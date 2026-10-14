Putin convoacă de urgență o ședință la Kremlin despre securitatea cibernetică. Ce spune Moscova despre atacurile ucrainene

Vladimir Putin a convocat miercuri, la Kremlin, o reuniune cu membri ai guvernului, responsabili din domeniul securității și reprezentanți ai sectorului financiar, pentru a discuta despre securitatea cibernetică, relatează Reuters. Deși Moscova recunoaște că riscurile din acest domeniu devin tot mai presante, Kremlinul neagă că ședința ar fi fost organizată ca reacție la recentele atacuri cu drone ucrainene asupra unor centre de date din Rusia.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că discuțiile vizează inclusiv amenințările asociate utilizării inteligenței artificiale. Potrivit acestuia, tehnologia poate aduce beneficii economice și poate crește productivitatea, însă folosirea sa ca armă ar putea pune în pericol sectoare întregi ale economiei.
„Trebuie să fim pregătiți pentru aceste provocări. De aceea, președintele ține această întâlnire astăzi”, a afirmat Peskov.
Cine a fost convocat la reuniunea despre securitatea cibernetică
Pe lista participanților anunțați de Kremlin se află miniștri, oficiali de rang înalt din structurile de securitate, șeful Sberbank și guvernatoarea băncii centrale a Rusiei, Elvira Nabiulina.
Peskov a prezentat reuniunea drept o discuție cu o miză mai largă decât incidentele din ultimele zile. Întrebat dacă întâlnirea are legătură cu atacurile asupra infrastructurii digitale rusești, purtătorul de cuvânt a respins această interpretare.
„Nu, aceasta este o întâlnire mult mai sistemică. Nu are legătură cu acele atacuri specifice și izolate”, a declarat el.
Atacuri asupra centrelor de date Yandex și Sberbank
Declarațiile Kremlinului vin după atacuri cu drone ucrainene asupra a patru centre de date rusești: trei folosite de grupul tehnologic Yandex și unul aparținând Sberbank.
Potrivit datelor Cloudflare citate în informațiile despre aceste incidente, traficul de boți provenit din infrastructura Yandex a scăzut cu peste 99% după atacurile asupra celor trei centre de date.
În aceeași perioadă, a fost semnalată și o reducere puternică a activității online favorabile partidului german AfD, lui Donald Trump și formațiunii britanice Reform UK, în special pe platforma X.
Suprapunerea acestor evoluții a alimentat suspiciuni privind posibile operațiuni rusești de influență. Informațiile prezentate nu demonstrează însă, prin ele însele, că activitatea politică de pe rețelele sociale era coordonată prin centrele de date vizate.