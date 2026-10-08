Rogobete cere fonduri pentru spitale la rectificarea bugetară, după discuțiile cu Luca Niculescu: „Sănătatea nu poate fi amânată”

Alexandru Rogobete solicită asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea spitalelor, continuitatea tratamentelor și finanțarea serviciilor medicale critice, prin rectificarea bugetară. În mesajul transmis, acesta face apel la dialog și responsabilitate politică, subliniind că pacienții nu pot aștepta până când politicienii ajung la un acord.
„Bolnavii din spitale nu au timp să aștepte până când noi, cei din politică, reușim să ajungem la un acord. Așa cum nici România nu mai are timp de pierdut!”, afirmă Rogobete.
Alexandru Rogobete: Finanțarea spitalelor, una dintre prioritățile urgente
Rogobete susține că dificultățile din timpul verii au evidențiat fragilitatea sistemului de sănătate în lipsa resurselor. Potrivit acestuia, problemele de finanțare ale spitalelor și întârzierile în luarea deciziilor politice și administrative au consecințe asupra medicilor și pacienților.
În acest context, el identifică finanțarea sistemului sanitar drept una dintre prioritățile care necesită măsuri rapide.
„Prioritățile prezentate astăzi sunt, înainte de orice, despre oameni, iar una dintre cele mai urgente privește direct sistemul de sănătate: asigurarea, prin rectificarea bugetară, a resurselor necesare pentru funcționarea spitalelor, continuitatea tratamentelor și finanțarea serviciilor medicale critice”, precizează Alexandru Rogobete.
Apel la dialog după discuțiile cu Luca Niculescu
În mesajul său, Rogobete se referă la discuțiile cu Luca Niculescu, pe care îl prezintă drept premier desemnat. El consideră că acestea trebuie să reprezinte începutul unei construcții politice bazate pe dialog, respect reciproc și angajamente care să se transforme rapid în decizii concrete.
Rogobete subliniază că dialogul între formațiunile politice nu presupune renunțarea la propriile convingeri, ci identificarea unor priorități comune.
„Nu trebuie să gândim toți la fel pentru a putea construi împreună, dar avem obligația să găsim acele priorități comune care sunt mai importante decât orice diferență politică”, afirmă acesta.
Totodată, el susține că disponibilitatea pentru dialog reprezintă „dovada maturității politice și a responsabilității față de oamenii pe care îi reprezentăm”.
„România are nevoie de un guvern care să construiască, nu să dezbine”
Invocând experiența de deputat și fost ministru al Sănătății, Rogobete atrage atenția asupra importanței deciziilor luate la timp și asupra costurilor pe care le pot avea întârzierile.
Acesta le cere politicienilor să lase orgoliile deoparte și să plaseze responsabilitatea față de cetățeni înaintea diferențelor politice.
„România are nevoie de un guvern care să construiască, nu să dezbine. Un guvern care să pună oamenii înaintea intereselor politice și care să înțeleagă că sănătatea nu poate fi amânată”, transmite Alexandru Rogobete.