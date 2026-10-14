Trei români, reținuți în Austria într-un dosar privind vânzarea ilegală de plasturi cu fentanyl. Ancheta a pornit după o supradoză

Trei cetățeni români au fost reținuți în Austria, fiind suspectați că ar fi comercializat ilegal plasturi cu fentanyl, un medicament opioid puternic, utilizat în special pentru tratarea durerilor severe. Ancheta vizează aproximativ 1.000 de plasturi care ar fi fost obținuți pe bază de rețete medicale și vânduți ulterior pentru profit, în afara circuitului legal.
Cazul a intrat în atenția autorităților după ce un tânăr de 29 de ani din Linz a suferit o supradoză în luna iulie. Bărbatul a supraviețuit, iar investigațiile declanșate de acest incident au condus la identificarea mai multor persoane suspectate că ar fi fost implicate în distribuirea medicamentelor.
Cum ar fi fost vânduți ilegal aproximativ 1.000 de plasturi cu fentanyl
Potrivit informațiilor publicate de presa din România, anchetatorii austrieci investighează o presupusă rețea prin care plasturii cu fentanyl ar fi fost procurați folosind prescripții medicale, după care ar fi fost comercializați ilegal.
Principalul suspect este un român în vârstă de 38 de ani, stabilit în Linz. Acesta ar fi fost implicat în obținerea și vânzarea medicamentelor, însă rolul său exact urmează să fie stabilit în cadrul cercetărilor.
Cantitatea aflată în centrul anchetei este de aproximativ 1.000 de plasturi. Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat valoarea totală a tranzacțiilor suspectate și nici câte persoane ar fi cumpărat produsele.
Mama și mătușa suspectului, printre persoanele reținute
Alături de bărbatul de 38 de ani au fost reținute mama acestuia, în vârstă de 54 de ani, și mătușa sa, de 62 de ani. Ancheta vizează implicarea fiecăreia dintre persoanele cercetate în presupusa activitate ilegală.
În total, patru persoane au fost reținute în acest caz, printre ele numărându-se și tânărul de 29 de ani a cărui supradoză a dus la declanșarea investigațiilor. Potrivit informațiilor disponibile, incidentul din luna iulie a reprezentat punctul de plecare al cercetărilor poliției.
Autoritățile din landul Austria Superioară au făcut publice informații despre caz marți, 13 octombrie. Ancheta continuă pentru a clarifica modul în care au fost obținute plasturii, traseul acestora și contribuția fiecărei persoane implicate.
Fentanylul, un opioid puternic care poate provoca supradoze
Fentanylul este un opioid sintetic utilizat în medicină pentru calmarea durerilor intense. Substanța are o potență ridicată, iar administrarea necorespunzătoare poate provoca reacții grave, inclusiv încetinirea respirației și supradoză care poate pune viața în pericol.
Plasturii transdermici cu fentanyl sunt concepuți pentru a elibera treptat substanța activă prin piele și se folosesc numai conform indicațiilor medicale. Utilizarea fără supraveghere de specialitate sau în alte condiții decât cele prescrise poate avea consecințe severe.
În cazul investigat în Austria, anchetatorii trebuie să stabilească dacă medicamentele au fost distribuite în afara cadrului legal și dacă există o legătură directă între presupusa comercializare și supradoza suferită de tânărul de 29 de ani.