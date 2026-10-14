Nicușor Dan, discuție cu președinta Bulgariei după atacurile cu drone din Marea Neagră! Plan comun cu Turcia pentru oprirea atacurilor

Președintele Nicușor Dan va avea miercuri, 14 octombrie, la ora 15:00, o convorbire telefonică cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova. Discuția are loc în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei. Cele două state încearcă să găsească soluții pentru creșterea securității maritime, într-un moment în care incidentele din regiune provoacă îngrijorare la nivel european, conform Realitatea PLUS.
Nicușor Dan și președinta Bulgariei discută despre atacurile din Marea Neagră
Convorbirea dintre cei doi șefi de stat este programată pentru ora 15:00 și va avea în prim-plan situația de securitate din Marea Neagră. Pe agenda discuțiilor se află atacurile asupra navelor comerciale, dar și măsurile care ar putea fi luate pentru protejarea transportului maritim și a echipajelor.
Întâlnirea telefonică are loc după o serie de incidente grave în apropierea apelor Bulgariei, unde mai multe nave au fost lovite de drone. Atacurile au provocat avarii importante, iar unele ambarcațiuni s-au scufundat. Autoritățile bulgare au cerut deja sprijinul NATO și al Uniunii Europene pentru investigarea incidentelor și pentru consolidarea securității în regiune.
România, Bulgaria și Turcia pregătesc un demers comun
Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a anunțat marți că reprezentanții Bulgariei, României și Turciei au pregătit un document comun privind pericolele din Marea Neagră. Inițiativa urmărește limitarea atacurilor asupra infrastructurii comerciale și civile, precum și oprirea ostilităților din spațiul maritim. Potrivit declarațiilor făcute de lidera de la Sofia pentru televiziunea publică bulgară, documentul prezintă principalele riscuri provocate de escaladarea războiului din Ucraina. Unul dintre obiective este instituirea unui moratoriu asupra folosirii dronelor împotriva navelor și a infrastructurii civile și comerciale din Marea Neagră. Iliana Iotova a precizat că urmează o discuție suplimentară cu președintele României pentru stabilirea pașilor următori.
Atacuri cu drone în Marea Neagră. Nave scufundate și marinari dispăruți
Discuțiile dintre România și Bulgaria au loc după o nouă serie de atacuri asupra navelor comerciale. Marți, 13 octombrie, două nave au fost lovite în apropierea coastelor Bulgariei, iar una dintre acestea s-a scufundat. Incidentele au determinat autoritățile de la Sofia să convoace o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate.
Una dintre navele afectate, HS Dignity, sub pavilionul Guineei-Bissau, s-a scufundat în apropierea localității Krapets, situată aproape de granița Bulgariei cu România. Potrivit Reuters, 11 marinari au fost dați dispăruți. O altă navă comercială, Chelsea 3, sub pavilion maltez, a fost lovită de drone în apropierea localității Byala, însă membrii echipajului au supraviețuit.
Atacurile au provocat reacții și la nivelul Uniunii Europene. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat loviturile asupra navelor comerciale și a cerut tragerea la răspundere a celor vinovați. La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța va continua să monitorizeze situația și să își adapteze măsurile de apărare în funcție de evoluția amenințărilor.