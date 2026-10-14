Cum a devenit China fabrica lumii. Surplusul comercial se apropie de 1.000 de miliarde de dolari

Exporturile Chinei au depășit semnificativ estimările în septembrie, apropiind țara de un excedent comercial anual de 1.000 de miliarde de dolari. Potrivit datelor oficiale, livrările către piețele externe au crescut cu 36,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând cel mai rapid ritm de creștere din februarie.
Importurile Chinei au înregistrat, la rândul lor, o creștere puternică în septembrie, de 31%, depășind prognozele analiștilor. Chiar și așa, diferența dintre valoarea bunurilor vândute în străinătate și cea a produselor cumpărate din alte țări a generat un excedent comercial de 133,53 miliarde de dolari într-o singură lună. Pentru perioada ianuarie-septembrie, surplusul a ajuns la 938,11 miliarde de dolari, apropiindu-se de pragul de un trilion de dolari.
Performanța exporturilor este alimentată în mare măsură de sectoarele tehnologic și auto. În primele nouă luni ale anului, valoarea exporturilor chineze de semiconductori a crescut cu 108,1%. În același interval, livrările de automobile pe piețele externe au avansat cu peste 50%, atât din perspectiva valorii, cât și a numărului de vehicule exportate.
Tehnologia și industria auto susțin avansul Chinei
Extinderea infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale stimulează cererea internațională pentru componente și echipamente tehnologice produse în China. Acest context favorizează exportatorii chinezi și contribuie la menținerea unui ritm ridicat al livrărilor externe.
Exporturile joacă un rol tot mai important pentru economia țării, în condițiile în care consumul intern și investițiile nu au aceeași dinamică. Vânzările pe piețele internaționale ajută astfel Beijingul să susțină activitatea economică, în pofida dificultăților de pe plan intern.
În relația comercială cu Statele Unite, surplusul Chinei a urcat în septembrie la 34,01 miliarde de dolari, cel mai mare nivel din ultimele 20 de luni. Dezechilibrul a fost chiar mai pronunțat în schimburile cu Uniunea Europeană, unde excedentul comercial chinez a însumat 34,8 miliarde de dolari.
China a depășit pentru prima dată pragul anual de 1.000 de miliarde de dolari în noiembrie 2025, iar la finalul acelui an surplusul a atins nivelul record de 1,189 trilioane de dolari. Dacă tendința actuală se menține, țara ar putea ajunge din nou la acest prag în 2026, posibil chiar mai devreme. Evoluția finală va depinde însă de performanța exporturilor în ultimele trei luni ale anului.
Excedentul comercial riscă să amplifice disputele cu Occidentul
Avansul exporturilor chineze ar putea intensifica divergențele comerciale cu Statele Unite și Uniunea Europeană. Washingtonul și Bruxelles-ul au criticat în repetate rânduri modelul economic al Chinei și politicile sale industriale și monetare, pe care le consideră factori ce contribuie la dezechilibrele persistente din comerțul internațional.
În paralel, măsurile europene care vizează importurile de automobile chinezești ar putea influența evoluția schimburilor comerciale în lunile următoare. Un acord recent referitor la exporturile de automobile hibride ar putea limita o parte dintre livrări, pe măsură ce noile prevederi vor fi aplicate.
Până când restricțiile vor produce efecte depline, există posibilitatea ca producătorii și exportatorii chinezi să grăbească expedierea vehiculelor către piețele externe. O asemenea evoluție ar putea susține temporar cifrele exporturilor, înainte ca eventualele efecte ale măsurilor europene să devină mai vizibile.