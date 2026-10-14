Explozii puternice în Riad, capitala Arabiei Saudite, pe fondul atacurilor rebelilor huthi: o clădire a companiei petroliere Aramco, avariată

Publicat 14 oct. 2026, 11:57 Actualizat 14 oct. 2026, 11:58

Explozii puternice s-au auzit miercuri în Riad, capitala Arabiei Saudite, vizată în ultimele zile de atacuri atribuite rebelilor huthi din Yemen. Locuitorii au primit alerte pe telefoanele mobile, prin care au fost avertizați cu privire la o posibilă amenințare aeriană și îndemnați să se adăpostească, relatează AFP. Alerta a fost ridicată după câteva minute, potrivit jurnaliștilor agenției franceze de presă.

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