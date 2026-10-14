Franța condamnă atacurile cu drone din Marea Neagră și cere un moratoriu: "Securitatea trebuie garantată"

Franța a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră - în apropierea coastelor României și Bulgariei, și a cerut instituirea unui moratoriu asupra acestor lovituri. Parisul consideră că intensificarea atacurilor asupra navigației civile reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și NATO.
Poziția Franței a fost transmisă într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe, publicată pe pagina de Facebook a Ambasadei Franței în România.
„Franța condamnă cu cea mai mare fermitate atacurile inacceptabile cu drone care au vizat nave comerciale în ultimele zile în Marea Neagră în largul coastelor Bulgariei și României”, a transmis purtătorul de cuvânt al diplomației franceze.
Avertisment asupra riscurilor pentru securitatea UE și NATO
Autoritățile franceze au avertizat că intensificarea atacurilor asupra navelor comerciale și a navigației civile reprezintă o escaladare periculoasă în contextul războiului din Ucraina.
„Această nouă escaladare iresponsabilă constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Intensificarea atacurilor împotriva navigației civile și a navelor comerciale în Marea Neagră, care continuă să provoace victime, este inacceptabilă. Aceasta demonstrează, încă o dată, că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și a NATO în ansamblul său”, se arată în declarație. În context, Franța a reafirmat că va continua să sprijine Ucraina și a cerut instituirea unui moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră.
Totodată, diplomația franceză și-a exprimat solidaritatea cu România și Bulgaria, subliniind importanța securității celor două țări.
„Franța își exprimă deplina solidaritate cu România și Bulgaria. Securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi și trebuie garantată”, au transmis autoritățile franceze.
O navă s-a scufundat lângă România, iar alte patru au fost lovite lângă Bulgaria
Pe 5 octombrie, nava comercială Royad Mammadov s-a scufundat în apropierea coastelor României, în urma unui incendiu atribuit de autoritățile ucrainene unui atac cu drone rusești. Doi membri ai echipajului au murit, iar alți 11 au fost salvați. Ulterior, pe 6 și 13 octombrie, alte patru nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor Bulgariei. Două dintre acestea s-au scufundat.
Atacurile au generat reacții la nivel european și au readus în atenție riscurile pentru siguranța navigației comerciale în Marea Neagră.
Discuții cruciale Nicușor Dan-președinta Bulgariei
În acest context, președintele României, Nicușor Dan, va avea miercuri, de la ora 15:00, o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Potrivit Administrației Prezidențiale, discuția va viza atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră și măsurile necesare pentru asigurarea siguranței navigației maritime.