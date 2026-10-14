„Nu vă puneți semnătura pe certificatele de deces ale pacienților!” Apel disperat al pacienților, după întreruperea unor tratamente

Publicat 14 oct. 2026, 11:55 Actualizat 14 oct. 2026, 11:59

Sistemul sanitar din România se află în pragul unei crize majore de finanțare, iar pacienții cronici avertizează că întârzierea unei rectificări bugetare ar putea avea consecințe dramatice. Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, Parlamentului, Guvernului interimar, premierului desemnat și liderilor partidelor parlamentare, Alianța Pacienților Cronici din România transmite un mesaj fără echivoc: „Nu vă mai puneți semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România!”. Reprezentanții pacienților trag astfel un semnal de alarmă, după ce pacienții au semnalat că nu mai au acces la tratamentele de care depind.

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