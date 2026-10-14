Tragedie aviatică în SUA! Un avion cu șase persoane la bord s-a prăbușit. Nu există supraviețuitori

Tragedie aviatică în Statele Unite! Șase persoane, printre care și un copil, au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit în statul Wisconsin. Accidentul a avut loc marți seară, 13 octombrie, în localitatea Dellona, din comitatul Sauk. Autoritățile au confirmat că la bord se aflau cinci adulți și un minor, iar niciuna dintre persoanele implicate nu a supraviețuit. Cauzele prăbușirii nu au fost încă stabilite.
Avion prăbușit într-o zonă rezidențială din Wisconsin. Șase persoane au murit
Accidentul s-a produs în localitatea Dellona, din comitatul Sauk, în apropierea orașului Wisconsin Dells. Potrivit autorităților americane, aeronava s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, în apropiere de Park Lane și de parcul natural Mirror Lake State Park. Marți seară, în jurul orei locale 21:31, centrul de dispecerat al comitatului Sauk a primit mai multe apeluri de la persoane care semnalau prăbușirea unui avion. Echipajele de intervenție au fost trimise imediat la locul accidentului, unde au descoperit aeronava avariată.
Șeriful comitatului Sauk, Chip Meister, a confirmat miercuri dimineață bilanțul tragediei. Cinci adulți și un copil și-au pierdut viața, iar autoritățile au precizat că niciuna dintre cele șase persoane aflate la bord nu a supraviețuit. Deocamdată, identitatea victimelor nu a fost făcută publică. Autoritățile americane nu au oferit nici informații despre vârstele celor cinci adulți sau despre vârsta exactă a copilului care a murit în accident, conform presei străine.
Mobilizare a echipajelor de salvare. Zona accidentului a fost securizată
La locul prăbușirii au intervenit echipaje ale Biroului Șerifului din comitatul Sauk, polițiști din Lake Delton, pompieri și personal medical de urgență. La operațiune au participat și reprezentanți ai Biroului de Medicină Legală, precum și ai Poliției Statului Wisconsin. Autoritățile au securizat perimetrul accidentului pentru a permite desfășurarea cercetărilor. Miercuri dimineață, zona era în continuare delimitată, iar anchetatorii încercau să stabilească împrejurările în care aeronava s-a prăbușit. Poliția le-a cerut locuitorilor să evite zona, astfel încât echipele de intervenție și specialiștii care investighează accidentul să își poată desfășura activitatea fără probleme.
Ancheta, preluată de autoritățile federale din SUA
Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au fost informate despre accident și vor participa la investigațiile privind prăbușirea aeronavei. Cele două instituții urmează să analizeze informațiile disponibile pentru a stabili ce a provocat tragedia. Până în acest moment, nu au fost comunicate detalii despre tipul exact al avionului, aeroportul de unde a decolat sau destinația către care se îndrepta. De asemenea, anchetatorii nu au anunțat dacă aeronava ar fi avut probleme tehnice înainte de prăbușire.
Tragedia vine la puțin peste o săptămână după un alt accident aviatic soldat cu șase victime în SUA. La începutul lunii octombrie, un avion medical care zbura din Insulele Bermude spre Boston a dispărut, iar toate cele șase persoane aflate la bord au fost considerate decedate. În cazul accidentului din Wisconsin, ancheta este abia la început. Autoritățile urmează să stabilească ultimele momente ale zborului și cauzele care au dus la prăbușirea aeronavei, în timp ce identitatea celor șase victime nu a fost încă anunțată oficial.