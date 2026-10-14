COVID-19, din nou în creștere în Europa! Cazurile au explodat în Marea Britanie. Simptomul neobișnuit al variantei XFG

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 16:07

COVID-19 continuă să se răspândească în Europa, iar numărul infectărilor este din nou în creștere în mai multe țări. În Marea Britanie, cazurile raportate au crescut cu aproximativ 230% în septembrie, comparativ cu august. Una dintre variantele aflate în circulație este XFG, cunoscută și sub denumirea de Stratus, care poate provoca simptome asemănătoare unei răceli obișnuite. Medicii atrag însă atenția asupra unei manifestări care poate fi mai pronunțată la unii pacienți: răgușeala accentuată.

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