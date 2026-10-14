Trump anunță explorări de petrol și gaze în Groenlanda. Miza strategică invocată de președintele SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că în Groenlanda ar urma să înceapă operațiuni de amploare pentru explorarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale și minerale. Liderul de la Casa Albă nu a prezentat un calendar sau detalii despre proiecte, dar a insistat asupra potențialului energetic și a importanței militare a insulei.
Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a descris viitoarele activități de explorare drept „masive” și s-a referit la teritoriu folosind formularea „noua și frumoasa noastră Groenlandă”.
Trump invocă resursele de petrol și gaze din Groenlanda
Președintele SUA a susținut, fără să identifice experții la care face referire, că Groenlanda ar dispune de cantități de petrol ușor accesibil mai mari decât cele din aproape orice altă țară.
Mesajul său nu a inclus informații despre companiile care ar putea participa la explorări, zonele vizate sau condițiile în care s-ar desfășura operațiunile.
Dincolo de resursele naturale, Trump a pus accent pe poziția geografică a insulei. În opinia sa, aceasta oferă avantaje fără echivalent pentru securitatea Statelor Unite și a Europei, inclusiv în ceea ce privește capacitățile defensive și ofensive, conform Reuters.
Rolul insulei în planurile de apărare ale SUA
În aceeași postare, liderul american a afirmat că Groenlanda ar avea un rol central în interceptarea unor eventuale atacuri asupra Statelor Unite.
„Orice viitor atac asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda”, a susținut Trump, adăugând că sistemele americane de apărare ar putea distruge drone, rachete și alte tipuri de armament.
Președintele a argumentat că amplasarea insulei oferă mai mult timp de reacție, o poziționare favorabilă și o vizibilitate strategică deosebită.
Acord între SUA, Danemarca și Groenlanda privind prezența militară americană
Potrivit sursei citate, declarațiile vin după un acord semnat în septembrie de Statele Unite, Danemarca și Groenlanda. Înțelegerea urmărește reducerea tensiunilor provocate de afirmațiile repetate ale lui Trump privind preluarea controlului asupra insulei.
Acordul prevede extinderea rolului armatei americane în Groenlanda și deschide calea pentru două noi baze militare, precum și pentru sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”, propus de președintele SUA.
Totodată, înțelegerea reafirmă suveranitatea daneză și dreptul populației Groenlandei la autodeterminare. Autoritățile daneze și groenlandeze au cerut în mod repetat Washingtonului să respecte aceste principii și au transmis că insula nu este de vânzare.