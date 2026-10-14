Trump anunță explorări de petrol și gaze în Groenlanda. Miza strategică invocată de președintele SUA

Scris de Darius Stănescu Publicat: 14 oct. 2026, 10:08

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că în Groenlanda ar urma să înceapă operațiuni de amploare pentru explorarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale și minerale. Liderul de la Casa Albă nu a prezentat un calendar sau detalii despre proiecte, dar a insistat asupra potențialului energetic și a importanței militare a insulei.

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