27 de percheziții în Prahova, într-un dosar de credite obținute cu acte false. Prejudiciul se apropie de 2 milioane de lei

Anchetatorii din Prahova au efectuat, miercuri dimineață, 27 de percheziții într-un dosar de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 2 milioane de lei. Peste 20 de suspecți urmează să fie duși la audieri, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.
Credite obținute cu semnături și adeverințe de venit falsificate
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, cercetările vizează activități presupus desfășurate în perioada 2023-2026, în cadrul cărora ar fi fost întocmite contracte de împrumut false în relația cu cooperative de credit.
„Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2023 - 2026, persoanele bănuite ar fi întocmit în fals contracte de împrumut încheiate cu cooperative de credit, prin falsificarea semnăturilor giranților și debitorilor, precum și prin utilizarea unor adeverințe de venit false. Prin intermediul acestor activități, ar fi fost obținute împrumuturi cuprinse între 42.000 de lei și 65.000 de lei pentru fiecare contract”, au transmis reprezentanții poliției prahovene.
Mai multe persoane sunt suspectate că ar fi folosit adeverințe de venit falsificate pentru a obține credite pe numele altor persoane, de la instituții de tip CAR, cu sprijinul unor reprezentanți ai acestora, au precizat sursele menționate. Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la aproximativ 1,9 milioane de lei.
Peste 20 de suspecți, așteptați la audieri
Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, peste 20 de suspecți urmează să fie duși la audieri. La acțiune au participat și polițiști din Ploiești, precum și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiești. Ancheta vizează infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și înșelăciune.
Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Ploiești, în municipiile Ploiești și Câmpina, orașele Breaza și Boldești-Scăeni, precum și în comunele Lipănești, Surani, Cărbunești, Gura Vitioarei, Provița de Jos, Fulga, Podenii Noi, Ariceștii Rahtivani, Bărcănești și Târgșorul Vechi.