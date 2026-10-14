„Nu vă puneți semnătura pe certificatele de deces ale pacienților!” Apel disperat al pacienților, după întreruperea unor tratamente

Sistemul sanitar din România se află în pragul unei crize majore de finanțare, iar pacienții cronici avertizează că întârzierea unei rectificări bugetare ar putea avea consecințe dramatice. Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui României, Parlamentului, Guvernului interimar, premierului desemnat și liderilor partidelor parlamentare, Alianța Pacienților Cronici din România transmite un mesaj fără echivoc: „Nu vă mai puneți semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România!”. Reprezentanții pacienților trag astfel un semnal de alarmă, după ce pacienții au semnalat că nu mai au acces la tratamentele de care depind.
Reprezentanții pacienților acuză lipsa unei rectificări bugetare într-un moment în care spitalele, programele naționale de sănătate și tratamentele pentru bolnavii cronici depind de fonduri suplimentare pentru a funcționa în condiții normale.
Lipsa rectificării bugetare, în condițiile în care sistemul de sănătate are nevoie de finanțare pentru a-și îndeplini obligațiile, a lăsat pacienții și personalul medical în fața unei realități inacceptabile: riscul întreruperii tratamentelor și al limitării accesului la servicii medicale esențiale, avertizează organizația.
Pacienții avertizează: tratamentele nu pot fi suspendate după calendarul crizelor politice
Potrivit semnatarilor documentului, lipsa finanțării afectează direct bolnavii care depind de medicamente, investigații periodice și terapii care nu pot fi întrerupte fără riscuri majore pentru sănătate.
Organizația susține că atât pacienții, cât și medicii au semnalat în repetate rânduri problemele generate de insuficiența fondurilor, însă avertismentele nu au fost urmate de măsuri concrete.
„Nu ne interesează cine câștigă o confruntare politică. Ne interesează dacă un bolnav își primește medicamentele la timp”, se arată în mesajul transmis autorităților.
Solicitările transmise autorităților
Asociația a inclus în scrisoarea deschisă următorul apel:
Solicităm de urgență
Adoptarea măsurilor bugetare necesare pentru asigurarea finanțării sistemului de sănătate și continuitatea tratamentelor.
Clarificarea publică a motivelor pentru care rectificarea bugetară nu a fost realizată și a consecințelor acestei situații asupra finanțării serviciilor medicale.
Prezentarea transparentă a situației fondurilor disponibile, a obligațiilor de plată și a necesarului pentru medicamente, programe naționale de sănătate, consumabile și investigații.
Un plan de intervenție imediată, cu termene și responsabilități clare, pentru ca niciun pacient să nu fie abandonat din lipsa resurselor financiare.
Asumarea răspunderii instituționale și politice de către cei care au avut obligația și posibilitatea de a preveni sau limita această situație.
Alianța Pacienților Cronici din România: „Viața pacienților nu este monedă de schimb politică”
Mesajul organizației devine și mai dur în finalul documentului, unde semnatarii cer măsuri urgente pentru evitarea blocajelor din sistemul medical.
„Nu cerem privilegii. Nu cerem favoruri. Nu cerem tratament preferențial. Cerem respectarea dreptului la sănătate și protejarea vieții”, arată textul scrisorii.
Potrivit lui Cezar Irimia, președintele Alianței Pacienților Cronici din România, fiecare zi de întârziere poate însemna agravarea bolilor, suferință suplimentară și riscuri care ar fi putut fi evitate prin alocarea fondurilor necesare.
„Nu vă mai puneți semnătura pe certificatele de deces ale pacienților din România. Puneți-vă semnătura pe deciziile care le asigură tratamentul, dreptul la viață și demnitatea. Viața pacienților nu este monedă de schimb politică”, transmite organizația în apelul adresat liderilor politici.
Întârzierea rectificării bugetare poate bloca activitate spitalelor
Apelul vine în contextul în care mai mulți politicieni, precum și actuali sau foști decidenți au tras un semnal de alarmă în privința blocajului iprovocat de lipsa unui guvern cu puteri depline.
În acest context, premierul desemnat Luca Niculescu a afirmat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară și a asigura resursele necesare investițiilor în energie. Acesta a vorbit despre riscul unei ierni dificile, despre sprijinul pentru plata facturilor și despre problemele de finanțare care ar putea afecta spitalele.
Și fostul ministru PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, a solicitat asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea spitalelor, continuitatea tratamentelor și finanțarea serviciilor medicale critice, prin rectificarea bugetară. În mesajul transmis, acesta face apel la dialog și responsabilitate politică, subliniind că pacienții nu pot aștepta până când politicienii ajung la un acord.