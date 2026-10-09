Luca Niculescu avertizează înainte de iarnă: facturile la energie și finanțarea spitalelor, în centrul discuțiilor despre buget

Premierul desemnat Luca Niculescu susține că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a putea face rectificarea bugetară și a asigura resursele necesare investițiilor în energie. Acesta a vorbit despre riscul unei ierni dificile, despre sprijinul pentru plata facturilor și despre problemele de finanțare care ar putea afecta spitalele.
„Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Orice poate întări sprijinul pentru acest guvern, este binevenit”, a declarat Niculescu la un post TV.
Sprijinul pentru plata facturilor ar putea fi extins
În privința sectorului energetic, Niculescu a afirmat că statul trebuie să găsească soluții pentru a limita impactul facturilor asupra persoanelor vulnerabile. Potrivit acestuia, mecanismul de sprijin deja existent ar putea fi extins.
„Oamenii vor fi atenți la facturile pe care le primesc, iar statul trebuie să încerce să diminueze efectul acestor probleme. Putem să ne gândim la compensarea unei părți din facturile pentru cei mai vulnerabili”, a spus premierul desemnat.
Declarațiile sale vizează atât măsurile de protecție pentru consumatori, cât și investițiile necesare pentru consolidarea sectorului energetic.
Investiții în stocare, centrale și energie fotovoltaică
Pe termen mediu, Niculescu consideră că România trebuie să își mărească și să își diversifice capacitățile de stocare. El a menționat proiectul Neptun Deep, construirea unor centrale și investițiile în energia fotovoltaică printre direcțiile importante pentru perioada următoare.
„Vom avea Neptun Deep de anul viitor, mai sunt și niște centrale care mai trebuie construite. Trebuie investit, de asemenea, mult, în fotovoltaic”, a declarat acesta.
Avertisment privind finanțarea spitalelor județene
Necesitatea rectificării bugetare nu privește doar energia. Niculescu a avertizat că și alte instituții publice, în special spitalele județene, ar putea ajunge în situații dificile dacă bugetul nu este ajustat.
„Există situații care vor fi foarte, foarte complicate dacă nu facem rectificarea bugetară. În spitale, spitalele județene mai ales, și alte instituții care pot avea probleme”, a afirmat premierul desemnat.
Rectificarea bugetară permite modificarea, pe parcursul anului, a veniturilor și cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat de Parlament. Prin această procedură, alocările sunt adaptate evoluției economice și necesarului de finanțare al instituțiilor publice.
Un guvern interimar are însă atribuții limitate și nu poate adopta o rectificare bugetară prin ordonanță de urgență sau iniția proiecte de lege.