Cazul adolescentului mort de peritonită la Târgu Jiu, după aproape doi ani: Expertiza IML arată că operația trebuia făcută de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 13 oct. 2026, 22:45

Noi informații în ancheta privind moartea lui Andrei Drăgan, adolescentul care a decedat în noiembrie 2024, după ce a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cu o afecțiune gravă. Potrivit Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), ultima expertiză medico-legală, realizată de Institutul de Medicină Legală Craiova, arată că situația medicală a băiatului reprezenta o urgență chirurgicală care impunea intervenția imediată. Documentul a fost transmis procurorilor pe 23 septembrie 2026.

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