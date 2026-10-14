Trei români, reținuți în Austria într-un dosar privind vânzarea ilegală de plasturi cu fentanyl. Ancheta a pornit după o supradoză

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 oct. 2026, 22:29

Trei cetățeni români au fost reținuți în Austria, fiind suspectați că ar fi comercializat ilegal plasturi cu fentanyl, un medicament opioid puternic, utilizat în special pentru tratarea durerilor severe. Ancheta vizează aproximativ 1.000 de plasturi care ar fi fost obținuți pe bază de rețete medicale și vânduți ulterior pentru profit, în afara circuitului legal.

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