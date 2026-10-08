Rogobete cere fonduri pentru spitale la rectificarea bugetară, după discuțiile cu Luca Niculescu: „Sănătatea nu poate fi amânată”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 19:05

Alexandru Rogobete solicită asigurarea fondurilor necesare pentru funcționarea spitalelor, continuitatea tratamentelor și finanțarea serviciilor medicale critice, prin rectificarea bugetară. În mesajul transmis, acesta face apel la dialog și responsabilitate politică, subliniind că pacienții nu pot aștepta până când politicienii ajung la un acord.

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