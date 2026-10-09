Luca Niculescu avertizează înainte de iarnă: facturile la energie și finanțarea spitalelor, în centrul discuțiilor despre buget

Scris de Darius Stănescu Publicat: 9 oct. 2026, 22:45

Premierul desemnat Luca Niculescu susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară și a asigura resursele necesare investițiilor în energie. Acesta a vorbit despre riscul unei ierni dificile, despre sprijinul pentru plata facturilor și despre problemele de finanțare care ar putea afecta spitalele.

Distribuie articolul