Franța condamnă atacurile cu drone din Marea Neagră și cere un moratoriu: "Securitatea trebuie garantată"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 oct. 2026, 14:06

Franța a condamnat atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră - în apropierea coastelor României și Bulgariei, și a cerut instituirea unui moratoriu asupra acestor lovituri. Parisul consideră că intensificarea atacurilor asupra navigației civile reprezintă o încălcare a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității Uniunii Europene și NATO.

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