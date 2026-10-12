Adolescent de 16 ani, arestat preventiv pentru viol. Victima, o fată de 17 ani, se afla în același centru social cu el

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 16:50

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a violat o fată de 17 ani într-un centru de servicii sociale din județul Călărași. Atât suspectul, cât și victima se aflau în grija statului, fiind găzduiți în aceeași unitate aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

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