Explozii puternice în Riad, capitala Arabiei Saudite, pe fondul atacurilor rebelilor huthi: o clădire a companiei petroliere Aramco, avariată

Explozii puternice s-au auzit miercuri în Riad, capitala Arabiei Saudite, vizată în ultimele zile de atacuri atribuite rebelilor huthi din Yemen. Locuitorii au primit alerte pe telefoanele mobile, prin care au fost avertizați cu privire la o posibilă amenințare aeriană și îndemnați să se adăpostească, relatează AFP. Alerta a fost ridicată după câteva minute, potrivit jurnaliștilor agenției franceze de presă.
Rebelii huthi din Yemen susțin că au vizat instalații Aramco și aeroportul din Riad
UPDATE - Forțele huthi au vizat instalațiile companiei petroliere Aramco din Dhahran, precum și Aeroportul Internațional King Khalid și o rafinărie Aramco din Riad, a anunțat gruparea susținută de Iran, potrivit France.24.
Gruparea a declarat că operațiunile care vizează aeroporturile și instalațiile petroliere vor continua în zilele următoare.
UPDATE - Arabia Saudită a anunțat anterior că o clădire a companiei Aramco din Dhahran a fost avariată, iar patru persoane au fost rănite în Riad, după ce regatul a interceptat rachete huthi care vizau capitala, relatează France24.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Locuitorii capitalei Arabiei Saudite, Riad, spun că au auzit noi explozii miercuri dimineață. Potrivit publicației The Times of Israel, aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, din motive de siguranță. Unul dintre ei locuiește în nordul Riadului, unde se află Aeroportul Internațional King Khalid.
Până la ora transmiterii acestei știri, cauza exploziilor nu era clară. Apărarea civilă saudită a anunțat însă alerte de raid aerian în Riad și în provincia Al Kharj, situată la sud-est de capitală.
Aeroportul din Riad a fost vizat de mai multe ori în ultima săptămână în atacuri soldate cu victime. Rebelii huthi din Yemenul vecin, susținuți de Iran, și-au revendicat responsabilitatea pentru aceste atacuri.
Arabia Saudită a atacat instalații petroliere din Yemen
Marți, coaliția militară condusă de Riad a anunțat că a atacat instalații petroliere din Sanaa, capitala Yemenului, aflată sub controlul rebelilor huthi, precum și alte două instalații din vestul țării. Atacurile au avut loc la câteva ore după ce coaliția a cerut populației civile să evacueze zonele vizate.
Potrivit unui purtător de cuvânt al coaliției militare, Turki al-Maliki, instalațiile atacate, inclusiv cele din provinciile Saada și Dhamar, susțin efortul de război al rebelilor huthi împotriva Arabiei Saudite, Yemenului, sudului Mării Roșii și rutelor maritime.
Într-un mesaj publicat marți pe platforma X, oficialul a susținut că aceste obiective contribuie la operațiunile militare ale rebelilor.
Rachete și drone lansate spre Riad, interceptate
Tot marți, patru rachete balistice și drone lansate de rebelii huthi, susținuți de Iran, în direcția Riadului au fost interceptate și distruse, potrivit declarațiilor lui Turki al-Maliki.
Oficialul a precizat că fragmente rezultate în urma interceptării au căzut într-un cartier rezidențial din Dhahran, oraș în care se află sediul gigantului petrolier Aramco.
Noile explozii raportate miercuri în capitala saudită au loc pe fondul escaladării confruntărilor dintre coaliția condusă de Arabia Saudită și rebelii huthi din Yemen.