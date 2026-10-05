Tragedie aviatică în SUA: toate cele șase persoane din avionul medical dispărut sunt considerate moarte

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 5 oct. 2026, 08:43

Final tragic în cazul avionului medical dispărut în timpul unui zbor din Insulele Bermude spre Boston. Toate cele șase persoane aflate la bord sunt considerate decedate, iar Garda de Coastă a Statelor Unite a anunțat că nu mai caută supraviețuitori. La bordul aeronavei se aflau patru membri ai echipei medicale, un pacient și persoana care îl însoțea. Resturi ale avionului au fost găsite în larg după dispariție.

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