombrie 2026, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața magistraților Judecătoriei Călărași, care au dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Decizia instanței permite continuarea anchetei în condițiile măsurii preventive dispuse de judecători. Adolescentul este cercetat pentru faptele de care este acuzat, iar vinovăția sa urmează să fie stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de presupusa agresiune petrecută în centrul social din Călărași.