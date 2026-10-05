Tragedie aviatică în SUA: toate cele șase persoane din avionul medical dispărut sunt considerate moarte

Final tragic în cazul avionului medical dispărut în timpul unui zbor din Insulele Bermude spre Boston. Toate cele șase persoane aflate la bord sunt considerate decedate, iar Garda de Coastă a Statelor Unite a anunțat că nu mai caută supraviețuitori. La bordul aeronavei se aflau patru membri ai echipei medicale, un pacient și persoana care îl însoțea. Resturi ale avionului au fost găsite în larg după dispariție.
„Trebuie să ne confruntăm cu realitatea sfâșietoare”
Operatorul Latitude Air Ambulance a confirmat că nu mai există speranțe privind găsirea în viață a celor șase persoane. Compania a transmis că pierderea este una uriașă atât pentru familiile victimelor, cât și pentru colegii celor aflați la bord. Patru dintre cei dispăruți erau cetățeni canadieni, iar ceilalți doi erau din Bermude. Zborul medical era operat cu un Gulfstream G-100.
„Trebuie să ne confruntăm acum cu realitatea sfâșietoare că cei patru membri ai echipei noastre Latitude, pacientul nostru și însoțitorul familiei pacientului, care se aflau la bordul Heartbeat 104, sunt presupuși morți”, a transmis Latitude Air Ambulance.
„Gândurile noastre sunt în primul rând alături de familiile, cei dragi, prietenii și colegii lor”, se mai arată în comunicatul companiei.
Avionul a pierdut brusc altitudine
Administrația Federală a Aviației a pierdut contactul cu aeronava sâmbătă dimineață, la puțin timp după ora locală 01:00. Datele de urmărire arată că avionul a coborât de la aproximativ 7.300 de metri la 3.300 de metri, înainte ca legătura să fie pierdută. Din comunicațiile radio reiese că pilotul întâmpina probleme și că, la un moment dat, a declarat stare de urgență. Cauza exactă a accidentului urmează să fie stabilită în cadrul anchetei, conform BBC.
„Veniți fără vizibilitate? Asta ați spus?”, l-a întrebat controlorul de trafic aerian pe pilot. „Declarați o urgență sau nu?”, a continuat acesta. Răspunsul pilotului nu a putut fi înțeles clar din înregistrare. Ulterior, controlorul a confirmat că aeronava declarase stare de urgență.
Resturile aeronavei, găsite în larg
Garda de Coastă a găsit sâmbătă seara resturi despre care s-a stabilit că provin de la avionul medical dispărut. Operațiunea a continuat pentru găsirea eventualilor supraviețuitori, însă duminică seara autoritățile au decis oprirea căutărilor. Cazul se adaugă altor incidente aviatice produse în ultimele zile. De acum, operațiunile se concentrează pe recuperare și pe stabilirea cauzelor tragediei.
„Aceasta este o pierdere de neimaginat pentru familia noastră Latitude și pentru toți cei care i-au iubit pe cei șase oameni aflați la bordul Heartbeat 104”, a declarat Peter Byl, președintele Latitude Air Ambulance.
Compania a anunțat că va continua să colaboreze cu autoritățile pe durata operațiunilor de recuperare și a investigației. Ancheta urmează să stabilească ce s-a întâmplat în ultimele minute ale zborului și ce a provocat pierderea rapidă de altitudine. În acest moment, autoritățile nu au anunțat găsirea unor supraviețuitori. Toate cele șase persoane sunt considerate decedate.