Mare atenție în această perioadă: o variantă de COVID-19 circulă prin Europa. Simptomele pot fi confundate ușor cu o răceală

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 14:42

O nouă sublinie a virusului SARS-CoV-2 se află în atenția autorităților sanitare din Europa. Este vorba despre XFG, o variantă derivată din familia Omicron, monitorizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).

Distribuie articolul