Fratele Papei Leon al XIV-lea are și el cancer. Tratamentul pe care îl urmează Louis Prevost

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 12:57

Louis Prevost, fratele mai mare al Papei Leon al XIV-lea, se confruntă cu mielom multiplu și participă în prezent la un studiu clinic, după ce boala a ieșit din remisie în urmă cu trei luni. Informațiile au fost oferite de soția sa, Deborah Prevost, în contextul în care Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif a fost operat pentru cancer pulmonar.

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