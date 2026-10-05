Florida dă în judecată Pfizer pentru declarațiile despre vaccinul COVID-19. Acuzații privind siguranța și eficacitatea

Procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a intentat joi un proces împotriva companiei Pfizer și a directorului său general, Albert Bourla, acuzând producătorul de medicamente că a indus în eroare consumatorii în privința siguranței și eficacității vaccinului împotriva COVID-19.
Acțiunea a fost depusă la o instanță din Florida și vizează modul în care Pfizer ar fi prezentat vaccinul publicului, dar și practicile comerciale ale companiei, scrie Reuters.
Florida acuză Pfizer că nu a prezentat toate riscurile
Potrivit procesului, Pfizer le-ar fi transmis consumatorilor că vaccinul său împotriva COVID-19 este sigur, fără să dezvăluie în același timp anumite riscuri potențiale, printre care inflamația inimii și alte evenimente adverse.
Procurorul general al Floridei susține, de asemenea, că Pfizer i-a îndemnat pe oameni să se vaccineze pentru a-i proteja pe ceilalți, deși, potrivit plângerii, compania nu ar fi testat niciodată dacă vaccinul împiedică transmiterea virusului.
Acuzațiile formulate în proces reprezintă poziția statului Florida, iar Pfizer le respinge.
Compania este acuzată și că a urmărit să domine piața
Florida a inclus în proces și acuzații referitoare la practicile comerciale ale Pfizer, susținând că producătorul a utilizat tactici neloiale pentru a-și consolida poziția pe piața vaccinurilor.
Statul afirmă că Pfizer a obținut peste 80 de miliarde de dolari din vânzarea vaccinurilor împotriva COVID-19. Ulterior, în 2023, compania ar fi majorat prețul vaccinului de la 30 de dolari la 110-130 de dolari pentru o doză, ceea ce înseamnă aproape o cvadruplare a prețului.
Ce despăgubiri cere Florida
Florida a intentat acțiunea în baza legislației statului privind protecția consumatorilor și solicită instanței să dispună oprirea comportamentului despre care susține că ar fi încălcat legea.
Statul cere, de asemenea, amenzi de 10.000 de dolari pentru fiecare încălcare. În cazurile în care ar fi fost afectate persoane în vârstă sau persoane cu dizabilități, amenda solicitată urcă la 15.000 de dolari.
În plus, autoritățile din Florida solicită returnarea profiturilor pe care le consideră obținute prin comportamentul reclamat.
Pfizer respinge acuzațiile
Pfizer a respins acuzațiile formulate de statul Florida și a transmis că acestea nu au temei. Compania a precizat că va răspunde procesului la momentul potrivit.
„Reprezentările făcute de Pfizer despre vaccinul său COVID-19 au fost precise și bazate pe știință, iar compania susține siguranța și eficacitatea vaccinului său”, a declarat compania.
Biroul procurorului general al Floridei nu a oferit o explicație suplimentară față de acuzațiile incluse în proces atunci când Reuters a solicitat un comentariu.
„Plângerea și comentariile Procurorului General al Floridei, James Uthmeier, vorbesc de la sine”, a transmis biroul acestuia.