Fratele Papei Leon al XIV-lea are și el cancer. Tratamentul pe care îl urmează Louis Prevost

Louis Prevost, fratele mai mare al Papei Leon al XIV-lea, se confruntă cu mielom multiplu și participă în prezent la un studiu clinic, după ce boala a ieșit din remisie în urmă cu trei luni. Informațiile au fost oferite de soția sa, Deborah Prevost, în contextul în care Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif a fost operat pentru cancer pulmonar.
Louis Prevost a fost diagnosticat în 2017
Stabilit în Florida, Louis Prevost primește tratament într-un spital din apropierea locuinței sale, unde este inclus într-un studiu clinic. Deborah Prevost nu a precizat stadiul bolii de care suferă soțul ei.
Potrivit acesteia, diagnosticul inițial a fost pus în 2017. Doi ani mai târziu, Louis Prevost a urmat un tratament care a inclus terapia cu celule stem și participarea la un studiu clinic, conform CBS News. Boala a putut fi menținută ulterior la un „nivel foarte scăzut”, însă a ieșit din remisie în urmă cu aproximativ trei luni.
Mielomul multiplu este un cancer hematologic care afectează plasmocitele, potrivit Fundației pentru Cercetarea Mielomului Multiplu, citată în relatările despre diagnosticul fratelui Papei.
Familia Prevost își păstrează speranța pentru cei doi frați
Deborah Prevost a relatat că soțul ei a discutat cu Papa Leon al XIV-lea săptămâna trecută, înaintea intervenției chirurgicale. Suveranul Pontif i-a telefonat pentru a-i spune ce urma să se întâmple, iar familia continuă să se roage și să își păstreze optimismul pentru amândoi.
Soția lui Louis Prevost a descris perioada drept una dificilă pentru familie și și-a exprimat speranța că boala Papei se află într-un stadiu foarte incipient. Ea a precizat însă că nu are detalii despre starea acestuia și că nu a primit informații despre un eventual tratament prin radioterapie sau chimioterapie. Vaticanul nu a comunicat stadiul cancerului pulmonar.
Papa Leon al XIV-lea a fost operat pentru cancer pulmonar
Papa Leon al XIV-lea a fost supus marți, 13 octombrie, unei intervenții chirurgicale la Spitalul Gemelli din Roma. Medicii au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, iar analiza țesutului efectuată în timpul operației a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, suspectat în urma investigațiilor preoperatorii.
Potrivit comunicatului medical publicat de Vatican, operația a durat aproximativ 90 de minute și s-a încheiat cu succes, fără complicații. După trezirea din anestezie și o scurtă perioadă de observație, Papa a revenit în salon.