RJ Mitte, actorul din „Breaking Bad”, a murit la 34 de ani. Ce se știe despre cauza decesului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 19:39

RJ Mitte, actorul american care a devenit cunoscut la nivel internațional pentru interpretarea lui Walter White Jr. în serialul „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Reprezentantul său a confirmat pentru presa americană că actorul a murit prin sinucidere. Decesul a provocat numeroase reacții de tristețe în rândul fanilor și al colegilor de breaslă, care și-au amintit atât de talentul său, cât și de implicarea în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

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