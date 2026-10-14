Nicușor Dan, discuție cu președinta Bulgariei după atacurile cu drone din Marea Neagră! Plan comun cu Turcia pentru oprirea atacurilor

Publicat 14 oct. 2026, 11:39 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan va avea miercuri, 14 octombrie, la ora 15:00, o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Discuția are loc în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei. Cele două state încearcă să găsească soluții pentru creșterea securității maritime, într-un moment în care incidentele din regiune provoacă îngrijorare la nivel european, conform Realitatea PLUS.

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