Tragedie aviatică în SUA! Un avion cu șase persoane la bord s-a prăbușit. Nu există supraviețuitori

Publicat 14 oct. 2026, 16:19 Sursă Realitatea PLUS

Tragedie aviatică în Statele Unite! Șase persoane, printre care și un copil, au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în statul Wisconsin. Accidentul a avut loc marți seară, 13 octombrie, în localitatea Dellona, din comitatul Sauk. Autoritățile au confirmat că la bord se aflau cinci adulți și un minor, iar niciuna dintre persoanele implicate nu a supraviețuit. Cauzele prăbușirii nu au fost încă stabilite.

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