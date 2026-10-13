Cazul adolescentului mort de peritonită la Târgu Jiu, după aproape doi ani: Expertiza IML arată că operația trebuia făcută de urgență

Noi informații în ancheta privind moartea lui Andrei Drăgan, adolescentul care a decedat în noiembrie 2024, după ce a ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu cu o afecțiune gravă. Potrivit Fundației pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), ultima expertiză medico-legală, realizată de Institutul de Medicină Legală Craiova, arată că situația medicală a băiatului reprezenta o urgență chirurgicală care impunea intervenția imediată. Documentul a fost transmis procurorilor pe 23 septembrie 2026.
Expertiza IML: Intervenția chirurgicală nu putea fi amânată
După aproape doi ani de la tragedie, anchetatorii au primit ultima probă medico-legală așteptată în dosarul penal privind decesul adolescentului. Potrivit FACIAS, concluziile raportului IML Craiova indică faptul că afecțiunea de care suferea Andrei îi punea viața în pericol și necesita o operație de urgență, alături de măsurile medicale necesare pentru menținerea funcțiilor vitale.
Un alt aspect important evidențiat în expertiză privește competența medicului chirurg de gardă. În condițiile în care spitalul nu dispunea de un serviciu de chirurgie pediatrică care să poată interveni la timp, medicul specialist în chirurgie generală ar fi trebuit să efectueze operația, susține fundația, citând concluziile evaluării medico-legale.
Potrivit acesteia, tratamentul chirurgical al peritonitei este același în cazul copiilor și al adulților.
La momentul incidentului, chirurgul Valentin Neagu ar fi refuzat să îl opereze pe adolescent, invocând faptul că nu este specializat în chirurgie pediatrică. Medicul ar fi susținut ulterior că a solicitat transferul pacientului deoarece situația depășea competențele disponibile la nivel local.
FACIAS cere procurorilor să finalizeze ancheta și să stabilească responsabilitățile
După transmiterea expertizei către Parchet, reprezentanții FACIAS au solicitat procurorilor să precizeze când va fi încheiată ancheta și când ar putea fi dispusă trimiterea în judecată a persoanelor considerate responsabile.
Fundația cere ca investigațiile să nu se limiteze la personalul medical care a intrat direct în contact cu adolescentul, ci să urmărească și eventualele responsabilități ale persoanelor cu funcții de conducere din instituțiile implicate.
Reprezentanții organizației susțin că eventualele probleme de organizare și management trebuie analizate și din perspectiva răspunderii individuale, pentru a se stabili dacă anumite acțiuni sau omisiuni au contribuit la producerea tragediei.
FACIAS a mai arătat că, în urma unei analize disciplinare anterioare, Comisia de Jurisdicție Profesională a Colegiului Medicilor Gorj ar fi atribuit decesul unor deficiențe de management de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și de la serviciile de ambulanță din Gorj și Dolj.
Organizația solicită accelerarea procedurilor judiciare și clarificarea tuturor împrejurărilor care au dus la moartea băiatului.
Ce s-a întâmplat în noiembrie 2024, la Spitalul Județean Târgu Jiu
Andrei Drăgan a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu în noiembrie 2024, cu simptome asociate unei apendicite. În orele care au urmat, adolescentul ar fi fost direcționat între mai multe secții ale unității medicale, iar medicii ar fi solicitat transferul său la un spital din Craiova.
Băiatul a murit înainte să fie preluat de ambulanță, iar cazul a provocat un val de indignare și a generat întrebări privind modul în care a fost gestionată urgența medicală.
Chirurgul Valentin Neagu, aflat în gardă la momentul respectiv, a explicat că nu a intervenit chirurgical deoarece pacientul era minor și el nu avea specializare în chirurgie pediatrică. Medicul a susținut că a cerut transferul întrucât cazul depășea posibilitățile locale de intervenție.
Noua expertiză medico-legală aduce însă un element esențial în analiza conduitei medicale: potrivit informațiilor comunicate de FACIAS, lipsa unui serviciu de chirurgie pediatrică nu excludea intervenția unui chirurg generalist în cazul peritonitei.
Ce sancțiuni au primit medicii în urma anchetei disciplinare
În paralel cu dosarul penal, conduita personalului medical a fost analizată și de o comisie disciplinară. În aprilie 2025, comisia a identificat mai multe abateri în cazul medicilor implicați în îngrijirea adolescentului.
În ceea ce o privește pe doctorița Liliana Puiu Crăciun, comisia a constatat nereguli legate de consemnarea problemelor apărute în timpul gărzii, completarea documentelor medicale și informarea medicului responsabil sau a medicului șef despre situațiile care puteau afecta activitatea.
În cazul chirurgului Valentin Neagu, comisia a apreciat că acesta avea dreptul legal de a interveni, având în vedere prevederile referitoare la accesul tinerilor cu vârste între 15 și 21 de ani la servicii medicale în orice unitate sanitară.
În urma concluziilor disciplinare, conducerea spitalului a dispus reducerea cu 10% a salariului de bază pentru cei doi medici. De asemenea, medicul șef al Unității de Primiri Urgențe a primit un avertisment scris.
Aceste sancțiuni au fost aplicate în cadrul procedurii disciplinare și sunt distincte de eventualele măsuri care ar putea fi dispuse în dosarul penal.
Mai mulți medici au fost audiați în dosarul penal
Ancheta privind moartea lui Andrei Drăgan a continuat și în 2026. În februarie, mai mulți medici din județul Gorj au fost audiați de polițiști în dosarul deschis după decesul adolescentului.
Printre persoanele chemate să dea declarații s-au numărat chirurgul Valentin Neagu și medicul Liliana Puiu Crăciun, potrivit informațiilor apărute în presă la acea vreme.
Transmiterea ultimei expertize medico-legale reprezintă un pas important în stabilirea împrejurărilor medicale ale tragediei. FACIAS solicită acum procurorilor să comunice stadiul anchetei și să stabilească, în condițiile legii, dacă există persoane care trebuie să răspundă penal pentru cele întâmplate.
La aproape doi ani de la moartea adolescentului, familia așteaptă clarificarea responsabilităților și finalizarea procedurilor judiciare.