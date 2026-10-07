Mare atenție în această perioadă: o variantă de COVID-19 circulă prin Europa. Simptomele pot fi confundate ușor cu o răceală

O nouă sublinie a virusului SARS-CoV-2 se află în atenția autorităților sanitare din Europa. Este vorba despre XFG, o variantă derivată din familia Omicron, monitorizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).
XFG a fost identificată pentru prima dată în ianuarie 2025 și a ajuns să fie urmărită îndeaproape pe măsură ce a început să circule în mai multe regiuni. În spațiul public, varianta a fost asociată și cu denumirea „Stratus”, însă acesta nu reprezintă numele oficial al tulpinii.
Cât de răspândită este varianta XFG în Europa
ECDC clasifică XFG drept „variantă aflată sub monitorizare” (VUM). Datele disponibile pentru săptămânile 34 și 35 din 2026, provenite din trei țări ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, indicau o proporție mediană de 53,8% pentru această variantă.
Totuși, specialiștii atrag atenția că procentul nu poate fi extrapolat automat la întreaga Europă. Numărul limitat de state care au transmis suficiente informații genetice face ca datele să ofere doar o imagine parțială asupra circulației XFG.
Monitorizarea variantelor SARS-CoV-2 este importantă deoarece virusul continuă să sufere modificări, iar cercetătorii urmăresc în special eventualele schimbări privind transmisibilitatea, severitatea bolii și eficiența protecției oferite de vaccinuri.
Simptomele COVID-19 provocat de XFG
Una dintre dificultățile întâlnite în cazul infecțiilor respiratorii actuale este faptul că simptomele COVID-19 nu sunt întotdeauna ușor de separat de cele ale unei răceli sau ale gripei.
Printre manifestările care pot apărea se numără:
- durerea sau iritația în gât;
- tusea;
- oboseala;
- febra;
- frisoanele;
- durerile musculare;
- nasul înfundat;
- secrețiile nazale;
- răgușeala.
Pierderea mirosului sau a gustului poate apărea în continuare în cazul unei infecții cu SARS-CoV-2, însă acest simptom nu mai este neapărat la fel de frecvent precum în primii ani ai pandemiei.
Din acest motiv, o persoană care prezintă doar dureri în gât, nas înfundat, tuse sau stare de oboseală nu poate determina cu certitudine, doar pe baza simptomelor, dacă are COVID-19, gripă sau o răceală obișnuită.
Cum poate fi confirmată infecția
Testarea rămâne metoda prin care poate fi identificată o infecție cu SARS-CoV-2. Testele rapide pot fi utile, însă un rezultat negativ nu exclude întotdeauna prezența virusului, mai ales atunci când testarea este făcută foarte devreme sau simptomele continuă.
În cazul în care starea de sănătate se agravează ori manifestările persistă, este recomandată solicitarea unui consult medical. Medicul poate decide dacă sunt necesare teste suplimentare sau alte investigații.
XFG provoacă forme mai severe de COVID-19?
Informațiile disponibile în prezent nu indică faptul că varianta XFG ar determina forme mai grave de COVID-19 comparativ cu alte variante Omicron aflate în circulație.
OMS a evaluat riscul asociat severității acestei variante ca fiind scăzut și nu a identificat, la momentul evaluării, dovezi care să indice o creștere a gravității bolii provocate de XFG.
Și ECDC transmite că variantele SARS-CoV-2 aflate în prezent sub monitorizare nu sunt considerate, pe baza informațiilor disponibile, ca fiind asociate cu o creștere a severității infecțiilor sau cu o scădere a protecției vaccinurilor împotriva formelor severe de COVID-19.
Cu toate acestea, riscul individual nu este identic pentru toate persoanele. Vârstnicii, pacienții cu anumite afecțiuni preexistente și persoanele vulnerabile pot avea un risc mai ridicat de a dezvolta complicații în urma unei infecții respiratorii.
Apariția și răspândirea variantei XFG nu înseamnă, prin urmare, o revenire la situația din perioada critică a pandemiei. Virusul SARS-CoV-2 continuă însă să evolueze, iar autoritățile sanitare urmăresc permanent modificările sale.
În cazul unor simptome severe, în special dificultăți de respirație, dureri în piept, stare generală care se deteriorează rapid sau febră persistentă, este importantă solicitarea rapidă a ajutorului medical.