Putin convoacă de urgență o ședință la Kremlin despre securitatea cibernetică. Ce spune Moscova despre atacurile ucrainene

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 15:40

Vladimir Putin a convocat miercuri, la Kremlin, o reuniune cu membri ai guvernului, responsabili din domeniul securității și reprezentanți ai sectorului financiar, pentru a discuta despre securitatea cibernetică, relatează Reuters. Deși Moscova recunoaște că riscurile din acest domeniu devin tot mai presante, Kremlinul neagă că ședința ar fi fost organizată ca reacție la recentele atacuri cu drone ucrainene asupra unor centre de date din Rusia.

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