COVID-19, din nou în creștere în Europa! Cazurile au explodat în Marea Britanie. Simptomul neobișnuit al variantei XFG
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COVID-19 continuă să se răspândească în Europa, iar numărul infectărilor este din nou în creștere în mai multe țări. În Marea Britanie, cazurile raportate au crescut cu aproximativ 230% în septembrie, comparativ cu august. Una dintre variantele aflate în circulație este XFG, cunoscută și sub denumirea de Stratus, care poate provoca simptome asemănătoare unei răceli obișnuite. Medicii atrag însă atenția asupra unei manifestări care poate fi mai pronunțată la unii pacienți: răgușeala accentuată.
COVID-19 se răspândește în Europa. Creștere puternică a cazurilor în Marea Britanie
Datele publicate de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) arată că numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 a crescut semnificativ în ultima perioadă. Potrivit publicației The Independent, în august au fost raportate 1.374 de cazuri, în timp ce în septembrie numărul acestora a ajuns la 4.589. Diferența reprezintă o creștere de aproximativ 230% într-o singură lună.
În același interval, numărul internărilor asociate COVID-19 a crescut de la 950 în august la 4.939 în septembrie, potrivit cifrelor prezentate de publicația britanică. Este vorba despre o majorare de aproximativ 420%. Separat, UKHSA a raportat o creștere de aproximativ 50% a ratei internărilor, un indicator diferit de numărul total al spitalizărilor. Autoritățile sanitare urmăresc în continuare evoluția virusului și impactul acestuia asupra spitalelor. De asemenea, proporția testelor pozitive efectuate în spitale a crescut de la 5,9% la aproximativ 7% în septembrie. Potrivit datelor citate de The Independent, mai mult de jumătate dintre testele pozitive analizate au indicat prezența variantei XFG, una dintre formele de coronavirus monitorizate în prezent de specialiști, conform presei străine.
Creșterea a fost observată și de la o săptămână la alta. În intervalul încheiat la 23 septembrie, autoritățile britanice au raportat 1.364 de cazuri, comparativ cu 1.061 în săptămâna precedentă. Totuși, numărul real al infectărilor ar putea fi mai mare, deoarece multe persoane care dezvoltă forme ușoare ale bolii nu se testează și nu ajung să fie înregistrate oficial.
Ce este varianta XFG și de ce este numită și Stratus
Varianta XFG a fost identificată pentru prima dată în ianuarie 2025 și a apărut prin combinarea materialului genetic al două linii anterioare ale coronavirusului, LF.7 și LP.8.1.2. Aceasta face parte din familia Omicron și este monitorizată de Organizația Mondială a Sănătății, pe măsură ce continuă să circule în mai multe regiuni ale lumii.
XFG este cunoscută și sub denumirea neoficială de Stratus, iar unele publicații au numit-o „COVID-ul american”. Autoritățile sanitare britanice precizează însă că această denumire nu înseamnă că varianta a apărut neapărat în Statele Unite, ci are legătură cu locul în care a fost identificată și secvențiată inițial.
De altfel, varianta XFG de COVID-19 a fost semnalată și anterior în Europa, specialiștii avertizând că manifestările sale pot fi confundate cu cele ale unei răceli sau ale gripei. Varianta nu este, așadar, una apărută în această toamnă, dar continuă să fie prezentă în cazurile de COVID-19. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a confirmat, în actualizarea din 9 octombrie 2026, o intensificare a circulației coronavirusului în țările Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European. Instituția a precizat însă că impactul asupra spitalizărilor rămâne limitat la nivel european.
Ce simptome provoacă varianta XFG. Răgușeala accentuată, una dintre manifestările raportate
Simptomele infecției cu varianta XFG sunt asemănătoare celor întâlnite în cazul altor forme de COVID-19. Persoanele infectate pot avea dureri în gât, tuse, febră, oboseală și dureri musculare. De asemenea, pot apărea nasul înfundat, secrețiile nazale și durerile de cap, manifestări care sunt frecvente și în cazul virozelor respiratorii obișnuite.
Un simptom care a atras atenția în relatările despre XFG este răgușeala. La unele persoane, vocea poate deveni neobișnuit de răgușită, iar vorbitul poate fi mai dificil. Totuși, această manifestare nu apare la toți pacienții și nu este specifică exclusiv variantei XFG, fiind întâlnită și în cazul altor infecții respiratorii. În anumite situații, COVID-19 poate provoca și tulburări digestive sau modificări ale gustului și mirosului. Intensitatea simptomelor diferă de la o persoană la alta, iar unele persoane pot avea manifestări ușoare, în timp ce altele pot dezvolta probleme de sănătate care necesită îngrijiri medicale.
