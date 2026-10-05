Florida dă în judecată Pfizer pentru declarațiile despre vaccinul COVID-19. Acuzații privind siguranța și eficacitatea

Publicat 5 oct. 2026, 22:47 Sursă Reuters

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a intentat joi un proces împotriva companiei Pfizer și a directorului său general, Albert Bourla, acuzând producătorul de medicamente că a indus în eroare consumatorii în privința siguranței și eficacității vaccinului împotriva COVID-19.

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