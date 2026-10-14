RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”, a murit la 34 de ani. Ce se știe despre cauza decesului

RJ Mitte, actorul american care a devenit cunoscut la nivel internațional pentru interpretarea lui Walter White Jr. în serialul „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Reprezentantul său a confirmat pentru presa americană că actorul a murit prin sinucidere. Decesul a provocat numeroase reacții de tristețe în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care și-au amintit atât de talentul său, cât și de implicarea în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Potrivit informațiilor publicate de presa americană, RJ Mitte a fost găsit mort în Brownsville, Texas, pe 12 octombrie 2026. Autoritățile au anunțat că investighează circumstanțele decesului, iar procedurile medico-legale urmau să clarifice detaliile cazului.
RJ Mitte a devenit celebru datorită serialului „Breaking Bad”
Actorul a câștigat notorietate prin rolul lui Walter White Jr., fiul personajului interpretat de Bryan Cranston, în producția de succes „Breaking Bad”. Serialul a avut cinci sezoane, difuzate între 2008 și 2013, și este considerat una dintre cele mai apreciate producții de televiziune ale ultimelor decenii.
RJ Mitte a jucat alături de Bryan Cranston și Anna Gunn, construind un personaj care a rămas în memoria publicului. Interpretarea sa a avut o semnificație aparte, deoarece actorul trăia cu paralizie cerebrală, aceeași afecțiune fiind prezentă și în cazul personajului său.
Reprezentantul său a transmis un mesaj de condoleanțe, descriindu-l drept un actor îndrăgit, un filantrop și un susținător activ al drepturilor persoanelor cu dizabilități.
Actorul și-a folosit notorietatea pentru a susține persoanele cu dizabilități
Dincolo de cariera artistică, RJ Mitte s-a implicat în proiecte menite să promoveze incluziunea și să combată prejudecățile legate de dizabilități.
Experiența personală cu paralizia cerebrală i-a oferit o perspectivă autentică asupra personajului din „Breaking Bad”. În același timp, actorul a folosit vizibilitatea câștigată prin televiziune pentru a atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și asupra importanței reprezentării acestora în industria cinematografică.
Mitte a colaborat cu organizații precum United Cerebral Palsy și Shriners Children's și a fost implicat în activitatea fundației care îi purta numele. Prin aceste inițiative, a susținut proiecte filantropice și demersuri dedicate incluziunii sociale.
În ce filme și seriale a mai jucat RJ Mitte
După succesul obținut cu „Breaking Bad”, actorul și-a continuat activitatea în televiziune și cinematografie, acceptând roluri în producții din genuri diferite.
Printre serialele în care a apărut se numără „Switched at Birth”, „Robot Chicken”, „This Close”, „Now Apocalypse” și „The Guardians of Justice”. A jucat, de asemenea, în filme precum „Dixieland”, „Who’s Driving Doug?”, „The Recall” și „The Oak Room”.
Cariera sa începuse înainte de consacrarea internațională, prin apariții în producții de televiziune și proiecte cinematografice independente. Cu toate acestea, personajul Walter White Jr. a rămas rolul care l-a făcut cunoscut publicului din întreaga lume.
Moartea actorului reprezintă o pierdere pentru industria divertismentului și pentru comunitățile în sprijinul cărora s-a implicat.