Specialiștii subliniază că simptomele nu sunt suficiente pentru a stabili dacă o persoană are COVID-19 sau o altă infecție respiratorie. De exemplu, durerea în gât și răgușeala pot apărea atât în cazul coronavirusului, cât și în timpul unei răceli obișnuite. Testarea poate ajuta la identificarea infecției, în funcție de situația fiecărui pacient.
Varianta XFG provoacă forme mai grave de COVID-19?
Deși numărul infectărilor a crescut în unele țări, autoritățile sanitare nu au identificat până acum dovezi că varianta XFG ar provoca forme mai grave de COVID-19 decât alte variante aflate în circulație. Organizația Mondială a Sănătății a evaluat riscul suplimentar asociat acesteia ca fiind scăzut, pe baza informațiilor disponibile.
Și UKHSA a transmis, într-o actualizare din 8 octombrie, că majorarea numărului de internări pare să fie legată de creșterea generală a infectărilor, nu de apariția unei variante care provoacă o boală mai severă. Reprezentanții instituției continuă să monitorizeze cazurile, internările și modificările genetice ale virusului. În acest context, epidemiologul Alex Allen, reprezentant al UKHSA, a precizat că, deși în ultima perioadă au fost observate creșteri ale activității COVID-19, nivelul general al cazurilor rămâne scăzut în Marea Britanie. Acesta a subliniat că autoritățile urmăresc atât situația din Regatul Unit, cât și evoluția variantelor în alte țări.
Chiar dacă XFG nu pare să provoace forme mai grave, riscul de complicații nu este același pentru toată lumea. Persoanele vârstnice, pacienții cu boli cronice și cei care au sistemul imunitar slăbit sunt mai vulnerabili și pot avea nevoie de îngrijiri medicale dacă se infectează.
Ce trebuie să faci dacă ai simptome de COVID-19
Autoritățile sanitare britanice recomandă persoanelor care au febră, tuse sau alte simptome respiratorii și nu se simt suficient de bine pentru activitățile obișnuite să rămână acasă, dacă este posibil. De asemenea, acestea sunt sfătuite să limiteze contactul cu persoanele vulnerabile, pentru a reduce riscul de transmitere a virusului. În cazul celor care trebuie totuși să iasă din casă, UKHSA recomandă evitarea spațiilor aglomerate, purtarea unei măști de protecție și respectarea regulilor de igienă. Spălarea frecventă a mâinilor și acoperirea gurii și a nasului în timpul tusei sau strănutului rămân măsuri utile pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii.
Persoanele care prezintă simptome persistente sau care se simt tot mai rău ar trebui să solicite sfatul medicului. Dificultățile de respirație, durerile puternice în piept sau deteriorarea rapidă a stării generale necesită evaluare medicală urgentă. Autoritățile sanitare îi încurajează și pe cei eligibili să se vaccineze împotriva COVID-19 și a gripei înaintea sezonului rece. Vaccinarea continuă să ofere protecție importantă împotriva formelor severe ale bolii, inclusiv în contextul circulației noilor subvariante ale coronavirusului.
COVID-19 continuă să circule în Europa, dar situația este diferită de cea din pandemie
Creșterea infectărilor din această toamnă arată că virusul SARS-CoV-2 nu a dispărut și continuă să circule alături de gripă și alte infecții respiratorii. Totuși, datele actuale nu indică o revenire la situația din perioada critică a pandemiei, când spitalele se confruntau cu un număr foarte mare de pacienți. În Marea Britanie, de exemplu, autoritățile amintesc că în ianuarie 2021 existau peste 20.000 de persoane internate simultan din cauza COVID-19. Numărul actual al cazurilor severe este mult mai redus, chiar dacă unele statistici arată creșteri importante comparativ cu lunile de vară. În Europa, ECDC urmărește evoluția virusului și a variantelor aflate în circulație, inclusiv XFG. Specialiștii recomandă prudență, în special în cazul persoanelor vulnerabile, dar subliniază că apariția unor noi variante nu înseamnă automat că acestea sunt mai periculoase decât cele anterioare.
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