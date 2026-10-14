Cum a devenit China fabrica lumii. Surplusul comercial se apropie de 1.000 de miliarde de dolari

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 oct. 2026, 21:38

Exporturile Chinei au depășit semnificativ estimările în septembrie, apropiind țara de un excedent comercial anual de 1.000 de miliarde de dolari. Potrivit datelor oficiale, livrările către piețele externe au crescut cu 36,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cel mai rapid ritm de creștere din februarie.

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